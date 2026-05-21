Tin nóng chuyển nhượng 21/5: MU sáng cửa chiêu mộ Fernandes 80 triệu bảng

MU sáng cửa đón Fernandes 80 triệu bảng

Theo TEAMtalk, MU đã có những động thái ban đầu tiếp cận tiền vệ Mateus Fernandes (West Ham) và đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của cầu thủ người Bồ Đào Nha.

Hợp đồng giữa Mateus Fernandes với West Ham kéo dài đến hết mùa giải 2029/30, nhưng nguồn tin cho rằng cầu thủ 21 tuổi sẽ ra đi trong bối cảnh đội bóng đối diện nguy cơ xuống hạng. West Ham được cho là định giá anh ở mức khoảng 80 triệu bảng.

Mateus Fernandes tranh chấp với Bruno Fernandes

Man City chốt 2 mục tiêu, chi 200 triệu bảng vào mùa hè

Tờ i Paper cho hay, Man City sẽ duyệt chi 200 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng hè để bổ sung lực lượng, đồng thời tránh nguy cơ khủng hoảng sau khi chia tay HLV Pep Guardiola. Đáng chú ý, đội chủ sân Etihad cũng chốt xong 2 mục tiêu đầu tiên, đó là tiền vệ trung tâm Elliot Anderson (Nottingham Forest) - người mà họ theo đuổi từ lâu. Cái tên còn lại là Michael Kayode, hạu vệ phải thuộc biên chế Brentford nổi tiếng với những cú ném biên hiểm hóc.

Bayern Munich tính gây sốc với John Stones

Theo Daily Mail, Bayern Munich đang cân nhắc chiêu mộ trung vệ John Stones từ Man City. Ngôi sao 31 tuổi sẽ rời sân Etihad sau 10 năm gắn bó và được nhiều đội bóng theo đuổi như Barcelona, Everton, Coventry City. Nếu gia nhập Bayern, John Stones sẽ được dẫn dắt bởi đồng đội cũ Vincent Kompany và sát cánh cùng đồng đội ở ĐT Anh Harry Kane.

Barcelona từ chối chiêu mộ Bernardo Silva, Vlahovic "miễn phí"

Nhà báo nổi tiếng Sique Rodriguez tiết lộ rằng, Barcelona đã từ chối cơ hội chiêu mộ cả Bernardo Silva (Man City) và Dusan Vlahovic (Juventus) theo dạng chuyển nhượng tự do trong mùa hè này.

Cụ thể, đội chủ sân Nou Camp muốn tập trung toàn lực tìm kiếm tiền đạo đẳng cấp thế chỗ Robert Lewandowski sẽ ra đi vào cuối mùa, trong khi Vlahovic không đáp ứng được chuyên môn. Về phía Silva, tiền vệ người Bồ Đào Nha không thực sự cần thiết do HLV Hansi Flick đã hài lòng với nhân sự tuyến giữa.