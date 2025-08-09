Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

MU nhắm đàn em Messi 61 triệu bảng tăng chất sáng tạo, cạnh tranh với Chelsea

MU được cho là đang tính nhảy vào cuộc đua giành tiền vệ trẻ sáng tạo Nico Paz của Como.

   

🧠MU muốn tăng chất sáng tạo

Mùa hè này, MU tập trung nâng cấp hàng công và đã thành công với các bản hợp đồng Matheus Cunha và Bryan Mbeumo, bổ sung sức mạnh cho hai cánh. Thương vụ tiền đạo Benjamin Sesko từ Leipzig cũng gần như hoàn tất.

Nico Paz&nbsp;gây ấn tượng mạnh ở mùa giải 2024/25

Nico Paz gây ấn tượng mạnh ở mùa giải 2024/25

Sau khi chốt Sesko, dù ngân sách eo hẹp, MU có thể chuyển hướng sang tăng cường tuyến giữa. Theo Caught Offside, mục tiêu hàng đầu của “Quỷ đỏ” là tiền vệ sáng tạo Nico Paz thuộc biên chế Como, người có thể nâng tầm chất lượng lẫn tính đột biến cho hàng tiền vệ đội chủ sân Old Trafford.

Tottenham được cho là đã tiếp cận Nico Paz và thậm chí đã ra giá 40 triệu euro (khoảng 34,6 triệu bảng) nhưng bị Como từ chối. Và theo nguồn tin từ Caught Offside, MU và Chelsea cũng sẵn sàng nhập cuộc, hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh gay gắt chữ ký của cầu thủ 20 tuổi.

Dù MU quan tâm mạnh mẽ, việc chi đậm sẽ là thử thách khi họ đã tiêu khoảng 130 triệu bảng mùa hè này, chưa kể 74 triệu bảng sắp trả cho Sesko. Trong khi đó, dù cũng chi nhiều, Chelsea lại có doanh thu lớn từ các thương vụ bán Noni Madueke và Joao Felix, nên tài chính linh hoạt hơn.

Ngoài ra, Real Madrid vẫn còn điều khoản mua lại Nico Paz, bắt đầu từ mức thấp và tăng 1 triệu euro mỗi năm, đạt 10 triệu euro (8,6 triệu bảng) vào năm 2027. Dù hiện tại “Kền kền trắng” đã rút lui, họ hoàn toàn có thể quay lại nếu Como không sớm bán tài năng trẻ người Argentina.

Thăng tiến vượt bậc

Ở mùa đầu tiên khoác áo Como, Nico Paz ghi 6 bàn và có 9 kiến tạo sau 35 trận. Anh từng nằm trong tầm ngắm của Real Madrid, nhưng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã từ bỏ kế hoạch mua lại. Como hiện định giá tài năng trẻ người Argentina lên tới 70 triệu euro (khoảng 61 triệu bảng) và đội bóng của HLV Cesc Fabregas muốn gia hạn hợp đồng để loại bỏ điều khoản giải phóng, qua đó bán với giá cao hơn.

Nico Paz từng nhận lời khen từ Lionel Messi sau chiến thắng 6-0 của Argentina trước Bolivia ở vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ hồi tháng 10 năm ngoái. “Nico có nhiều phẩm chất và hiểu trận đấu một cách hoàn hảo. Cậu ấy có tư duy tuyệt vời và đang làm việc với một HLV là bạn của tôi (Cesc Fabregas), người sẽ giúp cậu ấy phát triển hơn nữa”, Messi nói về người đàn em.

Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-09/08/2025 15:06 PM (GMT+7)
