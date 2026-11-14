Cựu sao Ngoại hạng Anh tin Pochettino sẽ đánh thức Rashford và Mainoo

Kỳ vọng hồi sinh Marcus Rashford, Kobbie Mainoo

Cựu thủ môn Ngoại hạng Anh Brad Friedel nhận định sự xuất hiện của HLV Mauricio Pochettino theo bản hợp đồng có thời hạn hai năm rưỡi vào tuần tới sẽ tạo ra cú hích lớn cho MU sau khi Michael Carrick bị sa thải.

HLV Mauricio Pochettino sẽ chính thức tiếp quản ghế nóng tại MU vào tuần tới theo hợp đồng hai năm rưỡi.

Chuỗi 8 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng tại Ngoại hạng Anh đã đẩy "Quỷ đỏ" xuống vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng. Trong giai đoạn sa sút này, Marcus Rashford thi đấu nhạt nhòa khi chưa có bất kỳ bàn thắng hay kiến tạo nào sau 8 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Marcus Rashford và Kobbie Mainoo được kỳ vọng sẽ tìm lại phong độ đỉnh cao dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Argentina.

Lấy dẫn chứng từ việc chiến lược gia người Argentina từng nâng tầm Dele Alli tại Tottenham Hotspur với 55 bàn thắng và 48 kiến tạo sau 194 trận, Brad Friedel tin tưởng bộ đôi Marcus Rashford và Kobbie Mainoo sẽ là những hạt nhân hưởng lợi lớn nhất.

Chia sẻ trên sóng talkSPORT, cựu tuyển thủ Mỹ phân tích: "Thay vì cố gắng lấy lòng các công thần, tôi nghĩ ông ấy sẽ dang tay nâng đỡ những cầu thủ trẻ giàu tiềm năng như Marcus Rashford hay Kobbie Mainoo. Hãy nhìn cách ông ấy làm với Dele Alli ở Tottenham. Pochettino cực kỳ giỏi trong việc giúp các học trò cảm thấy mình được trân trọng và khát khao cống hiến tối đa trên sân".

Cảnh báo dành cho Bruno Fernandes trước đại chiến Liverpool

Bên cạnh kế hoạch phát triển lứa kế cận, cách HLV Mauricio Pochettino xử lý tương lai của đội trưởng Bruno Fernandes cũng thu hút nhiều sự chú ý sau khi tiền vệ người Bồ Đào Nha hai lần từ chối gia hạn hợp đồng.

Thủ quân Bruno Fernandes sẽ phải chứng minh sự cam kết tuyệt đối nếu muốn giữ vị trí trong kế hoạch của tân HLV.

Theo Brad Friedel, tân thuyền trưởng của MU sẽ siết chặt kỷ luật và không bao giờ chấp nhận lối chơi thiếu nhiệt huyết như thời gian qua: "Chúng ta đã xem nhiều trận đấu của MU và thấy họ bị đối thủ lấn lướt hoàn toàn về cường độ hoạt động. Đó là điều Pochettino không bao giờ dung thứ, bất kể tên tuổi sau lưng áo của bạn là ai".

Nhận định riêng về tương lai của thủ quân đội bóng, cựu thủ môn tuyển Mỹ cho rằng tài năng của Bruno Fernandes là không phải bàn cãi, nhưng thái độ cống hiến mới là yếu tố quyết định: "Tôi không quen biết cá nhân Bruno, nhưng Pochettino không phải kẻ ngốc.

Ông ấy luôn muốn những cầu thủ giỏi nhất ra sân, với điều kiện họ phải cam kết hết mình. Pochettino đến để xây dựng văn hóa cho câu lạc bộ. Nếu Bruno không hòa nhập được vào tập thể đó, ông ấy sẽ nhanh chóng đẩy anh ra đi".

Theo lịch trình, nhà cầm quân người Argentina sẽ chia tay đội tuyển Mỹ sau trận gặp Haiti để sang Anh nhậm chức, chuẩn bị cho màn ra mắt đầy thử thách trước kình địch Liverpool vào ngày 22/11.