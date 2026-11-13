MU chính thức bổ nhiệm Pochettino, ra mắt trận đại chiến Liverpool

HLV Pochettino chính thức cập bến Old Trafford

Tối ngày 13/11 (giờ Hà Nội), trang chủ Manchester United xác nhận bổ nhiệm Mauricio Pochettino làm HLV trưởng đội một, bắt đầu công việc từ ngày 18/11. Nhà cầm quân 54 tuổi sẽ thay thế Michael Carrick bằng bản hợp đồng có thời hạn 2 năm rưỡi.

Trang chủ MU ra thông báo bổ nhiệm HLV Pochettino

Thông tin được công bố hôm thứ Sáu, sau nhiều ngày xuất hiện tin đồn về tương lai của Pochettino. Khi tuyển Mỹ tập trung chuẩn bị cho hai trận đấu với Haiti tại CONCACAF Nations League, truyền thông liên tục đề cập khả năng ông trở lại Premier League.

Sau khi chính thức sa thải Carrick hôm thứ Năm, đội chủ sân Old Trafford nhanh chóng hoàn tất thương vụ. Man Utd đạt thỏa thuận với Liên đoàn Bóng đá Mỹ để giải phóng Pochettino cùng ban huấn luyện. Đội bóng nước Anh phải trả 10 triệu USD tiền đền bù hợp đồng và thêm 2 triệu USD để có được sự phục vụ của các cộng sự thân tín với chiến lược gia người Argentina.

Pochettino nổi tiếng với triết lý bóng đá tấn công cường độ cao, khả năng xây dựng tập thể gắn kết và phát triển cầu thủ. Ông từng dẫn dắt Southampton, Tottenham, PSG và Chelsea, giành nhiều danh hiệu tại Pháp trước khi nhận lời dẫn dắt tuyển Mỹ.

Chia tay tuyển Mỹ sau hai trận đấu cuối

Dù đã xác nhận chuyển đến Manchester, Pochettino vẫn trực tiếp chỉ đạo tuyển Mỹ trong hai cuộc đối đầu cuối cùng với Haiti. Trận đầu diễn ra tại Miami vào thứ Bảy, trước khi hai đội tái đấu ở Cincinnati vào thứ Ba tuần tới.

Trước khi đồng ý đến MU, HLV Pochettino đang dẫn dắt ĐT Mỹ

Sau đó, LĐBĐ Mỹ sẽ bắt đầu tìm kiếm HLV trưởng mới. Steve Cherundolo, người đang dẫn dắt đội U23 Mỹ, dự kiến tạm quyền trong đợt tập trung vào tháng 12, với thành phần chủ yếu là các cầu thủ thi đấu tại MLS. Do đợt tập trung này nằm ngoài lịch FIFA Days, tuyển Mỹ có thể phải chờ đến tháng 3 năm sau mới thi đấu trở lại.

Trong thông điệp chia tay, Pochettino khẳng định việc đại diện cho tuyển Mỹ là một trong những vinh dự lớn nhất sự nghiệp.

Trong 35 trận dẫn dắt tuyển Mỹ, Pochettino giành 21 chiến thắng, hòa 2 và thua 12. Có tổng cộng 75 cầu thủ được ông trao cơ hội khoác áo đội tuyển.

Thông số sự nghiệp HLV của Pochettino

Thử thách lớn chờ đợi tại Man Utd

Sau hai trận cuối cùng với Haiti, Pochettino sẽ cùng các cộng sự đến Manchester để chuẩn bị cho màn ra mắt gặp Liverpool lúc 23h30 ngày 22/11 (giờ Hà Nội).

Đây là thử thách không nhỏ bởi Man Utd đang chìm trong khủng hoảng. "Quỷ đỏ" hiện đứng thứ 18 Premier League, chỉ giành một chiến thắng sau 10 vòng đấu đầu tiên.

Với Pochettino, nhiệm vụ trước mắt là vực dậy Man Utd khỏi vị trí nguy hiểm trên bảng xếp hạng và khôi phục bản sắc thi đấu cho đội bóng.