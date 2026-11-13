Carrick lần đầu lên tiếng sau khi bị MU sa thải

Carrick xem việc dẫn dắt Man United là đặc ân lớn lao

Theo Daily Mail, Michael Carrick lần đầu lên tiếng công khai sau khi bị MU sa thải, thông qua một bức thư dài 411 từ gửi tới người hâm mộ đội bóng. Tuyên bố được đưa ra chỉ hơn 24 giờ sau khi quyết định chia tay chiến lược gia người Anh được xác nhận, trong bối cảnh MU vừa chính thức bổ nhiệm Pochettino.

Carrick xem việc dẫn dắt Man United là đặc ân lớn lao

Mở đầu thông điệp, Carrick bày tỏ sự trân trọng đối với cơ hội được dẫn dắt đội bóng mà ông dành nhiều tình cảm. Cựu HLV "Quỷ đỏ" chia sẻ: "Tôi đã có vinh dự lớn lao được dẫn dắt MU, câu lạc bộ bóng đá mà tôi yêu quý. Rất ít người có cơ hội được sống và cảm nhận điều đó, và vì thế tôi vô cùng biết ơn".

Nhà cầm quân người Anh cũng nhấn mạnh trách nhiệm đặc biệt khi làm việc tại một đội bóng giàu truyền thống như MU. Theo Carrick, đội chủ sân Old Trafford không chỉ đòi hỏi thành tích mà còn có những giá trị, văn hóa và chuẩn mực riêng mà bất kỳ ai khoác lên mình màu áo câu lạc bộ đều phải tôn trọng. Ông cho biết chính tầm vóc và lịch sử của đội bóng đã trở thành nguồn cảm hứng trong công việc mỗi ngày.

Carrick thừa nhận Man United không đạt kết quả như mong muốn

Trong bức thư chia tay, Carrick dành phần lớn nội dung để cảm ơn người hâm mộ vì sự đồng hành và ủng hộ trong suốt thời gian ông làm việc tại Old Trafford. Chiến lược gia người Anh đặc biệt trân trọng cách các cổ động viên luôn thể hiện tình yêu với đội bóng, ngay cả khi kết quả thi đấu không đáp ứng kỳ vọng.

Carrick thừa nhận Man United không đạt kết quả như mong muốn

Nhắc đến giai đoạn cuối nhiệm kỳ, Carrick thẳng thắn thừa nhận những khó khăn mà đội bóng phải đối mặt. Ông chia sẻ: "Tôi biết dạo này chúng ta không đạt được kết quả như mong muốn, nhưng bạn luôn dành cho tôi tình yêu thương và sự ủng hộ trong những lúc mà điều dễ dàng nhất, và điều mà hầu hết mọi người thường làm, là quay lưng lại".

Cựu HLV Man United cho rằng sự ủng hộ ấy có ý nghĩa lớn hơn cả những chiến thắng trên sân cỏ. Carrick nói thêm: "Điều đó có ý nghĩa hơn cả một hoặc hai chiến thắng. Đó là điều làm nên con người bạn. Đó là lý do tại sao tôi yêu thích câu lạc bộ này". Ông cũng nhắc lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong năm qua, đặc biệt là cảm xúc của người hâm mộ khi rời sân vận động với mong muốn sớm được trở lại.

Lời cảm ơn trước khi khép lại hành trình tại Old Trafford

Bên cạnh người hâm mộ, Carrick không quên gửi lời tri ân tới các cộng sự đã sát cánh cùng ông trong thời gian dẫn dắt đội bóng. Nhà cầm quân người Anh dành sự ghi nhận đặc biệt cho ban huấn luyện, những người đã làm việc tận tụy mỗi ngày và luôn hỗ trợ ông trong mọi hoàn cảnh. Carrick khẳng định: "Các bạn đã cống hiến hết mình, mỗi ngày, và tôi không thể đòi hỏi gì hơn nữa. Tôi vô cùng biết ơn sự tận tâm, nỗ lực và hỗ trợ của các bạn trong suốt thời gian qua".

Ông cũng gửi lời cảm ơn tới đội ngũ nhân viên hậu trường và các cầu thủ. Theo Carrick, dù nhiều đóng góp không được công chúng chú ý, sự tận tụy của những nhân viên này luôn có giá trị quan trọng đối với câu lạc bộ. Với các cầu thủ, ông dành lời chúc tốt đẹp nhất cho chặng đường phía trước, đồng thời trân trọng những nỗ lực và kỷ niệm mà tất cả đã cùng nhau tạo dựng.

Khép lại bức thư, Carrick khẳng định tình cảm dành cho MU sẽ không thay đổi bất chấp việc phải rời khỏi vị trí HLV trưởng. Ông nhấn mạnh: "Câu lạc bộ này đã là một phần rất lớn trong cuộc đời tôi và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Tôi sẽ luôn tự hào vì đã đóng góp phần của mình và tôi sẽ luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho câu lạc bộ".

Chiến lược gia người Anh cũng khẳng định sẽ tiếp tục dõi theo và cổ vũ đội bóng từ bên ngoài sân cỏ. Dù hành trình trên băng ghế huấn luyện tại Old Trafford đã khép lại, Carrick vẫn dành tình yêu đặc biệt cho "Quỷ đỏ" và mong muốn đội bóng sớm tìm lại thành công dưới thời Mauricio Pochettino.