Báo Anh cảnh báo Pochettino đối mặt thử thách lớn nhất sự nghiệp tại MU

Pochettino tiếp quản MU đang chìm trong nhóm xuống hạng

Trên tờ Daily Mail (Anh), tác giả Will Griffee bình luận: “Phong cách pressing tầm cao của Pochettino, đặc biệt trong thời gian dẫn dắt Tottenham, đã giúp ông trở thành một trong những HLV triển vọng nhất làng bóng đá. Nhà cầm quân người Argentina từng đưa Spurs lên vị trí á quân Premier League và vào chung kết Champions League.

Tác giả Griffee: "Pochettino phải đối mặt với thử thách có lẽ lớn nhất trong sự nghiệp huấn luyện"

Giờ đây, Pochettino phải đối mặt với thử thách có lẽ lớn nhất trong sự nghiệp huấn luyện khi tiếp quản một MU đang chìm trong khủng hoảng. Phòng thay đồ của MU ngày càng trở nên khó kiểm soát dưới thời Carrick. Đội trưởng Bruno Fernandes công khai chỉ trích chiến thuật của HLV sau thất bại nặng nề 1-4 trước Como, trong khi Lisandro Martinez cũng đưa ra những phát biểu gay gắt nhắm vào Giám đốc bóng đá Jason Wilcox.

Pochettino cùng các cộng sự sẽ nỗ lực khôi phục sự đoàn kết trong đội bóng và xây dựng lại niềm tin, điều mà MU đã thiếu hụt trong nhiều tuần qua. Những cuộc biểu tình thường xuyên phản đối giới chủ Glazer và cách INEOS điều hành bộ phận bóng đá, cùng tình trạng bất ổn trong phòng thay đồ và thành tích phòng ngự tệ hại, khiến tân HLV trưởng có rất nhiều việc phải giải quyết”.

Tối 13/11, MU chính thức thông báo bổ nhiệm Pochettino, thay thế Michael Carrick. Chiến lược gia người Argentina tiếp quản một đội bóng đang ngụp lặn trong nhóm xuống hạng Premier League. Thử thách đầu tiên của nhà cầm quân 54 tuổi là chuyến làm khách đầy khó khăn trên sân Anfield của đại kình địch Liverpool vào ngày 22/11. Ông vẫn sẽ dẫn dắt ĐT Mỹ trong cả hai lượt trận tứ kết CONCACAF Nations League gặp Haiti trước khi chính thức bắt tay vào công việc mới tại MU vào tuần tới.

MU đang rơi vào tình trạng hỗn loạn sau khởi đầu mùa giải thảm họa. Pochettino trở thành HLV thứ 13 của đội chủ sân Old Trafford kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu vào năm 2013.

Áp lực tại MU sẽ là thử thách vô cùng lớn

Trong khi đó, ký giả James Ducker của tờ The Telegraph (Anh) đánh giá: “Pochettino đã thay đổi văn hóa hoạt động trong hệ thống đội tuyển Mỹ, từ các cấp độ trẻ cho đến đội tuyển quốc gia. Ông mở rộng phạm vi tuyển chọn cầu thủ, không ngần ngại trao cơ hội cho những tài năng trẻ và khơi dậy niềm đam mê, đồng thời thiết lập những tiêu chuẩn kỳ vọng mới.

MU đã trải qua nhiều lần tái thiết văn hóa đội bóng hơn mức họ muốn thừa nhận. Giờ đây, Pochettino được giao nhiệm vụ vực dậy một CLB đã đánh mất phương hướng. Ông từng làm được điều đó tại Tottenham, từng thực hiện thành công với một đội tuyển quốc gia. Dù nhịp độ và áp lực tại MU sẽ là thử thách vô cùng lớn, Pochettino vẫn tin tưởng vào khả năng hoàn thành nhiệm vụ của mình”.

Năng lượng và kinh nghiệm của Pochettino sẽ là yếu tố cần thiết để kéo MU thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ

Manchester Evening News, trang chuyên đưa tin về MU, tiết lộ rằng ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford bị thuyết phục bởi cá tính, kinh nghiệm quản lý và triết lý bóng đá của Pochettino, những yếu tố mà họ cho rằng giúp ông trở thành lựa chọn phù hợp với CLB.

Các nguồn tin nội bộ của MU đánh giá cao thành tích xuất sắc của Pochettino trong việc phát triển tài năng cá nhân, cũng như khả năng xây dựng văn hóa tập thể vững mạnh. Ban lãnh đạo MU tin rằng ông là người lý tưởng để dẫn dắt đội bóng tiến lên phía trước.

Đã xuất hiện những thông tin cho rằng nhà Glazer là bên quyết định bổ nhiệm Pochettino, gạt qua ý kiến của tỷ phú Sir Jim Ratcliffe cùng ban lãnh đạo. Tuy nhiên, MU khẳng định đây là quyết định nhất trí, được ban lãnh đạo CLB đề xuất và chủ sở hữu thông qua.

Eddie Howe và Julian Nagelsmann từng được cân nhắc cho vị trí thay thế Carrick, nhưng Pochettino là HLV duy nhất mà MU trực tiếp tiến hành đàm phán.

Đội Thời gian tại vị Trận Thắng Hòa Thua Tỷ lệ thắng (%) Điểm trung bình mỗi trận Espanyol 2009-2012 161 53 38 70 32,9 1,22 Southampton 2013-2014 60 23 18 19 38,3 1,45 Tottenham 2014-2019 293 160 60 73 54,6 1,84 PSG 2021-2022 84 55 15 14 65,5 2,14 Chelsea 2023-2024 51 26 11 14 51,0 1,75 ĐT Mỹ 2024- 35 21 2 12 60,0 1,86

Thành tích huấn luyện của Pochettino

MU đã chi 7 triệu bảng để giải phóng hợp đồng của Pochettino với ĐT Mỹ, nơi ông đảm nhiệm cương vị HLV trưởng từ năm 2024. Chiến lược gia người Argentina đã ký hợp đồng có thời hạn 2 năm rưỡi với MU, tức đến mùa hè năm 2029.

Ban lãnh đạo MU đang chịu áp lực lớn và liên tục hứng chịu sự chỉ trích từ người hâm mộ vì những thất bại lặp đi lặp lại. Họ kỳ vọng kinh nghiệm làm việc tại Premier League của Pochettino trong màu áo Southampton, Tottenham và Chelsea, cùng phong cách chơi bóng giàu cường độ của ông, sẽ giúp “Quỷ đỏ” cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Chi phí đưa đội ngũ trợ lý của Pochettino đến Old Trafford khiến tổng số tiền MU phải bỏ ra vượt quá 10 triệu bảng. Ông dự kiến mang theo các cộng sự gồm trợ lý Jesus Perez, trợ lý Miguel D’Agostino, HLV thủ môn Antonio Jimenez và con trai Sebastiano Pochettino, người đảm nhiệm vai trò chuyên gia khoa học thể thao.