Máy bay riêng được bố trí đón Pochettino

Tối 18/11 (giờ Việt Nam), thông qua Instagram cá nhân, HLV Mauricio Pochettino đã chia sẻ bức ảnh chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay ở Manchester.

Theo kế hoạch, nhà cầm quân người Argentina sẽ chụp ảnh tại trung tâm huấn luyện Carrington trước khi chính thức ra mắt trên cương vị tân "thuyền trưởng" MU. Ông cũng ký hợp đồng trực tuyến có thời hạn đến năm 2029 với đội bóng vào tuần trước.

Trước đó, MU bố trí máy bay riêng để đưa Pochettino từ Cincinnati (Mỹ) tới Manchester, ngay thời điểm ông hoàn thành trận đấu cuối cùng trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Mỹ gặp Haiti.

HLV Pochettino đã tới Manchester

Sau khi đặt chân đến Anh, Pochettino lập tức tiến hành các công việc cần thiết để chuẩn bị tiếp quản MU, gặp gỡ ban lãnh đạo và đội ngũ chuyên môn tại trung tâm huấn luyện Carrington. Sau đó, ông sẽ trực tiếp dẫn dắt buổi tập đầu tiên vào thứ Năm. Những tuyển thủ quốc gia của đội bóng cũng chỉ trở lại trung tâm huấn luyện trong ngày này.

Thử thách mới tại Old Trafford

Trong khi Pochettino bận công việc ở đội tuyển Mỹ, MU quyết định không trì hoãn lịch tập để chờ HLV trưởng mới có mặt. Vì vậy, dàn trợ lý của Pochettino đã trực tiếp điều hành những buổi tập đầu tiên tại trung tâm huấn luyện Carrington.

Hôm Chủ nhật, nhóm trợ lý thân cận gồm Jesus Perez (trợ lý số 2 lâu năm), Toni Jimenez (HLV thủ môn) và Sebastiano Pochettino (HLV thể lực, đồng thời là con trai ông) có mặt tại Manchester để chuẩn bị cho quá trình chuyển giao.

Nhóm này điều hành buổi tập hôm thứ Ba, sau khi các cầu thủ đội một không tham gia nhiệm vụ quốc tế trở lại tập luyện sau kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày. Họ tiếp tục phụ trách buổi tập sáng thứ Tư theo kế hoạch của CLB.

Chờ màn ra mắt trong trận đại chiến

Một trong những vấn đề được người hâm mộ quan tâm là khả năng Pochettino kịp chuẩn bị cho trận đấu lớn đầu tiên cùng MU. Theo lịch thi đấu được đề cập, Quỷ đỏ sẽ đối đầu Liverpool tại Anfield ngày 22/11/2026.

Đây được xem là thử thách đáng kể đối với bất kỳ HLV nào, đặc biệt khi Pochettino chưa có nhiều thời gian làm việc trực tiếp với các cầu thủ mới.