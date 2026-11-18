Chiều 18/11 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Bóng đá Việt (VietFootball) cùng nhà tài trợ chính Hyundai Thành Công Việt Nam đã tổ chức Lễ bốc thăm, xếp lịch thi đấu vòng chung kết (VCK) cúp bóng đá 7 người quốc gia 2026 (VSC-S6).

Đội bóng MUVN lần đầu được hít thở bầu không khí vòng chung kết cúp bóng đá 7 người quốc gia

Sau 5 mùa giải khẳng định vị thế trong hệ thống thi đấu quốc gia, giải đấu năm nay ghi nhận bước điều chỉnh đáng chú ý khi tổ chức tập trung toàn bộ tại sân vận động Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao phường Hoàng Liệt (Hà Nội) từ ngày 21 đến 29/11, với sự đồng hành phát sóng từ MyTV.

Ngay sau nghi thức bốc thăm khép lại, bức tranh chuyên môn của 12 câu lạc bộ ưu tú nhất từ ba miền Bắc – Trung – Nam lập tức trở thành tâm điểm bình luận. Thay vì những cuộc dạo chơi, sân chơi năm nay chứng kiến sự phân hóa đầy kịch tính, đan xen giữa bản lĩnh của các thế lực cũ và khát vọng đổi ngôi của những nhân tố mới.

Dấu ấn lịch sử của MU Việt Nam và thử thách cực đại ở Bảng C

Dấu ấn đậm nét và giàu cảm xúc nhất trên hành trình tiến vào VCK lần này gọi tên MU Việt Nam (MUVN). Dưới sự dẫn dắt của HLV Dương Hồng Sơn, tập thể với nòng cốt là nhiều gương mặt trẻ đã vượt qua khe cửa hẹp ở một bảng đấu vòng loại đầy rẫy thử thách. Chiến thắng thuyết phục 3-1 trước ứng viên nặng ký Đại Nam FC bằng lối chơi phòng ngự phản công kỷ luật đã đưa MUVN lần đầu tiên ghi danh vào vòng đấu dành cho 12 đội mạnh nhất toàn quốc.

Tuy nhiên, thử thách cực đại đang chờ đón tân binh giàu khát vọng này ở Bảng C, nơi được giới chuyên môn đánh giá là cân bằng và khó lường bậc nhất giải. Tại đây, MUVN sẽ phải đối đầu với bộ ba dày dạn trận mạc gồm nhà đương kim vô địch VPL-S7 XSKT Đắk Lắk cùng hai ông lớn giàu truyền thống của Thủ đô là DTS và TIG FC.

Đội bóng của Tuấn Anh (số 7) rơi vào bảng đấu được đánh giá là "tử thần"

Thiên Khôi FC của Tuấn Anh "Jr" rơi vào bảng "tử thần"

Ở một thái cực khác, nhà đương kim vô địch Thiên Khôi FC của ngôi sao Tuấn Anh "Jr" lại rơi vào Bảng A, bảng đấu được ví như "tử thần" về mặt áp lực cạnh tranh. Dù sở hữu "kèo trái ma thuật" Tuấn Anh "Jr" cùng dàn hảo thủ chất lượng như Hồng Kông hay Trọng "đen", thầy trò HLV Thắng "Xavi" sẽ không được phép sảy chân.

Sự hiện diện của đương kim Á quân khu vực miền Bắc HG La Giang và một Phoenix đầy bản lĩnh khiến cuộc đua tam mã tại bảng A hứa hẹn căng thẳng đến từng hiệu số, nhất là khi tân binh miền Nam Lix FC bị đánh giá thấp hơn phần còn lại. Ngay ở lượt mở màn chiều 21/11, màn chạm trán giữa Thiên Khôi FC và HG La Giang sẽ sớm định hình cục diện bảng đấu này.

SHB FC chiếm ưu thế lớn tại Bảng B

Trong khi đó, Bảng B mang đến sự thở phào nhất định cho SHB FC. Với bộ khung vừa đăng quang HPL-S13 cùng sự bổ sung của hai cựu binh đẳng cấp là Sáng "Persie" và Sơn "Muller", đại diện Thủ đô được đánh giá vượt trội so với ba đối thủ còn lại là An Biên FC, Hiếu Hoa Quahaco và Ba Vì. Tấm vé đi tiếp còn lại tại bảng đấu này nhiều khả năng sẽ là cuộc phân tài cao thấp đầy duyên nợ giữa hai đại diện ưu tú của miền Nam và miền Trung là An Biên và Hiếu Hoa Quahaco.

Thể thức thi đấu và cơ cấu giải thưởng

Tại VCK VSC-S6, 12 đội bóng được chia làm 3 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm (mỗi trận gồm 2 hiệp, mỗi hiệp 35 phút). Sau vòng bảng, 8 đội xuất sắc nhất sẽ giành vé vào vòng tứ kết, bao gồm 6 đội nhất, nhì ở các bảng và 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Từ vòng loại trực tiếp (tứ kết, bán kết, chung kết), nếu hòa nhau sau 70 phút thi đấu chính thức, hai đội sẽ thi đấu thêm hai hiệp phụ (mỗi hiệp 10 phút) trước khi phân định thắng thua trên chấm luân lưu 7m. Về giải thưởng, nhà vô địch VSC-S6 sẽ nhận cúp, HCV cùng tiền thưởng 100 triệu đồng (Á quân nhận 60 triệu đồng và hạng 3 nhận 40 triệu đồng), bên cạnh các giải thưởng cá nhân.

Danh sách bảng đấu và lịch thi đấu lượt trận đầu tiên