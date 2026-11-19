Shelton - Jodar: Khoảng 20h, 19/11 (Vòng bảng ATP Finals)

Ben Shelton và Rafael Jodar sẽ chạm trán ở lượt trận cuối bảng John McEnroe tại ATP Finals 2026. Đây là lần đầu tiên hai tay vợt gặp nhau trên ATP Tour. Cả hai đều cần chiến thắng để nuôi hy vọng giành vé vào bán kết.

Shelton đặt cược vào những cú giao bóng sấm sét để nuôi hy vọng bán kết

Shelton khởi đầu giải đấu bằng chiến thắng 6-2, 3-6, 6-3 trước Arthur Fils, nhưng sau đó thất bại 2-6, 6-7(4) trước Alexander Zverev. Trận thua này bộc lộ hạn chế trong khả năng trả giao bóng của tay vợt Mỹ, khi anh chỉ giành được 10 điểm trả giao bóng và không tạo ra bất kỳ cơ hội break-point nào.

Dù vậy, giao bóng vẫn là vũ khí đáng sợ nhất của Shelton. Sau hai trận, anh ghi tổng cộng 27 cú ace và chỉ mắc 2 lỗi giao bóng kép. Nếu duy trì tỷ lệ giao bóng một hiệu quả, tay vợt 24 tuổi hoàn toàn có thể kiểm soát thế trận bằng những điểm số ngắn.

Ở phía đối diện, Jodar chưa có chiến thắng nào trong lần đầu tham dự ATP Finals. Tay vợt Tây Ban Nha thua Zverev 4-6, 4-6 trước khi để Arthur Fils ngược dòng 4-6, 6-2, 6-2.

Điểm đáng lo của Jodar là khả năng duy trì sự ổn định. Dù thắng set đầu trước Fils, anh không thể bảo vệ lợi thế khi đối thủ gia tăng sức ép. Sau hai trận, tỷ lệ thắng điểm khi giao bóng một của Jodar đều dưới 70%, khiến anh thường xuyên rơi vào thế bị động.

Thống kê trả giao bóng cũng không ủng hộ tay vợt Tây Ban Nha. Trong cả mùa 2026 trên sân cứng, Jodar thắng chưa tới 30% số game trả giao bóng, một hạn chế đáng kể khi phải đối đầu với những cú giao bóng uy lực của Shelton.

Xét tương quan lực lượng, Shelton nhỉnh hơn nhờ sức mạnh, khả năng giao bóng và kinh nghiệm ở các trận đấu lớn. Jodar có thể tạo ra một số game giằng co, nhưng sẽ khó gây bất ngờ nếu không cải thiện khả năng trả giao bóng.

Dự đoán kết quả: Shelton thắng Jodar 2-0.

Zverev - Fils: Khoảng 2h30, 20/11 (Vòng bảng ATP Finals)

Alexander Zverev và Arthur Fils sẽ chạm trán ở lượt trận cuối bảng John McEnroe tại ATP Finals 2026. Trong khi Zverev đã chắc chắn giành vé bán kết, Fils cần chiến thắng để nuôi hy vọng đi tiếp.

Zverev nhắm chiến thắng thứ 68 trong năm, Fils quyết ngăn bước số 1 thế giới

Zverev đang thể hiện phong độ thuyết phục tại Turin. Tay vợt số 1 thế giới lần lượt đánh bại Rafael Jodar 6-4, 6-4 và Ben Shelton 6-2, 7-6(4), trở thành người đầu tiên giành quyền vào bán kết giải năm nay.

Đáng chú ý, Zverev chưa để thua set nào, ghi 24 cú ace và không mắc lỗi giao bóng kép sau hai trận. Anh cũng chưa phải đối mặt với bất kỳ break-point nào, cho thấy khả năng kiểm soát các game giao bóng rất ấn tượng.

Nếu tiếp tục chiến thắng, ngôi sao Đức sẽ khép lại vòng bảng với thành tích toàn thắng, đồng thời nâng tổng số trận thắng trong năm 2026 lên 68.

Phía bên kia, Fils vừa tìm lại sự tự tin sau chiến thắng ngược dòng 4-6, 6-2, 6-2 trước Jodar. Trước đó, tay vợt Pháp thất bại 2-6, 6-3, 3-6 trước Shelton.

Dù sở hữu những cú đánh cuối sân uy lực, Fils vẫn thiếu ổn định trong các thời điểm quan trọng. Anh mắc 19 lỗi tự đánh hỏng trước Jodar và mới ghi 8 cú ace sau hai trận.

Lịch sử đối đầu cũng nghiêng về Zverev với 5 chiến thắng sau 7 lần gặp nhau. Ở cuộc chạm trán gần nhất tại tứ kết Indian Wells 2026, tay vợt Đức thắng dễ 6-2, 6-3.

Tuy nhiên, Fils từng hai lần đánh bại Zverev, tại Hamburg 2024 và Miami 2025. Khả năng tấn công mạnh mẽ cùng tâm lý không còn gì để mất có thể giúp tay vợt 22 tuổi tạo ra thế trận giằng co.

Dẫu vậy, với phong độ giao bóng ổn định, khả năng phòng ngự bền bỉ và kinh nghiệm tại ATP Finals, Zverev vẫn được đánh giá cao hơn.

Dự đoán kết quả: Alexander Zverev thắng Arthur Fils 2-1.