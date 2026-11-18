Pochettino muốn đưa Cole Palmer về Old Trafford

Mauricio Pochettino đang đứng trước nhiệm vụ tái thiết MU sau khi tiếp quản đội hình được hình thành dưới thời sáu đời HLV khác nhau. Chiến lược gia người Argentina hiểu rằng muốn tạo ra sự thay đổi tại Old Trafford, ông không chỉ cần điều chỉnh chiến thuật mà còn phải định hình lại tư duy và bản sắc của toàn đội.

Pochettino muốn đưa Cole Palmer về Old Trafford

Dù vậy, đưa Palmer rời Stamford Bridge chắc chắn không phải nhiệm vụ dễ dàng. MU có thể phải chuẩn bị khoản phí chuyển nhượng vượt mốc 130 triệu bảng, mức giá đủ sức tạo nên một thương vụ kỷ lục tại bóng đá Anh. Tuy nhiên, quan điểm được đưa ra là ban lãnh đạo đội bóng cần sẵn sàng đầu tư mạnh tay nếu thực sự muốn trao cho Pochettino những nhân tố phù hợp để xây dựng một tập thể mới.

Bruno Fernandes có thể trở thành vật tế thần

Để có đủ nguồn lực tài chính chiêu mộ Palmer, MU được cho là cần cân nhắc một quyết định khó khăn: chia tay Bruno Fernandes. Tiền vệ người Bồ Đào Nha hiện hưởng mức lương 300.000 bảng mỗi tuần và vẫn là một trong những nhân tố quan trọng nhất của đội bóng. Tuy nhiên, những bất đồng công khai với Michael Carrick cùng những tranh luận liên quan đến hợp đồng gần đây được xem là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ giữa hai bên có thể đã xuất hiện rạn nứt.

Không thể phủ nhận những đóng góp của Fernandes kể từ khi gia nhập Sporting vào năm 2020. Sau 341 lần ra sân, tiền vệ 32 tuổi ghi 113 bàn thắng, đồng thời góp công giúp "Quỷ đỏ" giành FA Cup và Carabao Cup. Mùa giải trước, anh còn được vinh danh với giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Hiệp hội Nhà báo Bóng đá Anh (FWA) và giải thưởng của Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp (PFA).

Dẫu vậy, quan điểm được đưa ra là MU cần mạnh dạn thay đổi thay vì tiếp tục phụ thuộc vào những biểu tượng của thế hệ cũ. Việc để Fernandes ra đi có thể mang lại nguồn kinh phí đáng kể, đồng thời mở ra không gian để Pochettino xây dựng phòng thay đồ theo cách riêng. Đây rõ ràng là quyết định đầy rủi ro, bởi Fernandes vẫn sở hữu tầm ảnh hưởng lớn cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Nhưng nếu muốn có Palmer, ban lãnh đạo MU có thể phải chấp nhận sự hy sinh này.

Palmer từng được Pochettino nâng tầm tại Chelsea

Một trong những lý do khiến Pochettino đặc biệt muốn tái hợp Palmer nằm ở mối quan hệ giữa hai người trong quãng thời gian làm việc tại Chelsea. Chính nhà cầm quân người Argentina đã trao cho tiền vệ người Anh cơ hội thể hiện tài năng, giúp anh chuyển từ một cầu thủ ít được đá chính tại Man City thành ngôi sao hàng đầu ở Stamford Bridge.

Thông số của Palmer tại Chelsea mùa giải trước

Trong hơn ba mùa giải khoác áo Man City dưới thời Pep Guardiola, Palmer chỉ có 37 lần ra sân, trong đó 13 trận đá chính. Anh khép lại hành trình tại đội bóng này bằng bàn thắng trong trận chung kết Siêu cúp UEFA 2023, góp phần giúp Man City đánh bại Sevilla trên chấm luân lưu. Tuy nhiên, bước ngoặt thực sự trong sự nghiệp của Palmer chỉ đến sau khi anh chuyển sang Chelsea.

Ngay mùa giải đầu tiên làm việc cùng Pochettino, Palmer có 40 lần đá chính, 5 lần vào sân từ ghế dự bị và ghi 25 bàn thắng cho Chelsea. Anh cũng lần đầu được triệu tập lên đội tuyển Anh, trước khi ghi bàn trong trận chung kết EURO 2024 gặp Tây Ban Nha tại Berlin. Những con số ấy cho thấy niềm tin mà Pochettino dành cho Palmer đã mang lại hiệu quả rõ rệt.

Bên cạnh tài năng, những dấu hiệu cho thấy Palmer đang nhớ quê nhà cũng được xem là yếu tố có thể giúp MU nuôi hy vọng. Dù không thể trở lại Man City, tiền vệ 24 tuổi có thể cân nhắc một cuộc hồi hương nếu nhận được lời đề nghị đủ sức thuyết phục từ Old Trafford.

Chelsea chắc chắn không muốn mất một trong những ngôi sao quan trọng nhất của mình. Tuy nhiên, một lời đề nghị khổng lồ có thể khiến đội bóng London phải suy nghĩ lại, tương tự những gì có thể xảy ra với Enzo Fernandez.

Với Pochettino, Palmer không đơn thuần là một bản hợp đồng đắt giá mà còn là cầu thủ hiểu rõ yêu cầu chiến thuật, có khả năng truyền tải thông điệp của HLV đến các đồng đội. Nếu thương vụ này thành hiện thực, MU sẽ có một nhân tố quan trọng để bắt đầu cuộc cải tổ, dù cái giá phải trả có thể là sự ra đi của chính đội trưởng Bruno Fernandes.