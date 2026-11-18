Real chốt hợp đồng 3 năm, MU nhận 360.000 euro

Thương vụ JJ Gabriel gia nhập Real Madrid đang đi đến những bước cuối cùng. Theo nhà báo Pablo Gallego, người đại diện mới của cầu thủ 16 tuổi là Ali Barat đã có mặt tại trung tâm huấn luyện Valdebebas hôm thứ Hai để hoàn tất các điều khoản cuối cùng trong thỏa thuận.

JJ Gabriel chuẩn bị gia nhập Real Madrid với hợp đồng 3 năm

Gabriel dự kiến đặt bút ký hợp đồng trước khi tuần này kết thúc. Theo phóng viên Marcos Benito của El Chiringuito TV, thần đồng người Anh sẽ ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Đáng chú ý, Real Madrid chỉ phải trả Man Utd khoản đền bù đào tạo mang tính tượng trưng trị giá 360.000 euro (khoảng 9,3 tỷ VNĐ) để có được chữ ký của tài năng trẻ này. Đây là con số khá khiêm tốn nếu xét đến tiềm năng của một trong những cầu thủ trẻ sáng giá nhất bóng đá Anh hiện nay.

Chi phí thực tế có thể lên tới 15 triệu euro

Dù chỉ phải trả 360.000 euro tiền đền bù đào tạo cho MU, Real Madrid sẽ phải bỏ ra khoản tiền lớn hơn nhiều để hoàn tất thương vụ.

Theo những thông tin được tiết lộ, khi tính cả tiền lương của cầu thủ, phí đại diện và các khoản hoa hồng, tổng chi phí của thương vụ có thể dao động từ 10-15 triệu euro.

Việc chiêu mộ Gabriel cũng được xem là thành công đáng kể của "Los Blancos" trên thị trường chuyển nhượng cầu thủ trẻ. Bởi lẽ, đội bóng Tây Ban Nha đã vượt qua sự cạnh tranh từ nhiều tên tuổi lớn của bóng đá châu Âu.

Cụ thể, Gabriel từng nhận được sự quan tâm nghiêm túc từ PSG, Bayern Munich và Barcelona. Tuy nhiên, cầu thủ người Anh cuối cùng lựa chọn gia nhập Real Madrid.

JJ Gabriel gia nhập Castilla, MU có thể khởi kiện

Sau khi hoàn tất hợp đồng, Gabriel sẽ gia nhập đội Castilla, đội dự bị của Real Madrid. Tuy nhiên, theo quy định của liên đoàn, cầu thủ này chưa thể thi đấu cho đội bóng cho đến tháng 1. Trong thời gian chờ đủ điều kiện, anh sẽ góp mặt ở các đội trẻ của CLB.

MU có thể kiện Gabriel và Real Madrid sau thương vụ chuyển nhượng

Dù thương vụ sắp đi đến hồi kết, những tranh cãi xung quanh cuộc chia tay giữa Gabriel và MU có thể vẫn chưa chấm dứt.

Theo các thông tin được tiết lộ, Man Utd có thể cân nhắc tiến hành hành động pháp lý nhằm vào Gabriel, những người đại diện của cầu thủ này và cả Real Madrid sau khi thương vụ chính thức hoàn tất. Nếu điều đó xảy ra, cuộc chia tay giữa thần đồng 16 tuổi và đội chủ sân Old Trafford sẽ còn kéo theo những diễn biến đáng chú ý bên ngoài sân cỏ.