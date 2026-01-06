MU mong Cameroon thua tứ kết CAN Cup: 6 trụ cột trở lại cho derby với Man City

Hàng công khó khăn vì thiếu người

Hàng công MU kể từ khi cúp châu Phi CAN diễn ra đã lâm vào cảnh thiếu thốn. Lần cuối đủ quân, họ ít nhất đã nã 4 bàn vào lưới Bournemouth (nhưng cũng bị đối thủ làm điều tương tự), nhưng sau khi Amad Diallo và Bryan Mbeumo lên tuyển, đã 4 trận liên tiếp MU chỉ ghi được tối thiểu 1 bàn, trong khi hàng thủ vẫn thủng lưới tới 3 trận.

Hàng công MU đang 4 trận liên tiếp chỉ ghi 1 bàn, trong khi hàng thủ có tới 3 trận để lọt lưới

Phong độ 4 trận vừa qua của MU thực ra không tệ nếu chỉ nói về con số, 1 thua, 1 thắng và 2 hòa không phải là kết quả quá tồi so với lực lượng mà MU đang có. Vấn đề là họ vừa hòa 1-1 trước 2 đối thủ đang đứng trong nhóm đua trụ hạng, và phải nhờ một cú vô-lê của Patrick Dorgu để thắng Newcastle.

Mbeumo có thể chưa quá ổn định, nhưng rõ ràng có anh vẫn tốt hơn là chỉ có Cunha với Sesko tác chiến với nhau kém hiệu quả, chưa kể MU còn mất Mason Mount và Bruno Fernandes. Còn sự vắng mặt của Amad Diallo khiến cánh phải của MU kém đi tính đột biến rõ rệt.

Tuy nhiên Mbeumo có thể sẽ kịp trở lại cho derby Manchester. Diễn biến của CAN đã khiến ĐT Cameroon sẽ gặp Morocco ở tứ kết, tức Mbeumo sẽ có cuộc đụng độ với người đồng đội Noussair Mazraoui vào đêm thứ Sáu (2h, 10/1).

Trụ cột đồng loạt trở lại

Trận đấu này tất nhiên Morocco được đánh giá ‘cửa trên’ do vừa có lực lượng mạnh hơn, vừa đá với tư cách chủ nhà. Nếu Morocco đi tiếp, ít nhất MU sẽ có được Mbeumo trở lại, với trận đấu dự kiến anh góp mặt được sẽ chính là trận gặp Man City (19h30, 17/1).

Mbeumo và Mazraoui, 1 trong 2 người sẽ phải rời CAN Cup trước derby Manchester

MU không chỉ cần Mbeumo do sự vắng mặt của nhiều nhân sự tấn công, họ càng cần Mbeumo hơn vì đợt này Man City đang mất rất nhiều cầu thủ do chấn thương mà chủ yếu rơi vào hàng phòng ngự (Stones, Dias, Gvardiol). Đây chính là cơ hội để MU có được chiến thắng, mặc dù hàng công City cũng đủ hỏa lực để bắn thủng cầu môn của Senne Lammens vài lần.

Cũng cần nói thêm rằng đến khi trận derby diễn ra, MU có thể đã đón sự trở lại của Bruno Fernandes, Mason Mount, Kobbie Mainoo, Harry Maguire và Mathijs De Ligt. 3 tiền vệ của MU thì dự kiến bình phục cho trận gặp Brighton ở vòng 3 FA Cup (23h30, 11/1), còn 2 trung vệ có lẽ sẽ kịp khỏi cho trận gặp Burnley sắp tới (3h15, 8/1).