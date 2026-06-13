Trực tiếp bóng đá Mỹ - Paraguay: Reyna lập siêu phẩm (World Cup 2026) (Hết giờ)

Vòng loại World Cup | 13/6, 8h | Los Angeles Mỹ 4 - 1 Paraguay (H1: 3-0) Thông tin trước trận Mỹ vs Paraguay Paraguay Điểm Freese 6.2 Dest 7 Richards 7.3 Ream 8 Robinson 6.8 Adams 6.8 McKennie 7.4 Freeman 7.4 Pulisic 7.7 Balogun 9 Tillman 7 Điểm Gill 5.6 Cáceres 6.1 Gómez 6 Alderete 5.9 Júnior Alonso 5.6 Cubas 6.7 Bobadilla 5.2 Diego Gómez 5.5 Enciso 6.6 Almirón 6.3 Sanabria 6.1 Thay người Berhalter 6.9 Weah 6.4 Pepi 6.7 Reyna - Thay người Mauricio 7 Arce 5.9 Sosa 6.3 Velazquez 6.3 Kaku - Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Mỹ Mỹ Paraguay Sút khung thành 16(6) 9(1) Thời gian kiểm soát bóng 65% 35% Phạm lỗi 13 17 Thẻ vàng 1 5 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 2 1 Phạt góc 3 1 Cứu thua 0 3 Balogun 31' Balogun 45+5' Bobadilla (phản lưới) 7' Reyna 90+8' 73' Mauricio Tình huống nổi bật 1’ Trận đấu bắt đầu Mỹ là đội giao bóng trước. 2’ Cơ hội của Paraquay Pha phối hợp giữa Almiron và Sanabria bên cánh trái. Sanabria nỗ lực dứt điểm ở góc hẹp buộc thủ môn Freese vất vả cản phá. 3’ ĐT Mỹ đáp trả McKennie thực hiện đường chuyền dài cho Balogun băng xuống dứt điểm, tuy nhiên hậu vệ Paraguay đã theo kèm sát tiền đạo chủ nhà, khiến anh không thể tung ra cú dứt điểm quá nguy hiểm. Ngay sau đó, trọng tài biên xác định Balogun việt vị. 7’ Vào! Vào! 1-0 cho ĐT Mỹ!! Pha phối hợp tấn công bài bản của ĐT Mỹ. Nhận bóng từ McKennie, Pulisic đột phá qua 2 cầu thủ Paraguay bên cánh trái và tạo ra tình huống lộn xộn trong vòng cấm địa. Trong nỗ lực cản phá đường căng ngang từ McKennie, Bobadilla vô tình phản lưới, mở tỷ số cho đội chủ nhà. 12’ Cầu thủ Paraguay liên tục phạm lỗi Pulisic liên tiếp đột phá bên cánh trái, buộc các cầu thủ Paraguay phải phạm lỗi với anh. 14’ Paraguay tấn công Enciso đảo chân một vài nhịp trước khi dứt điểm trước vòng cấm địa Mỹ, bóng đi chệch khung thành. 16’ Sergino Dest đối mặt với thủ môn Paraguay Balogun chuyền bóng rất thoáng sang cánh phải để Sergino Dest có cơ hội đối mặt với thủ môn Paraguay. Tuy nhiên, cầu thủ này quyết định căng ngang thay vì dứt điểm và để các hậu vệ Paraguay phá bóng ra biên. 22’ ĐT Mỹ tấn công trung lộ 2 cầu thủ Mỹ ập vào gây sức ép với Júnior Alonso. Tuy nhiên, trung vệ này đã che chắn khéo kéo để thủ môn Orlando Gill lao ra bắt bóng. 24’ Trận đấu tạm dừng để cầu thủ 2 đội tiếp nước. 28’ Bàn thắng của ĐT Mỹ không được công nhận! McKennie xử lí khéo léo trước vòng cấm địa và chuyền cho Balogun băng xuống dứt điểm tung lưới Paraguay. Tuy nhiên, trọng tài không công nhận bàn thắng vì xác định Pulisic rơi vào thế việt vị trước đó. 31’ Vào! Vào! 2-0 cho ĐT Mỹ Pulisic thoát xuống bên cánh trái, trước khi căng ngang chuẩn xác cho Balogun đệm bóng tung lưới Paraguay. 36’ Tillman sút xa Cú sút xa của Tillman đưa bóng đập người hậu vệ Paraguay ra biên. 37’ ĐT Mỹ đá phạt góc nguy hiểm Từ tình huống phạt góc, Chris Richards bật cao đánh đầu đưa bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. 43’ Cầu thủ Mỹ đối mặt với thủ môn Malik Tillman xộc thẳng vào vòng cấm địa và có cơ hội đối mặt với Orlando Gill, tuy nhiên thủ môn Paraguay đã băng ra khép góc và cản phá cú dứt điểm của cầu thủ đội chủ nhà. Hiệp 1 có 5 phút bù giờ. 45+5’ Vào! Vào! 3-0 cho Mỹ!! Balogun tì đè dũng mãnh vượt qua trung vệ Alderete, trước khi thực hiện cú dứt điểm uy lực đánh bại nốt thủ môn Orlando Gill, nâng tỷ số lên 3-0. Hiệp 1 kết thúc Tỷ số tạm thời là 3-0 nghiêng về ĐT Mỹ. Hiệp 2 bắt đầu. 48’ Paraguay tấn công trung lộ Cú sút xa của Almiron đưa bóng đập chân một đồng đội ra biên. 50’ VAR vào cuộc! Thẻ vàng cho cầu thủ Paraguay!! Trọng tài rút thẻ vàng cho trung vệ Tim Ream vì tình huống tranh chấp khiến Almiron ngã xuống sân. Tuy nhiên sau vài phút tham khảo VAR, "vua áo đen" xác định Tim Ream chưa có tác động từ Tim Ream, qua đó xóa án phạt cho trung vệ ĐT Mỹ và rút lại thẻ vàng cho Almiron. 55’ Balogun ngã trong vòng cấm địa Paraguay Trọng tài xác định không có lỗi của cầu thủ Paraguay với Balogun và không cho ĐT Mỹ hưởng phạt đền. 64’ Balogun đột phá Balogun nỗ lực đột phá bên cánh phải và căng ngang vào, tuy nhiên không có cầu thủ nào của ĐT Mỹ kịp băng vào nhận bóng. 71’ Paraguay tấn công Almiron vô lê ngoài vòng cấm địa, bóng đập người hậu vệ Mỹ ra ngoài. 73’ Vào! Vào! Paraguay rút ngắn cách biệt xuống 1-3! Từ tình huống đá phạt gián tiếp, Orlando Gill phất bóng dài hướng vào vòng cấm địa ĐT Mỹ. Các hậu vệ đội chủ nhà tỏ ra lúng túng, tạo điều kiện để Ensico kiến tạo cho Mauricio dứt điểm tung lưới Freese, rút ngắn cách biệt xuống 1-3. 75’ Cầu thủ Paraguay mắc sai lầm ĐT Mỹ cướp bóng ngay phần sân Paraguay và tổ chức phản công nhanh. Tuy nhiên, Tillman lại dứt điểm quá hiền và bị thủ môn Orlando Gil bắt gọn bóng. 82’ Những phút vừa qua, ĐT Mỹ thi đấu chùng xuống nhưng vẫn kiểm soát bóng vượt trội. 88’ Pepi bỏ lỡ McKennie đột phá bên cánh trái và căng ngang vào, Pepi dứt điểm đưa bóng đi vọt xà ngang. 90’ Trận đấu có 7 phút bù giờ. 90+8’ Vào! Vào! 4-1 cho ĐT Mỹ!! Giovanni Reyna đi bóng vào vòng cấm địa trước khi thực hiện cú dứt điểm bằng má ngoài theo phong cách trivela điệu nghệ, nâng tỷ số lên 4-1. 90+9’ Hết giờ Tỷ số chung cuộc: Mỹ 4-1 Paraguay. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Freese, Dest, Richards, Ream, Robinson, Adams, McKennie, Freeman, Pulisic, Balogun, Tillman Gill, Cáceres, Gómez, Alderete, Júnior Alonso, Cubas, Bobadilla, Diego Gómez, Enciso, Almirón, Sanabria

Là một trong ba quốc gia đồng đăng cai World Cup 2026, tuyển Mỹ cùng hai người láng giềng Mexico và Canada đang quyết tâm tận dụng triệt để lợi thế sân nhà để tiến sâu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Do được miễn đá vòng loại, thầy trò HLV Mauricio Pochettino đã có gần hai năm chỉ để chuẩn bị và thử nghiệm. Tuy nhiên, kể từ thời điểm này trở đi, mọi trận đấu chính thức đều mang ý nghĩa "sinh tử" đối với đội tuyển xứ cờ hoa.

Về phong độ gần đây, sau chiến thắng ấn tượng 3-2 trước Senegal, tuyển Mỹ vừa khép lại giai đoạn chạy đà bằng trận thua sát nút 1-2 trước đội tuyển Đức. Dù vậy, bàn gỡ hòa đẹp mắt của Antonee Robinson trong trận đấu đó vẫn mang lại những tín hiệu đầy tích cực cho đoàn quân của chiến lược gia Pochettino.

Trong lần thứ 12 tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh này, mục tiêu tối thiểu của tuyển Mỹ là tái lập thành tích lọt vào vòng 1/8 như kỳ World Cup 1994. Thống kê cũng chỉ ra rằng đại diện Bắc Mỹ luôn duy trì được sự ổn định khi đều vượt qua vòng bảng ở cả ba kỳ World Cup gần nhất mà họ góp mặt.

Paraguay: "Ẩn số" từ sự thực dụng

Ở phía bên kia chiến tuyến, lịch sử đang quay lưng với đại diện đến từ Nam Mỹ. La Albirroja vốn có cái dớp đá tệ trận mở màn khi mới chỉ thắng vỏn vẹn 1 trong số 8 trận ra quân tại các vòng chung kết World Cup. Thêm vào đó, họ cũng chưa từng biết mùi chiến thắng trước các đội chủ nhà trong cả hai lần đụng độ trước đây.

Tuy nhiên, việc giành vé đến Mỹ đã là một thành công ngoài mong đợi với Paraguay sau khi họ xuất sắc cán đích ở vị trí thứ sáu tại vòng loại khu vực Nam Mỹ (CONMEBOL) khốc liệt. Dưới sự chèo lái của HLV Gustavo Alfaro, dấu ấn lớn nhất của đội bóng chính là chiến thắng địa chấn 2-1 trước nhà đương kim vô địch thế giới Argentina.

Lối chơi thực dụng: Dù từng để thua Mỹ 1-2 trong trận giao hữu hồi tháng 11 năm ngoái, Paraguay đã nhanh chóng lấy lại sự tự tin khi giành chiến thắng tới 3/4 trận giao hữu gần đây. Họ sở hữu phong cách chơi bóng thực dụng đặc trưng, ưu tiên phòng ngự phản công và cực kỳ nguy hiểm trong các tình huống cố định. Do đó, dù không được đánh giá cao cho tấm vé tiến sâu, Paraguay vẫn là một cái tên không thể xem thường.

Chính việc không phải gánh chịu nhiều áp lực kỳ vọng có thể biến thành thứ vũ khí nguy hiểm của Paraguay. Họ chắc chắn sẽ tận dụng tối đa vị thế "chiếu dưới" của mình để rình rập và nỗ lực tạo nên bất ngờ ngay trong ngày ra quân.

Dù vậy, giới chuyên môn lúc này vẫn đặt niềm tin vào một chiến thắng sát sao dành cho đội tuyển Mỹ. Kịch bản của trận giao hữu năm ngoái nhiều khả năng sẽ được tái hiện, khi đoàn quân của HLV Pochettino được dự đoán sẽ giữ lại 3 điểm trọn vẹn với một chiến thắng có cách biệt tối thiểu.