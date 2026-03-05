Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Fernandes ra yêu sách để ở lại MU: Đoạt vé dự Cúp C1 & giữ chân Carrick

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester United

Tiền vệ Bruno Fernandes sẽ quyết định tương lai của mình dựa trên nhiều yếu tố chứ không chỉ câu chuyện về lương.

   

Fernandes còn hợp đồng đến năm 2028 với MU, nhưng anh có thể rời sân Old Trafford vào mùa hè tới. Phía "Quỷ đỏ" muốn giữ chân anh khi sẵn sàng nâng lương cầu thủ này lên con số 400.000 bảng/tuần.

Nhưng đây không phải mấu chốt để Fernandes quyết tương lai. Ngôi sao người Bồ Đào Nha nhận thức rõ rằng hợp đồng tiếp theo có thể là thỏa thuận quan trọng cuối cùng trong sự nghiệp. Anh muốn biết tham vọng của MU có phù hợp với mình hay không, đặc biệt về khả năng giành các danh hiệu lớn.

Tờ The Mirror (Anh) cho biết Fernandes sẽ dựa vào 2 yếu tố chính để đưa ra quyết định. Đầu tiên, đó là liệu MU có góp mặt tại Cúp C1 mùa tới hay không. Đồng thời, anh cũng muốn chờ xem liệu nửa đỏ thành Manchester có bổ nhiệm Michael Carrick làm HLV chính thức.

Fernandes muốn làm việc lâu dài với HLV Carrick

Fernandes muốn làm việc lâu dài với HLV Carrick

Fernandes có ấn tượng mạnh mẽ với tác động mà Carrick mang lại kể từ khi đảm nhận vai trò HLV tạm quyền. Hai người có mối quan hệ rất tốt. Do đó, nếu MU không tiếp tục tin tưởng ông khi mùa giải 2025/26 khép lại, Fernandes có thể theo bước Carrick chia tay đội chủ sân Old Trafford. 

Dự kiến Fernandes sẽ chờ đến hết mùa giải mới quyết định bước đi tiếp theo. Anh dự kiến sẽ có cuộc gặp với ban lãnh đạo CLB trước khi lên đường tham dự World Cup 2026 cùng ĐT Bồ Đào Nha.

Fernandes có ảnh hưởng lớn trong phòng thay đồ khi anh có nhiều đóng góp lớn cho MU. Ngôi sao sinh năm 1994 đã là cầu thủ xuất sắc và ổn định nhất của đội chủ sân Old Trafford trong những mùa giải gần đây. 

Hiện HLV Carrick được nhiều người ủng hộ để trở thành HLV chính thức tại MU. Trong khi đó, ở cuộc đua giành vé dự Cúp C1, "Quỷ đỏ" có nhiều lợi thế bởi hiện xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng khi họ thắng tới 6 trận sau 7 trận dưới thời Carrick. 

