MU kiếm tiền siêu khủng bất chấp Covid-19, Solskjaer tự tin mua bom tấn

Thứ Năm, ngày 09/04/2020 00:07 AM (GMT+7)

Nhiều đội bóng ở châu Âu đang đối mặt với nguy cơ nợ nần chồng chất, thậm chí phá sản vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Thế nhưng, bên trong sân Old Trafford, dường như không có cuộc khủng hoảng nào cả.

Giải Ngoại hạng Anh chưa biết đến khi nào mới trở lại. Mùa giải có thể chỉ kết thúc vào tháng 6, tháng 7, thậm chí tháng 8. Những diễn biến khó lường của đại dịch Covid-19 khiến nước Anh hoàn toàn tê liệt. Và cũng bởi thế, chưa biết đến khi nào các CLB mới nhận được tiền giải ngân bản quyền truyền hình cũng như tiền thưởng của mùa giải 2019/20.

MU vẫn làm ăn rất tốt, bất chấp đại dịch Covid-19

Chỉ vào lúc này, người hâm mộ MU mới thấy được giá trị của Phó chủ tịch Ed Woodward - người trực tiếp điều hành các công việc của đội chủ sân Old Trafford. Kể từ khi Ed Woodward lên làm Phó chủ tịch điều hành của MU, mạng lưới đối tác của “Quỷ đỏ” được mở rộng ra khắp toàn cầu. Việc Ed Woodward quá chú trọng vào việc kinh doanh đã khiến ông bị chỉ trích. Nhưng giờ các manucian sẽ phải cảm ơn cựu nhân viên kế toán này.

Theo Daily Mail, bất chấp những ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, doanh thu của MU vẫn đang rất vững mạnh. Tính đến thời điểm này, đội quân dưới trướng HLV Ole Gunnar Solskjaer đã thu về 173 triệu bảng từ các bản hợp đồng tài trợ béo bở - điều mà không phải đội bóng nào cũng có được trong thời kỳ khốn khó này. Và bởi thế, tình hình tài chính của “Quỷ đỏ” vẫn sẽ đứng vững trong bối cảnh mà nhiều CLB gặp khó khăn khi bóng đá bị tê liệt bởi dịch Covid-19.

Vẫn theo nguồn tin này, MU có 61 nhà tài trợ trên toàn cầu. Phó chủ tịch Ed Woodward đã kí kết hợp đồng làm ăn với nhiều đối tác ở các lĩnh vực. Và do vậy, theo hãng kiểm toán Deloitte, doanh thu từ các nhà tài trợ của MU nhiều hơn 50 triệu bảng so với Man City và cũng nhiều hơn 94 triệu bảng so với Liverpool, dù hai đội bóng này đang thay nhau thống trị bóng đá Anh.

HLV Solskjaer hy vọng sẽ được rót tiền mua sắm

MU của thời kỳ hậu Sir Alex và Giám đốc điều hành David Gill không còn là đội bóng đủ sức chinh phục nhiều danh hiệu. "Quỷ đỏ" đang thực sự bế tắc trong kế hoạch tìm lại ánh hào quang xưa cũ, đã 6 năm rồi các Manucian không được thấy đội bóng con cưng nâng cúp Ngoại hạng Anh. Trong 6 năm kể từ Sir Alex lui vào dĩ vãng, MU 4 lần đứng ngoài top 4, 3 lần trở thành khán giả của Champions League.

Sau tất cả MU vẫn thắng lớn trên mặt trận kinh tế. Dù thi đấu không thành công nhưng đội chủ sân Old Trafford vẫn đạt doanh thủ kỷ lục lên tới 627,1 triệu bảng trong tài khóa 2018/19. Ở mùa giải 2019/20 này, MU có thể không kiếm được nhiều tiền đến như vậy, nhưng vẫn đủ để họ có thể hướng đến một kỳ chuyển nhượng với các thương vụ “bom tấn”. Dĩ nhiên, HLV Solskjaer là người đón nhận tin này với sự vui mừng hơn ai hết.

Nhà cầm quân người Na Uy đang chờ một cú “doping tiền” ở phiên chợ mùa hè, hòng giúp đội bóng này trở nên mạnh mẽ hơn. Dưới thời “Solsa”, MU đã ném vào thị trường chuyển nhượng cả thảy 212 triệu bảng. Bao gồm cả bản hợp đồng cho mượn Odion Ighalo, cả 5 bản hợp đồng cho đội 1 MU đều phát huy giá trị. Và nếu có thể đem về Old Trafford thêm những bản hợp đồng chất lượng, chắc chắn “Quỷ đỏ” sẽ trở nên mạnh mẽ hơn ở chiến dịch 2020/21.

