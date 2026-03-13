MU đua vé Cúp C1: Sesko ra tín hiệu "cầu cứu", chờ Fernandes kiến tạo

Sesko lần đầu “im tiếng”

Không phải người hùng nào cũng khoác áo choàng, và với Manchester United, “người hùng” của họ thời gian gần đây là một tiền đạo cao 1m96 với mái tóc cắt gọn gàng. Kể từ khi HLV Michael Carrick trở lại, Benjamin Sesko đã trở thành cái tên được khán đài Stretford End tung hô. Những bàn thắng của anh mang về cho đội bóng tới bảy điểm quý giá trong vài tuần gần đây.

Sesko quá đơn độc trước Newcastle

Sesko thể hiện sự áp đảo trong màu áo MU, nhiều lần tạo khác biệt dù chỉ vào sân từ băng ghế dự bị. Khi được trao cơ hội đá chính, tiền đạo người Slovenia tỏ ra lạnh lùng trước khung thành và chứng minh mình là bản nâng cấp đáng kể so với Rasmus Hojlund.

Tuy nhiên, trước Newcastle, Sesko cho thấy anh cũng có thể trải qua một ngày thi đấu tệ hại. Đó là màn trình diễn lặng lẽ hiếm thấy: không cú sút nào, không tạo ra cơ hội nào và chỉ chạm bóng 24 lần.

Bản đồ nhiệt của Sesko cũng khiến người hâm mộ lo lắng khi tiền đạo này thường xuyên dạt sang cánh trái để nhận bóng trong bối cảnh các đồng đội không thể đưa anh vào nhịp tấn công. Màn trình diễn đó giống hệt những trận đấu tệ nhất của Hojlund trước đây.

Dù vậy, giống như tiền đạo người Đan Mạch, Sesko cũng phải “sống nhờ những mẩu bóng vụn”. Đây là điều khó chấp nhận. Dù Sesko hay Hojlund có phần trách nhiệm vì không tự tạo cơ hội cho mình, lỗi cũng thuộc về các đồng đội khi không cung cấp đủ bóng cho trung phong.

Lối chơi biên biến mất tại St James’ Park

Một trong những cải thiện rõ rệt dưới thời Carrick là việc MU quay lại khai thác hai cánh và đưa bóng vào vòng cấm nhiều hơn. Và đây là điều Sesko đặc biệt ưa thích. Nếu duy trì được cách chơi đó, "Quỷ đỏ" trở nên cực kỳ nguy hiểm.

MU đang có một trung phong tương đối toàn diện, và họ phải biết tận dụng tốt hơn

Thế nhưng tại St James’ Park, lối đá này gần như biến mất.

Dù đối thủ chỉ còn 10 người, MU vẫn gặp khó trong việc tạo cơ hội. Joshua Zirkzee chỉ có một cú sút xa mang tính cầu may, trong khi cơ hội rõ ràng nhất cho bàn thứ hai lại rơi vào tay trung vệ Leny Yoro, người bị thủ thành Aaron Ramsdale từ chối.

Thất bại cần trở thành lời cảnh tỉnh

Trận thua tại vùng Đông Bắc nước Anh phải trở thành hồi chuông cảnh tỉnh cho Manchester United. Thực tế, dấu hiệu sa sút đã xuất hiện từ trước.

Để Sesko có thể tỏa sáng, MU cần đến nguồn sáng tạo của Fernandes và các vệ tinh xung quanh

Trong nhiều trận gần đây, MU gặp khó trong việc tạo cơ hội nhưng vẫn thoát hiểm nhờ những khoảnh khắc tỏa sáng của Sesko, chẳng hạn bàn thắng từ tình huống gần như không tưởng trên sân của West Ham. Tuy nhiên, họ không thể trông chờ điều đó xảy ra mãi, đặc biệt khi những cầu thủ sáng tạo như Matheus Cunha, Bryan Mbeumo hay Bruno Fernandes không cung cấp đủ cơ hội cho tiền đạo cắm.

Việc MU không thể bất bại đến hết mùa là điều bình thường, nhưng họ cũng không cần phải trở nên cùn mòn trong các trận thua như vậy.

Trước trận gặp Newcastle, HLV Michael Carrick từng ca ngợi sự tự tin đang trở lại của Sesko: “Tôi nghĩ ai cũng thấy rõ điều đó. Benjamin Sesko đã tiến bộ dần kể từ khi gia nhập đội bóng và trong suốt mùa giải. Đó là một phần của quá trình học hỏi, phát triển và thích nghi với môi trường mới.

Với một tiền đạo, sự tự tin tăng lên rất nhiều khi ghi bàn. Nhưng điều chúng tôi hài lòng là cách cậu ấy thi đấu và cải thiện mỗi ngày, đúng như những gì cả hai phía kỳ vọng khi Sesko đến CLB”.

Hojlund từng có sự tự tin tương tự trước khi cơn khát bàn thắng ập đến.

Cách tốt nhất để giữ Sesko duy trì sự tự tin là giúp anh tiếp tục ghi bàn. Nhưng nếu MU không tạo ra cơ hội, những bàn thắng ấy sẽ sớm cạn kiệt.

Trận thua Newcastle vì thế giống như lời cảnh báo cho MU. Và giờ đây, cả những cầu thủ sáng tạo lẫn Sesko đều phải chứng minh rằng họ đã rút ra được bài học.