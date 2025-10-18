Choáng ngợp khả năng Ronaldo mua lại MU, cánh tay nối dài cho tỷ phú Ả rập?

⚽ Ronaldo muốn “làm MU vĩ đại trở lại”

Cristiano Ronaldo có thể trở lại Old Trafford trong một vai trò hoàn toàn mới, không phải trên sân cỏ mà ở hậu trường. Cựu đồng đội Danny Simpson tiết lộ trong cuộc phỏng vấn với Goal rằng siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn nuôi tham vọng “giúp Manchester United vĩ đại trở lại”.

Ronaldo muốn đưa MU trở lại thời kỳ hoàng kim, như khi anh khoác áo "Quỷ đỏ" giai đoạn đầu tiên

Hiện tại, CR7 vẫn thi đấu đỉnh cao ở tuổi 40. Anh vừa gia hạn hợp đồng thêm hai năm với CLB Al Nassr (Saudi Arabia), kéo dài thời gian gắn bó đến sau sinh nhật thứ 42. Nếu còn sung sức, Ronaldo hoàn toàn có thể tiếp tục phá kỷ lục và thi đấu thêm vài mùa nữa.

🏟️ Trở lại MU - viễn cảnh không xa vời

Nếu Ronaldo chọn con đường quản lý, Manchester United có thể sẽ là bến đỗ lý tưởng. Nơi đây đã chứng kiến anh từ một cậu bé 18 tuổi trở thành siêu sao thế giới, giành Champions League và Quả bóng vàng đầu tiên.

Trong cuộc trò chuyện với Goal, Danny Simpson – người từng sát cánh với Ronaldo – cho biết: “Tôi nghĩ anh ấy vẫn luôn quan tâm đến MU. Ronaldo có thể trở lại, nhưng theo một cách khác. Anh ấy không hài lòng với cách mình rời đi, nên có thể muốn quay lại để giúp MU vĩ đại trở lại - lần này ở vai trò người ra quyết định”.

Simpson nhấn mạnh: “Ronaldo là một doanh nhân thực thụ, có đội ngũ hùng hậu phía sau. Tôi tin anh ấy có thể đóng góp rất nhiều cho CLB, không chỉ với tinh thần chiến thắng mà còn cả tư duy lãnh đạo”.

Ronaldo có vai trò to lớn với bóng đá Saudi Arabia

🔥 Ronaldo sẽ giúp tỷ phú Ả rập mua lại MU?

Người ta đồn đoán rằng Ronaldo sẽ gia nhập đội bóng cũ trong vai trò giám đốc hoặc cố vấn sau khi giải nghệ. Nhưng thực tế có thể vượt xa tưởng tượng của nhiều người.

CR7 lúc này có mối quan hệ mật thiết với giới quan chức thể thao Saudi Arabia. Và rất có thể anh sẽ được ủy thác trở thành chiếc cầu nối để các tỷ phú quốc gia Vùng Vịnh mua lại MU từ tay nhà Glazer và tỷ phú Anh Jim Ratcliffe.

Ronaldo là một trong những siêu sao có uy tín lớn nhất trong giới bóng đá. CR7 không chỉ đóng vai trò của một cầu thủ bóng đá đơn thuần, điều đó được thể hiện ở bản hợp đồng mới nhất giữa anh và CLB Al Nassr cũng như các hoạt động bên ngoài bóng đá tại Saudi Arabia.

Theo tờ Daily Mail, các tỷ phú Saudi Arabia đang rất muốn mua lại MU. Tuy nhiên, điều đó không hề dễ dàng. Và họ cần một siêu sao đình đám toàn cầu như Ronaldo để hiện thực hóa tham vọng của mình.

Ronaldo ôm mộng trở lại MU một lần nữa, nhưng với tư cách ông chủ

💼 CR7 sẽ làm ông chủ tại Old Trafford?

Về phần Ronaldo, dĩ nhiên anh sẽ nhận được rất nhiều, không chỉ là tiền bạc. Nhưng quan trọng hơn, CR7 muốn trở lại Old Trafford theo cách chói lòa, sau những gì đã xảy ra trong năm 2022.

Nếu các tỷ phú Ả rập mua thành công "Quỷ đỏ", khi đó Ronaldo hoàn toàn có thể giữ vai trò chủ tịch hoặc giám đốc điều hành của đội bóng. Đây chẳng phải cách trả thù tốt nhất với Ronaldo hay sao?

Huyền thoại Teddy Sheringham nhận định, Ronaldo nhiều khả năng sẽ nối gót David Beckham, mở rộng ảnh hưởng toàn cầu thông qua các dự án ngoài bóng đá: “Ronaldo có thể trở lại MU dưới thời HLV Ruben Amorim, nhưng tôi nghĩ anh ấy đang hướng đến những điều lớn lao hơn. Anh ấy sẽ làm những việc tầm quốc tế, vượt ra ngoài phạm vi huấn luyện”.

Hiện Ronaldo chưa tiết lộ kế hoạch tương lai. Với đế chế thương hiệu CR7 trị giá hàng trăm triệu USD, anh hoàn toàn có thể rút lui khỏi bóng đá để tập trung cho kinh doanh, hoặc trở thành những nhà lãnh đạo hàng đầu của một đội bóng hàng đầu như MU.