Garnacho vừa sang Chelsea đã có cơ hội đấu MU, chờ màn ăn mừng "phục thù"

⚽ Garnacho cập bến Stamford Bridge

Chelsea đã chính thức công bố bản hợp đồng bom tấn mang tên Alejandro Garnacho từ Manchester United với mức phí chuyển nhượng 40 triệu bảng.

Ngôi sao người Argentina có mặt tại Stamford Bridge trong trận thắng 2-0 của "The Blues" trước Fulham tại Premier League. Anh theo dõi từ khán đài khi đoàn quân của HLV Enzo Maresca giành chiến thắng nhờ loạt quyết định gây tranh cãi từ VAR.

Garnacho ngồi trên khán đài sân Stamford Bridge

🔥 Thoát khỏi “bomb squad” ở Old Trafford

Garnacho bị đẩy vào diện “bomb squad” của MU – nhóm cầu thủ không nằm trong kế hoạch – dưới thời HLV Ruben Amorim. Anh chưa được ra sân bất kỳ phút nào ở mùa này.

Việc gia nhập Chelsea không chỉ mở ra chương mới cho sự nghiệp, mà còn giúp anh thoát khỏi cảnh “đóng băng” tại Old Trafford.

✍️ Hợp đồng dài hạn đến năm 2032

Chelsea đã trao cho Garnacho một bản hợp đồng dài hạn, có hiệu lực đến năm 2032.

Chia sẻ với truyền thông CLB, cầu thủ chạy cánh người Argentina hào hứng cho biết: “Đây là khoảnh khắc đáng tự hào cho gia đình và tôi. Gia nhập nhà vô địch thế giới là điều đặc biệt. Tôi nóng lòng được bắt đầu và sẽ cống hiến hết mình”.

Garnacho ra mắt tại Chelsea

📊 Thành tích ấn tượng tại MU

Trong mùa giải 2024/25, Garnacho thi đấu 58 trận, ghi 11 bàn và đóng góp 10 kiến tạo. Tính tổng cộng, anh đã để lại dấu ấn ở 48 bàn thắng sau 144 lần ra sân cho “Quỷ đỏ”.

Tuy nhiên, Man United cũng nhanh chóng chuẩn bị cho sự ra đi này bằng việc mang về ba tân binh chất lượng là Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko.

🏆 MU gửi lời chia tay

Trong thông báo chính thức, Manchester United viết: “Alejandro Garnacho đã hoàn tất vụ chuyển nhượng sang Chelsea. Cậu ấy gia nhập Học viện của chúng ta từ Atletico Madrid năm 2020 và ra mắt đội một trong trận hòa 1-1 trước Chelsea vào tháng 4/2022. Garnacho ra sân 144 trận, ghi 26 bàn, cùng CLB giành Carabao Cup 2023 và FA Cup 2024. Chúng tôi xin cảm ơn Garnacho và chúc cậu thành công trong chặng đường mới".

👑 Kỷ nguyên mới tại Stamford Bridge

Với bản hợp đồng bom tấn này, Chelsea không chỉ sở hữu một tài năng trẻ sáng giá của bóng đá thế giới, mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ về tham vọng tái thiết dưới thời HLV Enzo Maresca.

Người hâm mộ "The Blues" đang chờ đợi Garnacho sẽ nhanh chóng hòa nhập và trở thành mũi tấn công lợi hại nơi cánh trái của đội bóng.

Garnacho sẽ hướng đến mục tiêu trả đũa HLV Amorim

🎯 Chờ gặp lại MU

Vào lúc 23h30 ngày 20/9 (giờ Hà Nội), MU sẽ tiếp Chelsea trên sân nhà Old Trafford ở vòng 5 Ngoại hạng Anh. Như vậy, Garnacho lập tức có cơ hội được đối đầu đội bóng mà anh gắn bó nhiều năm trước khi chuyển sang đối thủ.

Garnacho có màn ra mắt người hâm mộ Chelsea bằng việc ngồi lên biển quảng cáo ăn mừng bàn thắng mà anh từng ghi cho MU vào chính lưới của Chelsea. Nhưng rất có thể vào ngày 20/9 tới, Garnacho sẽ tái hiện màn ăn mừng này, nhưng màu áo đã đổi.