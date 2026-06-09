MU đạt thỏa thuận cá nhân với Baleba, "bom tấn" 75 triệu bảng sắp đổ bộ?

MU tiếp tục tìm lời giải cho bài toán tuyến giữa

Kể từ khi huyền thoại Sir Alex Ferguson giải nghệ sau mùa giải 2012/13, Manchester United vẫn chưa thể tìm lại vị thế thống trị tại Premier League, bất chấp việc chi hàng trăm triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng.

Casemiro rời đi, để lại khoảng trống lớn ở tuyến giữa MU

Đội chủ sân Old Trafford đã trải qua 13 năm không thể đăng quang ở giải đấu cao nhất nước Anh, trong khi phải chứng kiến các đối thủ như Manchester City, Chelsea, Liverpool và mới nhất là Arsenal gặt hái thành công.

Mùa hè năm nay, HLV Michael Carrick được kỳ vọng sẽ nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ ban lãnh đạo để xây dựng đội hình đủ sức cạnh tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27.

Sau sự ra đi của Casemiro và việc Manuel Ugarte được đưa vào danh sách chuyển nhượng, khu vực trung tuyến trở thành ưu tiên hàng đầu của MU.

Ederson sắp cập bến, nhưng Baleba mới là mục tiêu đáng chú ý

Theo các nguồn tin, MU đã đạt thỏa thuận trị giá khoảng 40 triệu bảng với Atalanta để chiêu mộ tiền vệ người Brazil là Ederson. Cầu thủ 26 tuổi cũng đã thống nhất các điều khoản cá nhân với đội bóng thành Manchester, dù thương vụ có thể chỉ được công bố sau World Cup do anh vừa được triệu tập bổ sung vào đội hình ĐT Brazil.

Dù đã đạt thỏa thuận mua Ederson (bên phải), MU vẫn đang theo đuổi Baleba

Tuy nhiên, MU chưa có ý định dừng lại. Cái tên tiếp theo được đưa vào tầm ngắm là Carlos Baleba của Brighton.

Nguồn tin từ The Sun cho biết đội bóng của Carrick đang cân nhắc tái khởi động thương vụ này sau khi từng theo đuổi Baleba từ năm ngoái. Đáng chú ý, tiền vệ 22 tuổi được cho là rất hứng thú với viễn cảnh chuyển tới Old Trafford, sẵn sàng nắm bắt cơ hội để đưa sự nghiệp lên một tầm cao mới.

Mức phí chuyển nhượng của Baleba có thể lên tới 75 triệu bảng. Một số báo cáo trước đó cũng tiết lộ cầu thủ người Cameroon đã đạt thỏa thuận cá nhân với MU từ mùa hè năm 2025 và tiếp tục duy trì các điều khoản đó cho mùa hè 2026.

Vì sao Baleba được đánh giá cao hơn Ederson?

Sự xuất hiện của Ederson chắc chắn sẽ mang lại chiều sâu đội hình cho MU. Tiền vệ người Brazil đã khẳng định được đẳng cấp tại Serie A với vai trò “box-to-box”, đồng thời ghi 3 bàn thắng trên mọi đấu trường mùa giải vừa qua.

Tuy nhiên, với sự hiện diện của Kobbie Mainoo ở tuyến giữa, MU được cho là cần một mẫu tiền vệ thiên về phòng ngự, tranh chấp và đánh chặn hơn là một cầu thủ thường xuyên dâng cao.

Ederson và Baleba được kỳ vọng sẽ nâng cấp tuyến giữa MU một khi họ gia nhập hàng ngũ "Quỷ đỏ"

Đó chính là lý do Baleba được đánh giá là mảnh ghép lý tưởng. Ngôi sao của Brighton có thể chơi ngay phía trên hàng thủ, đảm nhiệm vai trò thu hồi bóng và tạo sự cân bằng cho toàn đội.

Mùa giải vừa qua tại Premier League, Baleba đạt trung bình 2,1 pha tắc bóng và 1,7 lần đánh chặn mỗi trận. Những con số này giúp anh nằm trong nhóm 15% tiền vệ xuất sắc nhất giải đấu ở các chỉ số phòng ngự. Một chuyên gia phân tích chiến thuật thậm chí còn mô tả khả năng đoạt bóng của cầu thủ người Cameroon là “phi thường”.

Không chỉ mạnh trong phòng ngự, Baleba còn thắng trung bình 5,5 pha tranh chấp tay đôi dưới mặt đất mỗi trận, cho thấy nền tảng thể chất vượt trội cùng lối chơi giàu năng lượng.

Nếu cập bến Old Trafford, Baleba được kỳ vọng sẽ tạo nên cặp tiền vệ đầy hứa hẹn cùng Kobbie Mainoo. Với độ tuổi còn rất trẻ của cả hai (Mainoo 21 tuổi, Baleba 22 tuổi), đây có thể trở thành nền tảng cho tuyến giữa của MU trong nhiều năm tới.

Dù mức giá 75 triệu bảng là khoản đầu tư không nhỏ, thương vụ Baleba sẽ là lời khẳng định tham vọng mạnh mẽ của Manchester United. Trong khi Ederson mang đến chiều sâu và sự ổn định, nhiều chuyên gia tin rằng Baleba mới là nhân tố có khả năng tạo ra khác biệt thực sự, giúp “Quỷ đỏ” thu hẹp khoảng cách với các đối thủ hàng đầu của giải Ngoại hạng Anh cũng như mặt trận châu Âu.