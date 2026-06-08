Tân binh sắp đến MU được triệu tập lên ĐT Brazil, niềm vui nhân đôi sau ít ngày

Wesley phải rời sân chỉ sau khoảng 15 phút thi đấu trong chiến thắng 2-1 của Brazil trước Ai Cập thuộc loạt trận giao hữu. Hậu vệ 22 tuổi thuộc biên chế AS Roma ôm háng trái đầy đau đớn khi được các nhân viên y tế hỗ trợ rời sân.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy Wesley bị tổn thương cơ khép ở đùi trái, đồng nghĩa với việc anh sẽ bỏ lỡ toàn bộ World Cup 2026. Đây là cú sốc lớn đối với cầu thủ trẻ được kỳ vọng sẽ là lựa chọn đá chính ở vị trí hậu vệ phải của tuyển Brazil.

Ederson được triệu tập bổ sung lên tuyển Brazil

Theo tiết lộ của nhà báo Fabrizio Romano, HLV Ancelotti đã chọn ra phương án thay thế. Tiền vệ Ederson là người được bổ sung vào danh sách thay cho Wesley. Cầu thủ 26 tuổi hiện đã có 3 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và dự kiến sẽ hội quân cùng toàn đội vào hôm nay (8/6).

Tin vui đến liên tiếp với Ederson. Anh được triệu tập lên ĐTQG trong bối cảnh đã đạt mọi thỏa thuận để gia nhập MU. Đội chủ sân Old Trafford và Atalanta được cho là đã đạt thỏa thuận với mức phí chuyển nhượng cố định 40,5 triệu euro, kèm theo 4,5 triệu euro phụ phí dựa trên thành tích thi đấu.

Ederson được kỳ vọng sẽ giúp MU thi đấu thăng hoa hơn nữa vào mùa giải 2026/27. "Quỷ đỏ" có mục tiêu chiêu mộ 2 tiền vệ, 1 tiền đạo, cùng những phương án cạnh tranh ở vị trí hậu vệ cánh và thủ môn.

Trở lại với tuyển Brazil, sự xuất hiện của Ederson cũng mang đến cho Ancelotti thêm nhiều lựa chọn về mặt chiến thuật. Hệ thống ưa thích họ vẫn là sơ đồ 4-2-4, nhưng ban huấn luyện đang cân nhắc sử dụng hàng tiền vệ 3 người khi đối đầu với những đối thủ mạnh hơn. Việc có thêm Ederson giúp đội tuyển Brazil tỏ ra linh hoạt trong quá trình chuyển đổi chiến thuật mà không làm suy giảm chiều sâu lực lượng ở các vị trí khác.

Sau Wesley, Neymar cũng là cái tên khiến tuyển Brazil lo lắng. Anh vẫn chưa hồi phục chấn thương và tất nhiên không chắc về thời điểm trở lại thi đấu. Nhiều nguồn tin cho biết ngôi sao sinh năm 1992 bỏ lỡ trận mở màn gặp Morocco (5h, 14/6).