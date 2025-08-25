MU đánh rơi 3 điểm: HLV Amorim chỉ ra sai lầm, giải thích lý do xếp Sesko dự bị

🗣️Amorim kêu gọi các cầu thủ MU “trưởng thành” hơn

Phát biểu với BBC Radio 5 Live sau trận, HLV Amorim cho biết: “Tôi nghĩ chúng tôi ghi bàn rồi lại quên cách chơi của mình. Chúng tôi rất muốn thắng, và đó là cảm giác tốt khi có bàn thắng, mọi cầu thủ của tôi trên sân đều nghĩ: ‘Hãy giữ lợi thế và cố gắng thắng trận’.

Amorim hiện đã dẫn dắt MU nhiều trận ở Ngoại hạng Anh hơn số điểm ông giành được, với 29 trận so với 28 điểm

Với tôi, đó là khoảnh khắc mà chúng tôi nên tận hưởng nhiều hơn và đẩy cao đội hình tấn công đối phương. Chúng tôi đã cố gắng pressing rất cao nhưng lại để lại nhiều khoảng trống. Chúng tôi phải trưởng thành hơn rất nhiều với tư cách một tập thể. Quan trọng là trong tuần, họ đã tập luyện rất chăm chỉ, hôm nay chúng tôi cũng đã chơi với cường độ cao, và chúng tôi sẽ cải thiện. Khoảnh khắc thay đổi trận đấu chính là bàn thắng của chúng tôi”.

Khi được hỏi làm thế nào để MU “trưởng thành” hơn, chiến lược gia người Bồ Đào Nha bổ sung: “Từ tập luyện, từ từng trận đấu. Bạn cần chiến thắng để cảm thấy thư giãn hơn một chút, không phải về cường độ hay cách chơi, mà là giữ vững tâm lý. Chúng tôi chịu chút áp lực cuối trận vì nhịp độ thay đổi ngay sau bàn thắng của Fulham”.

🚨Vì sao Sesko tiếp tục ngồi dự bị?

Tương tự trận gặp Arsenal ở vòng mở màn, bản hợp đồng hè trị giá 74 triệu bảng của MU, Benjamin Sesko, tiếp tục xuất phát trên băng ghế dự bị trước khi được đưa vào sân sau giờ nghỉ.

Sesko được đưa vào sân từ băng ghế dự bị trong hiệp hai

Giải thích lý do Sesko không được đá chính trước Fulham, HLV Amorim nói: “Sesko mới chỉ ở cùng chúng tôi hai tuần, cậu ấy đang cố gắng hiểu hết mọi thứ. Chúng tôi cần kiên nhẫn một chút. Chúng tôi chỉ muốn thắng trận và giúp tất cả cầu thủ của mình”.

MU vượt lên dẫn trước Fulham tại Craven Cottage nhờ bàn phản lưới của Rodrigo Muniz ở phút 58, nhưng “Quỷ đỏ” không thể bảo toàn lợi thế khi cầu thủ vào sân thay người Emile Smith Rowe gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà. Kết quả này khiến đoàn quân của HLV Amorim vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng ở Ngoại hạng Anh sau 2 vòng đầu tiên. Trước đó, MU thất bại 0-1 sát nút trước á quân Arsenal ở vòng mở màn.