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Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Chelsea lỗi hẹn top 3, nguy cơ bị MU vượt

Sự kiện: Premier League 2026-27 Chelsea

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh đảo lộn ra sao sau khi Chelsea thua thảm Brentford?

   

Chelsea lỗi hẹn top 3 sau trận thua tan nát

Hành quân tới sân Brentford ở trận đấu sớm nhất vòng 5 Ngoại hạng Anh, Chelsea quyết tâm giành chiến thắng để chiếm vị trí thứ 3. Dù vậy thay vì top 3, đoàn quân của HLV Xabi Alonso lại trải qua 90 phút ác mộng và "phơi áo" với tỷ số 0-3.

Chelsea đối diện nguy cơ "rơi tự do" trên bảng xếp hạng sau thảm bại

Chelsea đối diện nguy cơ "rơi tự do" trên bảng xếp hạng sau thảm bại

Kết quả này khiến "The Blues" dậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 7 (7 điểm, hiệu số -2). Thú vị hơn, Brentford mới là đội leo lên vị trí thứ 3 nhờ trận thắng Chelsea. 

Nếu ở những trận đấu trước, sự xuất sắc của hàng công Chelsea phần nào che lấp vấn đề về khâu phòng ngự thì đến thất bại này, "tử huyệt" đó đã hoàn toàn bị phơi bày khi dàn sao đắt giá không thể ghi bàn. Hệ quả tất yếu, họ trở thành đội duy nhất trong top 9 có hiệu số bàn thắng bàn bại âm (ghi 10 bàn, thủng lưới 12 bàn).

Nguy cơ bị MU vượt mặt

Bên cạnh việc lỗi hẹn top 3, trận thua Brentford có thể khiến Chelsea trượt dài trên bảng xếp hạng, thậm có ngay cả những đội thuộc ở nửa dưới bảng xếp hạng cũng đối diện cơ hội vượt mặt thầy trò Xabi Alonso, điển hình như MU hay Sunderland.

"Quỷ đỏ" hiện đứng thứ 13, kém Chelsea vỏn vẹn 3 điểm nhưng hơn hiệu số bàn thắng bàn bại (0 và -2), trong khi Sunderland (hạng 14) bằng điểm MU và có hiệu số phụ tương đương Chelsea.

Cho đến thời điểm hiện tại, ngoài Arsenal và Man City đang chễm chệ ở 2 vị trí dẫn đầu, những cái tên còn lại trong top 6 Ngoại hạng Anh đều khiến dư luận bất ngờ bởi Brentford, Leeds (hạng 4), Hull City (hạng 5) hay Brighton (hạng 6) thi đấu vượt kỳ vọng ban đầu.

Theo chiều ngược lại, các thành viên còn lại trong nhóm Big 6 như Chelsea, Liverpool (hạng 8), MU (hạng 13), Tottenham (hạng 17) đều chưa đạt điểm rơi phong độ cũng như định hình lối chơi, lực lượng ổn định. Rõ ràng, thành tích của họ hoàn toàn không tương xứng khoản đầu tư hàng trăm triệu bảng ở kỳ chuyển nhượng hè. 

Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Chelsea lỗi hẹn top 3, nguy cơ bị MU vượt - 2

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Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-19/09/2026 07:41 AM (GMT+7)
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