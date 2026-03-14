Carrick xác nhận Mount bình phục chấn thương, phản hồi chỉ trích của Scholes
HLV Michael Carrick đã có những chia sẻ đáng chú ý trong buổi họp báo trước trận MU tiếp đón Aston Villa ở vòng 30 Ngoại hạng Anh.
“Cậu ấy chưa được phép góp mặt trong đội hình đội một. Gabriel vẫn còn quá trẻ. Gabriel đang làm rất tốt. Học viện của chúng tôi có nhiều cầu thủ trẻ rất chất lượng và chúng tôi luôn cố gắng tạo cơ hội để họ được tập luyện cùng đội một nhiều nhất có thể.
Gabriel là một tài năng lớn, điều đó rất rõ ràng và cậu ấy đã có một mùa giải tốt ở đội U18. Chúng tôi đánh giá cậu ấy rất cao. Nhưng sự kiên nhẫn là rất quan trọng trong việc quản lý mọi thứ đi kèm với tiềm năng đó, cũng như giúp cậu ấy phát triển đúng cách và chọn thời điểm phù hợp để tiến thêm một bước. Gabriel đã tập luyện rất tốt và thật tuyệt khi có những cầu thủ trẻ như vậy tham gia cùng đội”.
“Maguire đang chơi rất tốt, điều đó khá rõ ràng. Cách đây không lâu cậu ấy còn phải nghỉ thi đấu một thời gian dài vì chấn thương, nhưng khi chúng tôi đến, cậu ấy lập tức trở lại đội hình. Trong những tuần qua, chúng tôi phải quản lý thể trạng của cậu ấy để giúp cậu ấy dần lấy lại phong độ tốt nhất.
Cậu ấy đã thể hiện kinh nghiệm, sự bình tĩnh và hiểu rõ cần phải làm gì trên sân. Chuyện với đội tuyển Anh thì cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên, nhưng chắc chắn cậu ấy đã đưa mình trở lại diện được cân nhắc – nếu như trước đó cậu ấy từng bị gạt ra ngoài. Từ góc độ của tôi, tôi hy vọng cậu ấy sẽ được gọi và lên tuyển”.
“Chúng tôi luôn ở trong những thử thách. Điều quan trọng là điều gì đến tiếp theo và bạn sẽ phản ứng ra sao: cảm xúc, động lực cho trận đấu kế tiếp và cách bạn thúc đẩy đội bóng tiến lên.
Tôi hiểu rằng vì đây là thất bại đầu tiên nên mọi thứ có cảm giác khác đi một chút. Nhưng điều đó sớm muộn gì cũng xảy ra, bởi đây là giải đấu rất khắc nghiệt. Hầu hết các đội, nếu không muốn nói là tất cả, đều đã trải qua những thất bại như vậy trong thời gian gần đây.
Quan trọng là đặt mọi thứ vào đúng bối cảnh, biết mình có thể cải thiện ở đâu và làm tốt hơn điều gì. Cả đội đã có thêm rất nhiều sự tự tin nhờ những gì chúng tôi đã thể hiện và đạt được.
Đó là một tuần làm việc rất tích cực theo nhiều khía cạnh. Chúng tôi đang rất hào hứng vì đây là trận đấu quan trọng. Đội bóng đã tự đặt mình vào vị thế còn rất nhiều điều để phấn đấu, vì vậy tôi đang đón nhận hoàn cảnh này và hướng đến trận đấu tiếp theo”.
“Thực ra chẳng có gì cả. Không có gì đặc biệt để nói về chuyện đó. Đó chỉ là cách mọi thứ diễn ra hiện nay, với mạng xã hội, các dòng tít hay trích dẫn có thể bị hiểu theo nhiều cách khác nhau.
Bạn chỉ cần giữ bình tĩnh. Mọi người đều có quyền đưa ra ý kiến riêng, có nhiều quan điểm khác nhau. Đôi khi mọi thứ bị đẩy đi quá xa so với thực tế, nhưng đơn giản là vậy thôi, không cần phải làm to chuyện”.
Paul Scholes gây chú ý khi “cà khịa” Carrick trên mạng xã hội sau trận MU thua Newcastle. “Michael chắc chắn có điều gì đó rất đặc biệt… bởi vì MU đã chơi tệ trong bốn trận gần đây”, Scholes viết.
Đây được xem là động thái khá khó hiểu từ Scholes. Hai người từng sát cánh cùng nhau ở tuyến giữa của MU suốt bảy mùa giải, ra sân hơn 150 trận trong vai trò đồng đội. Hơn nữa, trước thất bại vừa qua, Carrick đã giúp MU thắng tới sáu trong bảy trận gần nhất.
“Mount đã trở lại tập luyện cùng toàn đội, điều đó thật tuyệt vời. Cậu ấy là cầu thủ quan trọng với chúng tôi và việc Mount trở lại, tham gia cùng đội là một bước tiến tích cực.
Tất nhiên cậu ấy chưa đạt 100% thể trạng vì mới chỉ tập luyện trong thời gian rất ngắn, nhưng việc trở lại đã là tín hiệu tốt. Chúng tôi sẽ xem cậu ấy có tham gia trận đấu hay không, nhưng đây chắc chắn là một bước tiến lớn đối với Mount và chúng tôi rất vui vì điều đó. Hiện tại đó là trường hợp cầu thủ duy nhất trở lại”.
Kể từ khi Carrick tiếp quản MU, Mount mới chỉ thi đấu vỏn vẹn 1 phút và phải ngồi ngoài trong sáu trận gần nhất.
“Đó là một tuần làm việc tốt. Kết quả trận đấu (thất bại trước Newcastle khi họ chỉ còn 10 người) rõ ràng là đáng thất vọng, đặc biệt là cách trận đấu kết thúc.
Chúng tôi đã phân tích lại trận đấu, nhìn nhận mọi thứ và rút ra bài học từ đó. Cả đội đã tập luyện rất tốt trong tuần này và các cầu thủ đang rất háo hức được trở lại thi đấu vào Chủ nhật”.
-14/03/2026 02:01 AM (GMT+7)