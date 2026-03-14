Carrick xác nhận Mount bình phục chấn thương, phản hồi chỉ trích của Scholes

Carrick “đón nhận” áp lực trong cuộc đua Champions League

“Chúng tôi luôn ở trong những thử thách. Điều quan trọng là điều gì đến tiếp theo và bạn sẽ phản ứng ra sao: cảm xúc, động lực cho trận đấu kế tiếp và cách bạn thúc đẩy đội bóng tiến lên.

Tôi hiểu rằng vì đây là thất bại đầu tiên nên mọi thứ có cảm giác khác đi một chút. Nhưng điều đó sớm muộn gì cũng xảy ra, bởi đây là giải đấu rất khắc nghiệt. Hầu hết các đội, nếu không muốn nói là tất cả, đều đã trải qua những thất bại như vậy trong thời gian gần đây.

Quan trọng là đặt mọi thứ vào đúng bối cảnh, biết mình có thể cải thiện ở đâu và làm tốt hơn điều gì. Cả đội đã có thêm rất nhiều sự tự tin nhờ những gì chúng tôi đã thể hiện và đạt được.

Đó là một tuần làm việc rất tích cực theo nhiều khía cạnh. Chúng tôi đang rất hào hứng vì đây là trận đấu quan trọng. Đội bóng đã tự đặt mình vào vị thế còn rất nhiều điều để phấn đấu, vì vậy tôi đang đón nhận hoàn cảnh này và hướng đến trận đấu tiếp theo”.