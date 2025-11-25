MU đá hơn người vẫn thua Everton: HLV Amorim thừa nhận "Quỷ đỏ" sa sút nghiêm trọng

HLV Amorim thất vọng

MU được chơi hơn người từ sớm trước Everton khi Gueye nhận thẻ đỏ vào phút 13 do mâu thuẫn nghiêm trọng với đồng đội. Nhưng "Quỷ đỏ" lại không tận dụng được lợi thế đó.

Trong thế thiếu người, Everton lại tìm được bàn mở điểm vào phút 29 nhờ công của Dewsbury-Hall. MU cố gắng lật ngược thế cờ nhưng bỏ lỡ nhiều cơ hội, từ đó nhận về thất bại 0-1 đầy cay đắng trước Everton.

Nỗi buồn của Amorim và các học trò

Sau trận, HLV Amorim đã không ngần ngại chỉ trích các học trò. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho biết: "Everton chơi hay hơn dù cho có đủ 11 người hay khi chơi thiếu người. Tôi cảm nhận ngay từ phút đầu rằng cả đội chơi dưới sức. Rõ ràng là Everton xứng đáng thắng trận này.

Đối thủ giúp sức MU khi có người phải nhận thẻ đỏ. Đáng ra cả đội phải đẩy đối phương về phía phần sân của họ, sẵn sàng cho mọi pha chuyển đổi trạng thái. Nhưng cuối cùng chúng tôi không làm được".

Khi được hỏi trận thua này có phải bước lùi lớn của MU hay không, HLV Amorim bình luận: "Đúng như vậy, đặc biệt là cách cả đội thi đấu. Hãy quên kết quả đi. Việc thua trận rất tệ, nhưng tôi cảm thấy lo lắng hơn về những gì diễn ra trong trận".

Trong ngày MU thiếu tiền đạo cắm khi Sesko và Cunha đều không thể thi đấu, Zirkzee được xếp đá chính. Anh tạo ra một số cơ hội tốt nhưng bị thủ môn Pickford từ chối. HLV Amorim đã có những lời khích lệ ngôi sao người Hà Lan: "Cậu ấy chơi ổn, nhưng tôi nghĩ mọi người đều cần chơi tốt hơn ở trận này".

HLV David Moyes bình luận về thẻ đỏ của Gueye

Về phần HLV David Moyes, ông có phản ứng đáng chú ý về tấm thẻ đỏ của Gueye: "Tôi nghĩ trọng tài có thể dành nhiều thời gian hơn để suy nghĩ về điều đó. Chỉ cần đi đến đó, phân tích và suy nghĩ về nó.

Tôi được biết luật quy định là nếu cầu thủ tát đồng đội hoặc có ý định làm việc đó, họ có thể gặp rắc rối. Nhưng bạn biết đấy, còn một khía cạnh khác nữa, tôi khá thích việc các cầu thủ của mình mâu thuẫn và khó chịu với nhau chỉ vì một tình huống hỏng ăn hoặc ai đó không làm đúng.

Gueye đã xin lỗi trong phòng thay đồ vì bị đuổi khỏi sân. Cậu ấy đã khen ngợi các đồng đội rất nhiều vì màn trình diễn của họ tối nay và cảm ơn họ vì điều đó".