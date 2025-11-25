Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: MU tụt xuống thứ 10, Everton vượt mặt Liverpool

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MU đã bỏ lỡ cơ hội áp sát nhóm dẫn đầu BXH Ngoại hạng Anh sau màn trình diễn tệ hại trong cuộc tiếp đón Everton ngay tại Old Trafford.

   

MU tụt xuống thứ 10, Everton vượt mặt Liverpool

Sự im lặng đầy thất vọng bao trùm Old Trafford khi tiếng còi kết thúc vang lên. Dù được chơi hơn người trong phần lớn thời gian, MU vẫn phải nhận thất bại đầu tiên trước Everton trên sân nhà kể từ năm 2013. “Quỷ đỏ” sẽ vươn lên vị trí thứ năm nếu giành chiến thắng, và thậm chí có thể chen chân vào top 4 nếu thắng đậm. Nhưng sau màn trình diễn tệ hại, đoàn quân của HLV Amorim giờ tụt xuống đứng thứ 10, kém nhóm 4 đội dẫn đầu 3 điểm.

MU thua Everton dù được chơi hơn người trong phần lớn thời gian

MU thua Everton dù được chơi hơn người trong phần lớn thời gian

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử MU thua trận Ngoại hạng Anh tại Old Trafford khi đối thủ phải nhận thẻ đỏ. Trước đó, trong 46 lần gặp những đội chơi thiếu người trên sân nhà, “Quỷ đỏ” thắng 36 và hòa 10.

Các học trò HLV David Moyes đã có màn trình diễn quả cảm, sau tấm thẻ đỏ của Gueye ở phút 13 vì pha tát đồng đội Michael Keane. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi Dewsbury Hall trong hiệp một. Anh đã tạo nên sự khác biệt với cú dứt điểm cứa lòng đẹp mắt vào góc cao khung thành bằng chân phải không thuận.

Với chiến thắng 1-0 ngay tại Old Trafford, Everton đã vượt mặt Liverpool trên bảng xếp hạng nhờ hiệu số bàn thắng bại (0 so với -2). Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2015, Everton đứng trên đối thủ cùng thành phố cảng Merseyside trên BXH Ngoại hạng Anh.

MU tụt xuống vị trí thứ 10

MU tụt xuống vị trí thứ 10

HLV David Moyes có niềm vui trọn vẹn với chiến thắng đầu tiên trên cương vị HLV khách tại Old Trafford sau lần thứ 18 đến đây. Đáng chú ý hơn, ông còn hạ chính đội bóng cũ của mình.

Arsenal bứt phá, Liverpool sa sút không phanh

Ở trận cầu tâm điểm vòng 12 Ngoại hạng Anh, Arsenal đã dễ dàng giành chiến thắng 4-1 trước Tottenham tại Emirates, trong đó Eberechi Eze lập hat-trick siêu hạng. Arsenal hiện nắm lợi thế 6 điểm trên đỉnh bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Dĩ nhiên vẫn còn sớm, và người hâm mộ Arsenal hiểu rõ rằng vị trí hiện tại chưa thể đảm bảo thành công, nhưng với phong độ ổn định trong bối cảnh khủng hoảng chấn thương nghiêm trọng, “Pháo thủ” thực sự đang thể hiện hình ảnh của nhà vô địch.

Ngược lại, cơn khủng hoảng của nhà đương kim vô địch Liverpool không có dấu hiệu dừng lại, khi họ thua 0-3 trước Nottingham Forest đang gặp khó khăn ngay tại Anfield. Đó là thất bại 0-3 thứ hai liên tiếp của “Lữ đoàn đỏ”, và thầy trò HLV Arne Slot dường như mất phương hướng. Chuỗi kết quả tệ hại khiến Liverpool rơi xuống nửa dưới bảng xếp hạng.

Cục diện nhóm dẫn đầu BXH Ngoại hạng Anh

Cục diện nhóm dẫn đầu BXH Ngoại hạng Anh

Man City cũng phải nhận thất bại 1-2 trên sân Newcastle, trong ngày hiếm hoi mà Erling Haaland bị phong tỏa hoàn toàn. Đây là trận thua thứ hai trong 4 trận gần nhất của Man City tại Ngoại hạng Anh, tạo cơ hội cho Chelsea vươn lên vị trí thứ hai. “The Blues” giành chiến thắng 2-0 trên sân Burnley.

Khoảng cách 6 điểm với Arsenal có thể được Chelsea rút ngắn một nửa vào cuối tuần này, khi “Pháo thủ” phải làm khách tại Stamford Bridge trong trận đấu đỉnh bảng.

25/11/2025 05:07 AM (GMT+7)
