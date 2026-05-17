Fernandes cán mốc 20 kiến tạo, chờ vượt Henry - De Bruyne độc chiếm kỷ lục

Fernandes cán mốc 20 kiến tạo, sánh ngang kỷ lục của Henry - De Bruyne

Pha kiến tạo thứ 20 của Bruno Fernandes đến ở phút thứ 75, trận đấu giữa MU và Nottingham Forest tại vòng 37 Ngoại hạng Anh. Thời điểm đó, anh thực hiện pha căng ngang chuẩn xác từ cánh phải để Bryan Mbeumo ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1.

Nhờ vậy, tiền vệ người Bồ Đào Nha chính thức cân bằng kỷ lục kiến tạo nhiều nhất trong một mùa giải Ngoại hạng Anh, thành tích được nắm giữ bởi Thierry Henry (Arsenal) ở mùa 2002/03 và Kevin De Bruyne Man City) mùa 2019/20.

Fernandes chính thức cân bằng kỷ lục kiến tạo một mùa ở Ngoại hạng Anh

Trước đó, Fernandes nâng tổng số kiến tạo lên 19 sau đường chuyền cho Benjamin Sesko lập công trong chiến thắng 2-1 trước Brentford ở vòng 35.

Đáng chú ý, pha kiến tạo đầu tiên của Fernandes ở mùa giải năm nay chỉ đến vào ngày 19/10, khi anh dọn cỗ cho Harry Maguire ghi bàn tại Anfield. Sau đó, anh duy trì đều đặn hiệu suất kiến tạo tới tận cuối mùa.

Kể từ khi gia nhập MU, Fernandes đóng góp tổng cộng 102 pha kiến tạo trên mọi đấu truồng. Anh trở thành cầu thủ thứ 4 trong lịch sử CLB cán mốc này, sau Ryan Giggs (249 kiến tạo), Wayne Rooney (127) và David Beckham (115).

Chờ chinh phục kỷ lục kiến tạo từ "bóng chết"

Không chỉ hướng tới kỷ lục kiến tạo, Fernandes còn đứng trước cơ hội chinh phục kỷ lục khác, đó là số pha kiến tạo từ tình huống cố định nhiều nhất một mùa. Tiền vệ người Bồ Đào Nha hiện có 10 pha kiến tạo từ bóng chết" tại Ngoại hạng Anh mùa này, cân bằng thành tích của Muzzy Izzet.

Hiện kỷ lục về số pha kiến tạo thành bàn từ bóng chết thuộc về Steven Gerrard (Liverpool) với 11 lần "dọn cỗ" ở mùa 2013/14.

Ở vòng 38 (22h, 24/5), MU sẽ đối đầu Brighton. Đây là cơ hội để Fernandes nâng cao thành tích, qua đó vượt Henry, De Bruyne để độc chiếm kỷ lục kiến tạo cũng như cân bằng (hoặc vượt qua) thành tích của Gerrard.

Mùa giải thăng hoa của "Quỷ đầu đàn"

Trong hệ thống chiến thuật của MU dưới thời HLV Michael Carrick, Fernandes đóng vai trò trung tâm sáng tạo và là nguồn cảm hứng chính.

Phong độ ấn tượng giúp anh trở thành ứng viên sáng giá ở nhiều cuộc đua giải thưởng cá nhân. Tiền vệ sinh năm 1994 vừa được vinh danh là “Cầu thủ xuất sắc nhất năm” do Hiệp hội Nhà báo bóng đá Anh (FWA) bình chọn, vượt qua Declan Rice (Arsenal) cùng nhiều đối thủ sừng sỏ khác. Bên cạnh đó, anh còn được đề cử cho giải thưởng "Cầu thủ của năm" do ban tổ chức Ngoại hạng Anh khởi xướng.