Kết quả bóng đá MU - Nottingham Forest: "Đại tiệc" 5 bàn, ngày vui của Fernandes (Ngoại hạng Anh)

Dù đã không còn nhiều mục tiêu phấn đấu, MU vẫn tung ra sân đội hình mạnh khi tiếp đón Nottingham Forest. Kết quả, "Quỷ đỏ" chỉ mất 6 phút để được ăn mừng bàn mở tỷ số nhờ công của Luke Shaw.

Fernandes chạm mốc 20 kiến tạo, MU thắng kịch tính

Bàn thua sớm không làm Nottingham Forest nao núng. Khoảng thời gian tiếp theo, đội khách tạo nên thế trận đoi công quyết liệt với MU. Thậm chí nếu thủ môn Lammens không xuất sắc, họ có thể gỡ hòa. Phía đối diện, MU cũng tạo ra không ít cơ hội đáng chú ý, điển hình như khoảnh khắc Mbeumo dứt điểm trúng cột dọc ở phút 21.

Bước sang hiệp 2, người hâm mộ trên sân Old Trafford đã được chứng kiến màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Phút 53, Nottingham Forest bất ngờ gỡ hòa sau cú đánh đầu cận thành của Morato. 2 phút sau, MU lập tức đáp trả khi Cunha nâng tỷ số lên 2-1. Bàn thắng vấp phải tranh cãi vì các cầu thủ đội khách cho rằng Mbeumo để bóng chạm tay trước đó.

Đến phút 75, sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, Mbeumo cuối cùng cũng có bàn thắng cho riêng mình. Đáng nói hơn, Bruno Fernandes chính là tác giả pha kiến tạo, qua đó chính thức cân bằng kỷ lục 20 kiến tạo một mùa ở Ngoại hạng Anh.

"Đại tiệc"bàn thắng khép lại với pha lập công rút ngắn cách biệt xuống 2-3 của Gibbs-White cho Nottingham Forest. Sau vòng 37, MU trụ vững ở vị trí thứ 3 Ngoại hạng Anh (68 điểm), còn Nottingham Forest xếp thứ 16 (43 điểm).

Chung cuộc: MU 3-2 Nottingham Forest

Ghi bàn (Kiến tạo):

MU: Shaw 6', Cunha 55', Mbeumo 75' (Fernandes)

Nottingham Forest: Morato 53' (Anderson), Gibbs-White 77' (Anderson)

Đội hình xuất phát:

MU: Lammens, Shaw, Lisandro, Maguire, Dalot, Mainoo, Casemiro, Cunha, Bruno Fernandes, Amad Diallo, Mbeumo

Nottingham Forest: Sels, Gibbs-White, Milenkovic, Morato, Neco Williams, Dominguez, Elliot Anderson, Netz, Jesus, Hutchinson, Wood

Thống kê trận đấu

Man Utd Nottingham Forest Sút khung thành 29(8) 11(4) Thời gian kiểm soát bóng 49% 51% Phạm lỗi 11 5 Thẻ vàng 2 1 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 1 Phạt góc 7 6 Cứu thua 2 5

Chấm điểm cầu thủ (Theo Flashscore.com)

Man Utd vs Nottingham Forest Điểm Lammens 7 Shaw 6.6 Lisandro 7.4 Maguire 7.1 Dalot 7.1 Mainoo 7 Casemiro 6.4 Cunha 8.8 Bruno Fernandes 8.2 Amad Diallo 6.8 Mbeumo 7.4 Điểm 6.4Sels 7.7Gibbs-White 6Milenkovic 6.7Morato 6.9Neco Williams 6.8Dominguez 8.9Elliot Anderson 5.3Netz 5.7Jesus 6.2Hutchinson 5.7Wood Thay người Zirkzee - Dorgu - Mount - Thay người 6.4Bakwa 6.6Awoniyi 6.4Sangare -McAtee -Cunha Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

