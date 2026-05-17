Kết quả bóng đá MU - Nottingham Forest: "Đại tiệc" 5 bàn, ngày vui của Fernandes (Ngoại hạng Anh)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Công An Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa 17/05/26 - Trực tiếp
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
0
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
0
Inter Milan vs Hellas Verona 17/05/26 - Trực tiếp
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
0
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
0
Brentford vs Crystal Palace 17/05/26 - Trực tiếp
Logo Brentford - BRE Brentford
0
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
0
Everton vs Sunderland 17/05/26 - Trực tiếp
Logo Everton - EVE Everton
0
Logo Sunderland - SUN Sunderland
0
Leeds United vs Brighton & Hove Albion 17/05/26 - Trực tiếp
Logo Leeds United - LEE Leeds United
0
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
0
Wolverhampton Wanderers vs Fulham 17/05/26 - Trực tiếp
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
0
Logo Fulham - FUL Fulham
0
Newcastle United vs West Ham United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Atlético de Madrid vs Girona
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Sevilla vs Real Madrid
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Nantes vs Toulouse
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Paris FC vs Paris Saint-Germain
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Olympique Marseille vs Rennes
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Rennes - REN Rennes
-
Strasbourg vs Monaco
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Olympique Lyonnais vs Lens
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Barcelona vs Real Betis
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Arsenal vs Burnley
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-

Kết quả bóng đá MU - Nottingham Forest: "Đại tiệc" 5 bàn, ngày vui của Fernandes (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2025-26 Nottingham Forest Manchester United

(Vòng 37) MU và Nottingham Forest cống hiến cho người hâm mộ màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn, trong đó Bruno Fernandes là "nhân vật chính".

   

Dù đã không còn nhiều mục tiêu phấn đấu, MU vẫn tung ra sân đội hình mạnh khi tiếp đón Nottingham Forest. Kết quả, "Quỷ đỏ" chỉ mất 6 phút để được ăn mừng bàn mở tỷ số nhờ công của Luke Shaw.

Fernandes chạm mốc 20 kiến tạo, MU thắng kịch tính

Fernandes chạm mốc 20 kiến tạo, MU thắng kịch tính

Bàn thua sớm không làm Nottingham Forest nao núng. Khoảng thời gian tiếp theo, đội khách tạo nên thế trận đoi công quyết liệt với MU. Thậm chí nếu thủ môn Lammens không xuất sắc, họ có thể gỡ hòa. Phía đối diện, MU cũng tạo ra không ít cơ hội đáng chú ý, điển hình như khoảnh khắc Mbeumo dứt điểm trúng cột dọc ở phút 21. 

Bước sang hiệp 2, người hâm mộ trên sân Old Trafford đã được chứng kiến màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Phút 53, Nottingham Forest bất ngờ gỡ hòa sau cú đánh đầu cận thành của Morato. 2 phút sau, MU lập tức đáp trả khi Cunha nâng tỷ số lên 2-1. Bàn thắng vấp phải tranh cãi vì các cầu thủ đội khách cho rằng Mbeumo để bóng chạm tay trước đó.

Đến phút 75, sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, Mbeumo cuối cùng cũng có bàn thắng cho riêng mình. Đáng nói hơn, Bruno Fernandes chính là tác giả pha kiến tạo, qua đó chính thức cân bằng kỷ lục 20 kiến tạo một mùa ở Ngoại hạng Anh.

"Đại tiệc"bàn thắng khép lại với pha lập công rút ngắn cách biệt xuống 2-3 của Gibbs-White cho Nottingham Forest. Sau vòng 37, MU trụ vững ở vị trí thứ 3 Ngoại hạng Anh (68 điểm), còn Nottingham Forest xếp thứ 16 (43 điểm).

Chung cuộc: MU 3-2 Nottingham Forest

Ghi bàn (Kiến tạo):

MU: Shaw 6', Cunha 55', Mbeumo 75' (Fernandes)

Nottingham Forest: Morato 53' (Anderson), Gibbs-White 77' (Anderson)

Đội hình xuất phát:

MU: Lammens, Shaw, Lisandro, Maguire, Dalot, Mainoo, Casemiro, Cunha, Bruno Fernandes, Amad Diallo, Mbeumo

Nottingham Forest: Sels, Gibbs-White, Milenkovic, Morato, Neco Williams, Dominguez, Elliot Anderson, Netz, Jesus, Hutchinson, Wood

Thống kê trận đấu

Kết quả bóng đá MU - Nottingham Forest: "Đại tiệc" 5 bàn, ngày vui của Fernandes (Ngoại hạng Anh) - 2 Man Utd Nottingham Forest Kết quả bóng đá MU - Nottingham Forest: "Đại tiệc" 5 bàn, ngày vui của Fernandes (Ngoại hạng Anh) - 3

Sút khung thành
29(8)
11(4)
Thời gian kiểm soát bóng
49%
51%
Phạm lỗi
11
5
Thẻ vàng
2
1
Thẻ đỏ
0
0
Việt vị
0
1
Phạt góc
7
6
Cứu thua
2
5

Chấm điểm cầu thủ (Theo Flashscore.com)

Man Utd Kết quả bóng đá MU - Nottingham Forest: "Đại tiệc" 5 bàn, ngày vui của Fernandes (Ngoại hạng Anh) - 4 vs Kết quả bóng đá MU - Nottingham Forest: "Đại tiệc" 5 bàn, ngày vui của Fernandes (Ngoại hạng Anh) - 5 Nottingham Forest

Điểm

Lammens 7

Ghi bànThẻ vàng Shaw 6.6

Lisandro 7.4

Maguire 7.1

Dalot 7.1

Mainoo 7

Thẻ vàng Casemiro 6.4

Ghi bàn Cunha 8.8

Kiến tạo Bruno Fernandes 8.2

Amad Diallo 6.8

Ghi bàn Mbeumo 7.4

Điểm

6.4Sels

7.7Gibbs-White Ghi bàn

6Milenkovic

6.7Morato Ghi bàn

6.9Neco Williams

6.8Dominguez

8.9Elliot Anderson Kiến tạoKiến tạoThẻ vàng

5.3Netz

5.7Jesus

6.2Hutchinson

5.7Wood

Thay người

Zirkzee -

Dorgu -

Mount -

Thay người

6.4Bakwa

6.6Awoniyi

6.4Sangare

-McAtee

-Cunha

Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại: https://fptplay.go.link/7lIyV

Trực tiếp bóng đá MU - Nottingham Forest: Dalot dứt điểm trúng cột dọc (Hết giờ)
Trực tiếp bóng đá MU - Nottingham Forest: Dalot dứt điểm trúng cột dọc (Hết giờ)

(Vòng 37 Ngoại hạng Anh) Fernandes không thể nâng thành tích kiến tạo lên 21 khi các đồng đội liên tục bỏ lỡ cơ hội.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh - Tân Thành ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-17/05/2026 19:25 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN