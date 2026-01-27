MU trở lại đua top 4: "Trái ngọt" từ chiến lược chuyển nhượng mới

🧤 Từ câu chuyện thủ môn ở MU

Suốt nhiều mùa giải, MU đã tiêu tốn hàng trăm triệu bảng cho các bản hợp đồng không đáp ứng được kỳ vọng. Tuy nhiên, những diễn biến từ đầu năm 2025 đến nay cho thấy, cách làm mới trong công tác chuyển nhượng cầu thủ của đội chủ sân Old Trafford đang đi đúng hướng.

MU gặt "trái ngọt" từ công tác chuyển nhượng đúng đắn trong 1 năm qua

Ví dụ điển hình là vị trí thủ môn. Thời điểm còn dẫn dắt MU, HLV Erik Ten Hag từng có cuộc trao đổi căng thẳng với tuyển trạch viên thủ môn Tony Coton xoay quanh việc chiêu mộ Andre Onana. Ten Hag hỏi ý kiến Coton về thủ môn người Cameroon, còn Coton hiểu rằng quyết định gần như đã được định đoạt, bất chấp đánh giá chuyên môn từ ông.

Hai năm sau, tình cảnh tương tự lặp lại khi Ruben Amorim, người kế nhiệm Ten Hag, thúc đẩy việc chiêu mộ Emiliano Martinez từ Aston Villa. Amorim muốn đưa về nhà vô địch World Cup, nhưng Tony Coton cho rằng đây không phải lựa chọn phù hợp cho MU.

Nếu Amorim được toàn quyền quyết định, "Quỷ đỏ" đã phải chi số tiền lớn để sở hữu Martinez. Thay vào đó, ban lãnh đạo đội bóng, đứng đầu là giám đốc bóng đá Jason Wilcox và giám đốc tuyển dụng Christopher Vivell, cân nhắc kỹ lưỡng các báo cáo chuyên môn của Coton.

Họ so sánh Martinez với Senne Lammens – thủ môn trẻ người Bỉ mà Coton theo dõi hơn một năm. Cuối cùng, bộ đôi thống nhất rằng Lammens là phương án tốt hơn cả về chuyên môn lẫn tương lai.

🍎 "Trái ngọt" từ những kỳ chuyển nhượng năm 2025

Công tác tuyển mộ vốn là điểm yếu kéo dài của MU. Tuy nhiên, câu chuyện về Onana, Emiliano Martinez cho thấy quy trình ra quyết định tại CLB đã thay đổi. Bất chấp Jason Wilcox từng chịu nhiều chỉ trích sau khi Amorim bị sa thải, những gì diễn ra từ đầu mùa giải đến nay cho thấy bộ phận tuyển dụng đang có bước tiến rõ rệt.

Thông số cá nhân của Cunha ở Ngoại hạng Anh 2025/26

Cuối tuần trước, 5/6 tân binh được MU chiêu mộ trong năm 2025 đóng vai trò quan trọng giúp họ đánh bại đội đầu bảng Arsenal với tỷ số 3-2, thất bại đầu tiên trên sân nhà của “Pháo thủ” mùa giải này.

Bryan Mbeumo gỡ hòa 1-1 (bàn thứ 9 trong màu áo MU). Sau đó, những pha lập công đẹp mắt của Patrick Dorgu (chiêu mộ từ tháng 1/2025) và Matheus Cunha giúp đội bóng do HLV tạm quyền Michael Carrick dẫn dắt giành trọn 3 điểm.

Thời điểm MU dẫn 2-1, HLV Carrick tung Benjamin Sesko vào sân thay Dorgu với chủ trương tiếp tục tấn công để tìm bàn thắng thứ ba. Đây được xem là sự điều chỉnh tích cực, phù hợp "văn hóa bóng đá" của CLB – điều hiếm thấy trong giai đoạn Amorim cầm quân.

Một tuần trước, Mbeumo và Dorgu cũng tỏa sáng trong chiến thắng 2-0 trước Man City. Ở trận đấu đó, thủ môn Lammens giữ sạch lưới, còn Cunha tạo dấu ấn mạnh mẽ khi vào sân từ ghế dự bị.

Thông số trung bình của Mbeumo mỗi 90 phút ở Ngoại hạng Anh (so sánh với các tiền đạo thi đấu ít nhất 1000 phút mùa này)

✅ Bảo chứng cho kỳ chuyển nhượng thành công

Dù vậy, ban lãnh đạo MU hiểu rằng Mbeumo, Dorgu hay Cunha cần duy trì phong độ ổn định trong nhiều mùa giải trước khi được coi là những bản hợp đồng thành công thực sự.

Cunha, gia nhập MU từ Wolverhampton với giá 62,5 triệu bảng, từng bị gắn mác là cầu thủ “nóng nảy”. Tuy nhiên, phản ứng chuyên nghiệp của anh khi chấp nhận vai trò dự bị dưới thời Carrick trở thành minh chứng rõ ràng cho thái độ, tinh thần cầu thị của tiền đạo người Brazil.

Với Mbeumo, MU có lẽ không còn cảm thấy mức phí 71 triệu bảng (65 triệu bảng trả trước, 6 triệu bảng phụ phí) quá "chát" bởi khả năng săn bàn, sự đa năng trên hàng công của chân sút người Cameroon.

Lammens là bản hợp đồng rủi ro nhưng thành công của MU

Trong khi đó, Lammens là cái tên hiếm hoi được trao cơ hội ngay lập tức và đáp ứng yêu cầu. Jason Wilcox tiết lộ, tuyển trạch viên thủ môn Tony Coton đã “kiên trì, không biết mệt mỏi” trong việc đề xuất thủ môn trị giá 18,1 triệu bảng từ Royal Antwerp. Lammens mang lại sự chắc chắn cho hàng thủ, điều mà MU thiếu trong giai đoạn Onana còn trấn giữ khung thành.

Sir Alex Ferguson cũng dành lời khen cho Lammens, cho rằng anh “đã tạo ra sự khác biệt” và MU “cần một cầu thủ như vậy”. Với Martinez, Coton lo ngại về tiền sử chấn thương, tính cách và mức lương cao, không phù hợp định hướng tái cấu trúc quỹ lương của CLB.

❓Dấu hỏi từ Sesko và kỳ chuyển nhượng 2026

Tương tự trường hợp Lammens, MU tin rằng Benjamin Sesko (22 tuổi) là phương án dài hạn tốt hơn Ollie Watkins (29 tuổi) hay Viktor Gyokeres (27 tuổi). Để rồi, họ bạo chi 73,7 triệu bảng đón chân sút này từ RB Leipzig. Một nguồn tin nội bộ chia sẻ: “Có những tiền đạo số 9 mà các CLB lớn mua về khiến bạn phải tự hỏi, họ còn thi đấu đỉnh cao được bao lâu nữa”.

Tất nhiên, Sesko vẫn cần chứng minh nhiều điều và phải thích nghi với cường độ ở Ngoại hạng Anh. Chỉ có điều, khác Rasmus Hojlund trước đây, cầu thủ người Slovenia không phải đơn độc gánh vác hàng tiền đạo MU nhờ hệ thống tấn công đa dạng hơn.

Mbeumo - Cunha đã là trụ cột trên hàng công MU, còn Sesko cần thời gian kiểm chứng

Trong một năm qua, dấu ấn của Jason Wilcox và Christopher Vivell trong công tác tuyển mộ cầu thủ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, nhờ sự hỗ trợ từ giám đốc đàm phán Matt Hargreaves.

Mùa hè sắp tới sẽ là thử thách lớn tiếp theo, khi MU dự kiến bổ sung ít nhất một tiền vệ trung tâm, với Elliot Anderson (Nottingham Forest), Adam Wharton (Crystal Palace) hay Carlos Baleba (Brighton) nằm trong tầm ngắm.

Trước mắt, điều người hâm mộ "Quỷ đỏ" kỳ vọng là các tân binh hiện tại sẽ tiếp tục tiến bộ, để chứng minh sự thay đổi trong chiến lược tuyển mộ của CLB thực sự đi đúng hướng.