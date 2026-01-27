MU trở lại đua top 4: "Trái ngọt" từ chiến lược chuyển nhượng mới

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết Bính Ngọ 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Napoli vs Chelsea
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Benfica vs Real Madrid
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
PSV vs Bayern Munich
Logo PSV - PSV PSV
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Paris Saint-Germain vs Newcastle United
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Manchester City vs Galatasaray
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Liverpool vs Qarabağ
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Qarabağ - QAR Qarabağ
-
Barcelona vs Copenhagen
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Eintracht Frankfurt vs Tottenham Hotspur
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Borussia Dortmund vs Inter Milan
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Bayer Leverkusen vs Villarreal
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Atlético de Madrid vs Bodø / Glimt
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Arsenal vs Kairat
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Monaco vs Juventus
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Ajax vs Olympiakos Piraeus
Logo Ajax - AJX Ajax
-
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Lazio vs Genoa
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Hải Phòng vs Thể Công - Viettel
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Sông Lam Nghệ An vs Hà Nội
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Eintracht Frankfurt vs Bayer Leverkusen
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Wolverhampton Wanderers vs AFC Bournemouth
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Leeds United vs Arsenal
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Brighton & Hove Albion vs Everton
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Napoli vs Fiorentina
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Hamburger SV vs Bayern Munich
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Chelsea vs West Ham United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Levante vs Atlético de Madrid
Logo Levante - LEV Levante
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Liverpool vs Newcastle United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Elche vs Barcelona
Logo Elche - ELC Elche
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Hoàng Anh Gia Lai vs SHB Đà Nẵng
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Thép Xanh Nam Định
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
PVF-CAND vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Công An Hà Nội vs Ninh Bình
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Real Madrid vs Rayo Vallecano
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Nottingham Forest vs Crystal Palace
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Manchester United vs Fulham
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Aston Villa vs Brentford
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Borussia Dortmund vs Heidenheim
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
-
Tottenham Hotspur vs Manchester City
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Cremonese vs Inter Milan
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Parma vs Juventus
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Strasbourg vs Paris Saint-Germain
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Sunderland vs Burnley
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-

MU trở lại đua top 4: "Trái ngọt" từ chiến lược chuyển nhượng mới

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester United

Sự thay đổi trong chính sách chiêu mộ cầu thủ của MU đang cho thấy tín hiệu tích cực, sau nhiều năm chi "tiền tấn" nhưng hiệu quả mang lại không tương xứng.

   

🧤 Từ câu chuyện thủ môn ở MU

Suốt nhiều mùa giải, MU đã tiêu tốn hàng trăm triệu bảng cho các bản hợp đồng không đáp ứng được kỳ vọng. Tuy nhiên, những diễn biến từ đầu năm 2025 đến nay cho thấy, cách làm mới trong công tác chuyển nhượng cầu thủ của đội chủ sân Old Trafford đang đi đúng hướng.

MU gặt "trái ngọt" từ công tác chuyển nhượng đúng đắn trong 1 năm qua

MU gặt "trái ngọt" từ công tác chuyển nhượng đúng đắn trong 1 năm qua

Ví dụ điển hình là vị trí thủ môn. Thời điểm còn dẫn dắt MU, HLV Erik Ten Hag từng có cuộc trao đổi căng thẳng với tuyển trạch viên thủ môn Tony Coton xoay quanh việc chiêu mộ Andre Onana. Ten Hag hỏi ý kiến Coton về thủ môn người Cameroon, còn Coton hiểu rằng quyết định gần như đã được định đoạt, bất chấp đánh giá chuyên môn từ ông.

Hai năm sau, tình cảnh tương tự lặp lại khi Ruben Amorim, người kế nhiệm Ten Hag, thúc đẩy việc chiêu mộ Emiliano Martinez từ Aston Villa. Amorim muốn đưa về nhà vô địch World Cup, nhưng Tony Coton cho rằng đây không phải lựa chọn phù hợp cho MU.

Nếu Amorim được toàn quyền quyết định, "Quỷ đỏ" đã phải chi số tiền lớn để sở hữu Martinez. Thay vào đó, ban lãnh đạo đội bóng, đứng đầu là giám đốc bóng đá Jason Wilcox và giám đốc tuyển dụng Christopher Vivell, cân nhắc kỹ lưỡng các báo cáo chuyên môn của Coton.

Họ so sánh Martinez với Senne Lammens – thủ môn trẻ người Bỉ mà Coton theo dõi hơn một năm. Cuối cùng, bộ đôi thống nhất rằng Lammens là phương án tốt hơn cả về chuyên môn lẫn tương lai.

🍎 "Trái ngọt" từ những kỳ chuyển nhượng năm 2025 

Công tác tuyển mộ vốn là điểm yếu kéo dài của MU. Tuy nhiên, câu chuyện về Onana, Emiliano Martinez cho thấy quy trình ra quyết định tại CLB đã thay đổi. Bất chấp Jason Wilcox từng chịu nhiều chỉ trích sau khi Amorim bị sa thải, những gì diễn ra từ đầu mùa giải đến nay cho thấy bộ phận tuyển dụng đang có bước tiến rõ rệt.

Thông số cá nhân của&nbsp;Cunha ở Ngoại hạng Anh 2025/26

Thông số cá nhân của Cunha ở Ngoại hạng Anh 2025/26

Cuối tuần trước, 5/6 tân binh được MU chiêu mộ trong năm 2025 đóng vai trò quan trọng giúp họ đánh bại đội đầu bảng Arsenal với tỷ số 3-2, thất bại đầu tiên trên sân nhà của “Pháo thủ” mùa giải này.

Bryan Mbeumo gỡ hòa 1-1 (bàn thứ 9 trong màu áo MU). Sau đó, những pha lập công đẹp mắt của Patrick Dorgu (chiêu mộ từ tháng 1/2025) và Matheus Cunha giúp đội bóng do HLV tạm quyền Michael Carrick dẫn dắt giành trọn 3 điểm.

Thời điểm MU dẫn 2-1, HLV Carrick tung Benjamin Sesko vào sân thay Dorgu với chủ trương tiếp tục tấn công để tìm bàn thắng thứ ba. Đây được xem là sự điều chỉnh tích cực, phù hợp "văn hóa bóng đá" của CLB – điều hiếm thấy trong giai đoạn Amorim cầm quân.

Một tuần trước, Mbeumo và Dorgu cũng tỏa sáng trong chiến thắng 2-0 trước Man City. Ở trận đấu đó, thủ môn Lammens giữ sạch lưới, còn Cunha tạo dấu ấn mạnh mẽ khi vào sân từ ghế dự bị.

Thông số trung bình của Mbeumo mỗi 90 phút ở Ngoại hạng Anh (so sánh với các tiền đạo thi đấu ít nhất 1000 phút mùa này)

Thông số trung bình của Mbeumo mỗi 90 phút ở Ngoại hạng Anh (so sánh với các tiền đạo thi đấu ít nhất 1000 phút mùa này)

✅ Bảo chứng cho kỳ chuyển nhượng thành công

Dù vậy, ban lãnh đạo MU hiểu rằng Mbeumo, Dorgu hay Cunha cần duy trì phong độ ổn định trong nhiều mùa giải trước khi được coi là những bản hợp đồng thành công thực sự. 

Cunha, gia nhập MU từ Wolverhampton với giá 62,5 triệu bảng, từng bị gắn mác là cầu thủ “nóng nảy”. Tuy nhiên, phản ứng chuyên nghiệp của anh khi chấp nhận vai trò dự bị dưới thời Carrick trở thành minh chứng rõ ràng cho thái độ, tinh thần cầu thị của tiền đạo người Brazil.

Với Mbeumo, MU có lẽ không còn cảm thấy mức phí 71 triệu bảng (65 triệu bảng trả trước, 6 triệu bảng phụ phí) quá "chát" bởi khả năng săn bàn, sự đa năng trên hàng công của chân sút người Cameroon.

Lammens là bản hợp đồng rủi ro nhưng thành công của MU

Lammens là bản hợp đồng rủi ro nhưng thành công của MU

Trong khi đó, Lammens là cái tên hiếm hoi được trao cơ hội ngay lập tức và đáp ứng yêu cầu. Jason Wilcox tiết lộ, tuyển trạch viên thủ môn Tony Coton đã “kiên trì, không biết mệt mỏi” trong việc đề xuất thủ môn trị giá 18,1 triệu bảng từ Royal Antwerp. Lammens mang lại sự chắc chắn cho hàng thủ, điều mà MU thiếu trong giai đoạn Onana còn trấn giữ khung thành.

Sir Alex Ferguson cũng dành lời khen cho Lammens, cho rằng anh “đã tạo ra sự khác biệt” và MU “cần một cầu thủ như vậy”. Với Martinez, Coton lo ngại về tiền sử chấn thương, tính cách và mức lương cao, không phù hợp định hướng tái cấu trúc quỹ lương của CLB.

Dấu hỏi từ Sesko và kỳ chuyển nhượng 2026

Tương tự trường hợp Lammens, MU tin rằng Benjamin Sesko (22 tuổi) là phương án dài hạn tốt hơn Ollie Watkins (29 tuổi) hay Viktor Gyokeres (27 tuổi). Để rồi, họ bạo chi 73,7 triệu bảng đón chân sút này từ RB Leipzig. Một nguồn tin nội bộ chia sẻ: “Có những tiền đạo số 9 mà các CLB lớn mua về khiến bạn phải tự hỏi, họ còn thi đấu đỉnh cao được bao lâu nữa”.

Tất nhiên, Sesko vẫn cần chứng minh nhiều điều và phải thích nghi với cường độ ở Ngoại hạng Anh. Chỉ có điều, khác Rasmus Hojlund trước đây, cầu thủ người Slovenia không phải đơn độc gánh vác hàng tiền đạo MU nhờ hệ thống tấn công đa dạng hơn.

Mbeumo - Cunha đã là trụ cột trên hàng công MU, còn Sesko cần thời gian kiểm chứng

Mbeumo - Cunha đã là trụ cột trên hàng công MU, còn Sesko cần thời gian kiểm chứng

Trong một năm qua, dấu ấn của Jason Wilcox và Christopher Vivell trong công tác tuyển mộ cầu thủ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, nhờ sự hỗ trợ từ giám đốc đàm phán Matt Hargreaves.

Mùa hè sắp tới sẽ là thử thách lớn tiếp theo, khi MU dự kiến bổ sung ít nhất một tiền vệ trung tâm, với Elliot Anderson (Nottingham Forest), Adam Wharton (Crystal Palace) hay Carlos Baleba (Brighton) nằm trong tầm ngắm.

Trước mắt, điều người hâm mộ "Quỷ đỏ" kỳ vọng là các tân binh hiện tại sẽ tiếp tục tiến bộ, để chứng minh sự thay đổi trong chiến lược tuyển mộ của CLB thực sự đi đúng hướng.

MU nhắm cựu sao Barcelona 43 triệu bảng, Rooney bắt bệnh Arsenal (Clip tin nóng)
MU nhắm cựu sao Barcelona 43 triệu bảng, Rooney bắt bệnh Arsenal (Clip tin nóng)

MU được cho là một trong những CLB Ngoại hạng Anh đang theo dõi sát sao tiền đạo người Brazil Vitor Roque, cựu cầu thủ Barcelona, và các tin tức đáng...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-27/01/2026 12:55 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN