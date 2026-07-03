MU bất ngờ có tân binh đầu tiên trong phiên chợ hè, ngọc quý đến từ Xứ Wales

Tài năng 19 tuổi này là con trai của cựu HLV thủ môn đội tuyển Anh Martyn Margetson và được xem là khoản đầu tư cho tương lai.

MU thắng cuộc trong thương vụ Kit Margetson

Manchester United chuẩn bị chính thức chiêu mộ thủ môn Kit Margetson theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi cầu thủ 19 tuổi hết hợp đồng với Swansea City.

MU chiêu mộ thủ môn trẻ Kit Margetson

Trước đó, Swansea từng thông báo vào tháng 5 rằng hai bên vẫn đang đàm phán về khả năng gia hạn. Tuy nhiên, đội bóng xứ Wales hiện xác nhận Margetson nhiều khả năng sẽ ra đi, trong bối cảnh MU chấp nhận trả khoản phí bồi thường đào tạo để hoàn tất thương vụ.

Theo kế hoạch, "Quỷ đỏ" sẽ để thủ thành trẻ này gia nhập một CLB thuộc hệ thống English Football League (EFL) theo dạng cho mượn ngay trong mùa hè nhằm tiếp tục phát triển và tích lũy kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp.

Thủ thành trẻ giàu tiềm năng của bóng đá xứ Wales

Kit Margetson gia nhập học viện Swansea từ cấp độ U15 và chưa từng có cơ hội ra sân cho đội một đang thi đấu tại Championship.

Mùa giải 2025/26, anh có bước tiến đáng kể khi được cho mượn tới Connah's Quay Nomads, nơi được thi đấu thường xuyên ở cấp độ đội một và để lại nhiều tín hiệu tích cực.

Bên cạnh đó, Margetson cũng là thành viên của đội tuyển U21 xứ Wales, được đánh giá là một trong những thủ môn trẻ triển vọng.

Kit Margetson được đánh giá giàu tiềm năng

Thừa hưởng truyền thống từ người cha nổi tiếng

Kit Margetson xuất thân trong một gia đình giàu truyền thống bóng đá. Cha anh là Martyn Margetson, người từng đảm nhiệm vai trò HLV thủ môn của đội tuyển Anh trong giai đoạn 2016-2024.

Martyn Margetson gia nhập ban huấn luyện "Tam sư" dưới thời Sam Allardyce trước khi trở thành trợ lý quan trọng của Gareth Southgate. Ông góp công giúp tuyển Anh lọt vào bán kết World Cup 2018 cũng như hai trận chung kết EURO liên tiếp.

Hiện tại, Martyn Margetson đang làm việc trong ban huấn luyện đội tuyển xứ Wales dưới quyền HLV Craig Bellamy. Ông cũng vừa chia tay vị trí Giám đốc phụ trách huấn luyện thủ môn tại Swansea City trong mùa hè năm nay.