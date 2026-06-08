Florentino Perez tái đắc cử chủ tịch Real Madrid, fan chờ lời hứa mua siêu sao 150 triệu euro

Real Madrid sẽ bắt đầu mùa giải 2026/27 vẫn với chủ tịch Florentino Perez là người đứng đầu CLB. Trong cuộc bầu cử diễn ra vào Chủ nhật vừa qua, Perez đã đánh bại doanh nhân trẻ Enrique Riquelme với đa số phiếu để tiếp tục giữ vị trí chủ tịch của Real Madrid kể từ năm 2009 đến nay.

Chủ tịch Real Madrid Florentino Perez

Hồi cuối tháng 5 vừa qua, Perez đã có một nước đi bất ngờ khi tuyên bố tổ chức sớm bầu cử, sau khi ông này cho rằng đã có những âm mưu nhằm lật ông khỏi vị trí lãnh đạo đội bóng sau 2 mùa giải liên tiếp trắng tay. Mặc dù quyền lực của Perez tại Bernabeu rất vững chãi, nhưng Riquelme đã dám đứng ra tranh cử với sự ủng hộ tài chính từ một số đối tác làm ăn.

Dù vậy, cuộc đua tỏ ra không cân sức khi Perez chắc chắn trúng cử ngay cả khi cuộc kiểm phiếu còn đang diễn ra. Theo các đầu báo tại Madrid, Perez đã nắm được trong khoảng từ 62% đến 65% số phiếu bầu. Dẫu vậy con số này cho thấy lòng tin dành cho Perez đã suy giảm đáng kể, rằng không ít người đang chờ Perez tạo ra một sự thay đổi tích cưc về đường lối của Real Madrid.

Trong quá trình vận động tranh cử, cả hai ứng cử viên đều đã đưa ra những hứa hẹn cực kỳ to tát, thậm chí nghe có phần khó tin. Trong khi Riquelme tuyên bố sẽ đưa cả Erling Haaland và HLV Jurgen Klopp về Bernabeu, Perez nói ông sẽ tiếp tục chính sách "Galacticos" và thậm chí khiến dư luận đoán già đoán non khi nói Real sẽ mua một siêu sao với giá 150 triệu euro.

Trong khi fan Real Madrid chờ xem Perez có làm được như đã hứa, kết quả bầu cử cuối cùng cũng sẽ mở đường cho Jose Mourinho chính thức đảm nhiệm công việc HLV trưởng tại Real Madrid. Mourinho vẫn đang là người của Benfica lúc này dù Benfica đã đàm phán xong với HLV Marco Silva và chỉ chờ thời điểm công bố, Real Madrid sẽ phải trả 15 triệu euro đền bù hợp đồng cho Benfica để vụ Mourinho được tiến hành.