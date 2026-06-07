Trực tiếp chuyển nhượng 7/6: Arsenal mưu giật cầu thủ trẻ của PSG

Lukeba nằm trong danh sách mua sắm của Barca

Với việc mua Alessandro Bastoni từ Inter Milan là rất khó, Barcelona đang chuyển sang Castello Lukeba của Leipzig cho vị trí trung vệ lệch trái. Lukeba đã ngỏ ý chuyển tới một CLB lớn hơn sau 3 năm đá ở Bundesliga và Barca hy vọng có thể mua anh với giá trong khoảng 30-40 triệu euro, dù vậy hợp đồng của Lukeba còn tới năm 2029 mới hết hạn và Leipzig không định bán với mức giá thấp hơn 50 triệu euro.