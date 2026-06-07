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Trực tiếp chuyển nhượng 7/6: Arsenal mưu giật cầu thủ trẻ của PSG

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa hè

Cập nhật thông tin đáng chú ý từ thị trường chuyển nhượng hè ngày 7/6.

Diễn biến
Arsenal mưu giật cầu thủ trẻ của PSG

Arsenal đã tiếp cận với hậu vệ biên 18 tuổi Emmanuel Mbemba của đội trẻ Paris Saint-Germain. Cầu thủ này sắp trở thành người tự do vì hợp đồng đào tạo trẻ sẽ hết hạn và Mbemba từ chối gia hạn với PSG. Arsenal nếu thành công sẽ chỉ phải trả cho PSG phí đào tạo 150.000 bảng.

Trực tiếp chuyển nhượng 7/6: Arsenal mưu giật cầu thủ trẻ của PSG - 1

Brighton mua tiền đạo cánh Zadok Yohanna

CLB Brighton chính thức công bố họ đã có sự phục vụ của tiền đạo cánh phải Zadok Yohanna từ CLB AIK Stockholm (Thụy Điển). Mức giá bỏ ra là 25 triệu bảng kèm 2 triệu bảng phụ phí, còn Yohanna ký hợp đồng 5 năm. Chelsea và Newcastle đã săn đón Yohanna nhưng việc anh chọn Brighton cho thấy giá trị của đội bóng này trong việc nuôi dưỡng các cầu thủ trẻ.

Lukeba nằm trong danh sách mua sắm của Barca

Với việc mua Alessandro Bastoni từ Inter Milan là rất khó, Barcelona đang chuyển sang Castello Lukeba của Leipzig cho vị trí trung vệ lệch trái. Lukeba đã ngỏ ý chuyển tới một CLB lớn hơn sau 3 năm đá ở Bundesliga và Barca hy vọng có thể mua anh với giá trong khoảng 30-40 triệu euro, dù vậy hợp đồng của Lukeba còn tới năm 2029 mới hết hạn và Leipzig không định bán với mức giá thấp hơn 50 triệu euro.

Monaco quan tâm tới Openda

Lois Openda đã không có mùa giải thành công ở Juventus nhưng Juventus vẫn phải mua đứt cầu thủ này từ Leipzig với giá 42 triệu euro. Dù vậy báo chí Italia cho biết Monaco đã bày tỏ sự quan tâm đến tiền đạo người Bỉ và đang liên hệ với người đại diện của cầu thủ này. Monaco chưa có đề nghị cụ thể cho Juventus nhưng dự kiến họ sẽ hỏi mượn 1 mùa kèm điều khoản mua đứt.

Trực tiếp chuyển nhượng 6/6: Arsenal sắp có bản hợp đồng đầu tiên
Trực tiếp chuyển nhượng 6/6: Arsenal sắp có bản hợp đồng đầu tiên

Cập nhật thông tin đáng chú ý từ thị trường chuyển nhượng hè ngày 6/6.

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Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-07/06/2026 00:30 AM (GMT+7)
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