PSG bất ngờ tranh Rodri với Real Madrid, động thái trả đũa vụ Diomande?

PSG và Barcelona bất ngờ tranh Rodri với Real Madrid

Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, PSG đã liên hệ với Man City để tìm hiểu khả năng chiêu mộ Rodri. Động thái này khiến dư luận ngỡ ngàng bởi trước đó, Real Madrid được cho là tiến rất gần đến việc chiêu mộ Quả bóng vàng World Cup 2026.

PSG và Barca gia nhập cuộc đua chiêu mộ Rodri

Hiện Rodri chỉ còn 12 tháng hợp đồng với đội bóng chủ quản Man City. Dù bước sang tuổi 30 cũng như bỏ lỡ giai đoạn đầu mùa giải do ca phẫu thuật lưng, Man City vẫn yêu cầu mức phí lên tới 100 triệu euro (85 triệu bảng) cho cầu thủ con cưng.

Không chỉ PSG và Real Madrid, Barcelona cũng gia nhập cuộc đua giành Rodri. Đội bóng xứ Catalunya liên hệ với người đại diện của Rodri và xem anh như phương án để tăng cường sức mạnh cho tuyến giữa, sau khi Frenkie de Jong phải nghỉ dài hạn vì chấn thương.

Trong khi đó, Man City vẫn đang nỗ lực giữ chân Rodri. Đội bóng Anh muốn thuyết phục cầu thủ con cưng ký hợp đồng mới và thậm chí sẵn sàng giữ anh lại cho đến khi hợp đồng hiện tại kết thúc. Điều đó đồng nghĩa, họ có thể chấp nhận để Rodri ra đi tự do vào mùa hè năm sau thay vì bán anh ngay trong kỳ chuyển nhượng này.

PSG muốn "trả đũa" Real?

Trang RMC Sports cho hay, những liên hệ gần đây giữa PSG và Rodri được xem là hành động "trả đũa" của đội bóng Pháp trước việc Real Madrid can thiệp vào thương vụ Yan Diomande (RB Leipzig).

PSG trước đó đã đạt thỏa thuận với cầu thủ người Bờ Biển Ngà, nhưng Real Madrid bất ngờ xuất hiện vào phút cuối và vươn lên dẫn đầu cuộc đua. Nguồn tin nội bộ cho biết, PSG không hài lòng với động thái "nẫng tay trên" của đối thủ.

PSG "cay mũi" vì bị Real tranh giành Diomande?

Vì vậy, nhà vô địch Champions League muốn Real trải nghiệm tình huống tương tự những gì họ đã làm trong thương vụ Diomande.

Về phía Diomande, cầu thủ này người Bờ Biển Ngà đã xác định Real Madrid là điểm đến mong muốn. Vấn đề còn lại trước khi thương vụ được công bố chính thức là Real Madrid và Leipzig đạt thỏa thuận về phí chuyển nhượng. Đội bóng nước Đức trước đó từng từ chối lời đề nghị 100 triệu euro từ Real và Liverpool, đồng thời chỉ chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán nếu nhận được 130 triệu euro.