Ninh Bình vs Hà Nội 24/04/26 - Trực tiếp
RB Leipzig vs Union Berlin
Napoli vs Cremonese
Brest vs Lens
Sunderland vs Nottingham Forest
Real Betis vs Real Madrid
Đông Á Thanh Hóa vs PVF-CAND
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Thép Xanh Nam Định
Fulham vs Aston Villa
Olympique Lyonnais vs Auxerre
Mainz 05 vs Bayern Munich
Köln vs Bayer Leverkusen
Liverpool vs Crystal Palace
West Ham United vs Everton
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
Getafe vs Barcelona
Bologna vs Roma
Manchester City vs Southampton
Arsenal vs Newcastle United
Angers SCO vs Paris Saint-Germain
Atlético de Madrid vs Athletic Club
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Thể Công - Viettel
Rayo Vallecano vs Real Sociedad
Công An Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
Chelsea vs Leeds United
Rennes vs Nantes
Borussia Dortmund vs Freiburg
Torino vs Inter Milan
Milan vs Juventus
Olympique Marseille vs Nice
Villarreal vs Celta de Vigo
Lazio vs Udinese
Manchester United vs Brentford
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Atlético de Madrid vs Arsenal
Sporting Braga vs Freiburg
Nottingham Forest vs Aston Villa
Yamal nghỉ hết mùa: Thống kê gây ngỡ ngàng, ai "đóng thế" đá Siêu kinh điển?

Sự kiện: Barcelona Lamine Yamal La liga 2025-26

Barcelona từng vượt qua giai đoạn đầu mùa giải mà không có Lamine Yamal, và giờ đây họ sẽ phải tái hiện điều đó trong chặng nước rút của cuộc đua vô địch La Liga.

  

Barcelona trả giá đắt

Barcelona vừa giành chiến thắng 1-0 đầy vất vả nhưng cũng vô cùng đắt giá trước Celta Vigo tại Camp Nou hôm 23/4. Đội bóng xứ Catalunya có thêm 3 điểm quan trọng trong hành trình bảo vệ ngôi vương La Liga, đồng thời duy trì khoảng cách 9 điểm so với đối thủ bám đuổi là đại kình địch Real Madrid. Tuy nhiên, Barcelona phải trả giá đắt bằng chấn thương của Yamal.

Barcelona đã phải đón nhận cú sốc lớn khi Yamal dính chấn thương và sẽ nghỉ thi đấu hết mùa

Những đánh giá ban đầu không mang lại tín hiệu tích cực, và sau các cuộc kiểm tra hôm 23/4, Barcelona đã xác nhận ngôi sao trẻ người Tây Ban Nha sẽ không thể ra sân thêm lần nào trong phần còn lại của mùa giải, đúng vào giai đoạn then chốt của cuộc đua vô địch.

Điều đó đồng nghĩa, đoàn quân của HLV Hansi Flick sẽ phải hoàn tất mục tiêu vô địch quốc nội mà họ gần như đã nắm chắc, nhưng không có sự phục vụ của ngôi sao sáng nhất. Nên nhớ, mùa giải La Liga vẫn còn 6 vòng đấu.

Không còn nghi ngờ gì, Yamal là cầu thủ xuất sắc nhất của Barcelona mùa này. Anh gần như “cày ải” toàn bộ chiến dịch với 3.702 phút thi đấu, ghi 24 bàn và đóng góp 18 kiến tạo trên mọi đấu trường. Đáng chú ý, cầu thủ 18 tuổi từng gặp vấn đề ở vùng mu vào cuối tháng 9, đầu tháng 10 năm ngoái khiến anh bỏ lỡ 5 trận.

Barcelona “sống khỏe” khi vắng Yamal

Dù vậy, bất chấp tầm ảnh hưởng lớn của Yamal, Barcelona vẫn biết cách vượt khó khi không có ngôi sao trẻ người Tây Ban Nha. Ở La Liga, đoàn quân của Flick giành được 4 chiến thắng (trước Valencia, Getafe và Real Oviedo) và chỉ phải nhận duy nhất 1 thất bại trước Sevilla trong những trận thiếu vắng “viên ngọc quý” của mình.

La Liga Cúp C1
Barcelona 6-0 Valencia Newcastle 1-2 Barcelona
Barcelona 3-0 Getafe Slavia Prague 2-4 Barcelona
Real Oviedo 1-3 Barcelona
Sevilla 4-1 Barcelona

Thành tích của Barcelona khi vắng Yamal mùa này

Barcelona cũng cho thấy khả năng thích nghi tốt khi không có Yamal tại Champions League. Cầu thủ 18 tuổi chỉ vắng mặt ở các trận vòng bảng gặp Newcastle và Slavia Prague, và Barcelona đều giành chiến thắng ở cả hai trận đấu đó.

Ngoài ra, Yamal còn vắng mặt thêm 1 trận do án treo giò. Đó là cuộc đối đầu với Slavia Prague ở Champions League, nơi Barcelona vẫn giành chiến thắng ngay trên sân khách với tỷ số 4-2.

Đội bóng xứ Catalunya kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì mạch thắng dù thiếu vắng Yamal, khi mùa giải bước vào giai đoạn then chốt của cuộc đua vô địch. Đoàn quân của HLV Flick sắp có các chuyến làm khách trước Getafe và Osasuna, trước khi trở về sân nhà Nou Camp để tiếp đón Real Madrid trong trận El Clasico. Sau đó, Barcelona sẽ khép lại chiến dịch La Liga bằng các cuộc đối đầu với Deportivo Alaves, Real Betis và Valencia.

Ai sẽ đá cánh phải khi Barcelona vắng Yamal?

Trong 6 trận không có Yamal, dù phương án thay thế tự nhiên nhất trong đội hình Barcelona là Roony Bardghji, cầu thủ chạy cánh người Thụy Điển lại không phải người được sử dụng nhiều nhất ở hành lang phải của Barcelona.

Cụ thể, Raphinha từng đá tiền đạo cánh phải trong 3/6 trận (trước Newcastle, Getafe và Real Oviedo). Ba trận còn lại được chia đều cho Bardghji (trước Valencia và Slavia Prague) và Marcus Rashford (trước Sevilla).

Trong bối cảnh Raphinha cũng đang chấn thương, còn Rashford hoạt động hiệu quả hơn ở hành lang trái, nhiều khả năng Bardghji sẽ có cơ hội lớn để khẳng định mình ở những trận tới, trừ khi có bất ngờ lớn. Cầu thủ 20 tuổi chưa có nhiều thời gian thi đấu trong mùa đầu tiên tại Camp Nou (chỉ 661 phút), nhưng đây có thể là thời điểm lý tưởng để anh thể hiện giá trị trong kế hoạch của HLV Flick.

Đáng chú ý, số trận còn lại của Barcelona mùa này cũng đúng bằng số trận mà Yamal đã bỏ lỡ cho đến này là 6 trận. Với trận Siêu kinh điển vào ngày 11/5 là tâm điểm, vẫn còn phải chờ xem liệu Bardghji có chiếm suất đá chính hay Flick sẽ thử nghiệm thêm những phương án khác như Rashford, Ferran Torres, hoặc thậm chí kéo các tiền vệ như Gavi hay Fermin Lopez dạt biên, điều từng được áp dụng (dù ở cánh trái) trong các trận gặp Espanyol và Celta Vigo.

Chính thức: Barca xác nhận Yamal nghỉ hết mùa, nguy cơ lỡ luôn World Cup
Chính thức: Barca xác nhận Yamal nghỉ hết mùa, nguy cơ lỡ luôn World Cup

Tin xấu cho Barcelona và người hâm mộ bóng đá Tây Ban Nha: Lamine Yamal nghỉ hết mùa. Cầu thủ trẻ này dính chấn thương ở trận thắng Celta Vigo thuộc...

Bấm xem >>

Theo Sỹ Ánh

-24/04/2026 18:24 PM (GMT+7)
