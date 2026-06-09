Real Madrid chốt ngày ra mắt Mourinho, chuẩn bị kích hoạt thương vụ 140 triệu euro

Mourinho chính thức trở lại Bernabeu sau hơn một thập kỷ

Real Madrid đang hoàn tất những bước cuối cùng trong kế hoạch tái thiết đầy tham vọng dưới nhiệm kỳ mới của Chủ tịch Florentino Perez. Sau khi tái đắc cử và kéo dài nhiệm kỳ đến năm 2030, người đứng đầu đội bóng “Hoàng gia Tây Ban Nha” đã nhanh chóng thúc đẩy những thay đổi quan trọng trên băng ghế huấn luyện.

Mourinho chính thức trở lại Bernabeu sau hơn một thập kỷ

Theo El Chiringuito TV, Jose Mourinho sẽ được Real Madrid giới thiệu chính thức vào ngày 10/6. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã hoàn tất thỏa thuận với đội chủ sân Santiago Bernabeu bằng bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2029.

Đây sẽ là lần thứ hai Mourinho dẫn dắt Real Madrid, hơn một thập kỷ sau khi chia tay đội bóng. Sự trở lại của chiến lược gia 63 tuổi đang nhận được sự quan tâm đặc biệt khi ông được kỳ vọng sẽ mở ra một chu kỳ thành công mới và đưa Real Madrid trở lại vị thế hàng đầu tại châu Âu.

Pepe không góp mặt trong ban huấn luyện của Mourinho

Bên cạnh thông tin về ngày ra mắt chính thức của Mourinho, cơ cấu ban huấn luyện của ông cũng đang thu hút nhiều sự chú ý. Trước đó, nhiều nguồn tin cho rằng cựu trung vệ Pepe có thể tái xuất Bernabeu với vai trò trợ lý huấn luyện.

Tuy nhiên, El Chiringuito TV khẳng định điều này sẽ không xảy ra. Theo nguồn tin trên, Pepe sẽ không tham gia đội ngũ huấn luyện của Mourinho trong nhiệm kỳ mới tại Real Madrid.

Thông tin này gây bất ngờ bởi mối quan hệ giữa Mourinho và Pepe từng rất khăng khít trong giai đoạn cả hai cùng làm việc tại Madrid. Dù vậy, chiến lược gia người Bồ Đào Nha được cho là đã có những kế hoạch riêng cho bộ máy trợ lý nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới.

Real Madrid đẩy mạnh thương vụ Enzo Fernandez

Song song với những thay đổi trên băng ghế chỉ đạo, Real Madrid cũng đang xúc tiến một thương vụ chuyển nhượng lớn nhằm nâng cấp tuyến giữa. Cái tên được nhắc đến nhiều nhất lúc này là Enzo Fernandez của Chelsea.

Real Madrid đẩy mạnh thương vụ Enzo Fernandez

Theo El Chiringuito TV, tiền vệ người Argentina đã trở thành mục tiêu ưu tiên của Real Madrid và các cuộc đàm phán hiện đang ở giai đoạn rất tiến triển. Chelsea được cho là sẵn sàng lắng nghe những đề nghị trong khoảng từ 120 đến 140 triệu euro cho nhà vô địch World Cup.

Enzo Fernandez gia nhập Chelsea vào tháng 1/2023 và vẫn còn hợp đồng đến năm 2032. Tuy nhiên, các cuộc thương thảo về việc cải thiện điều khoản đã không đạt được tiến triển đáng kể trong thời gian gần đây.

Trong bối cảnh Chelsea không giành quyền tham dự Champions League, đội bóng thành London có thể phải cân nhắc những quyết định quan trọng liên quan đến các ngôi sao lớn của mình. Điều đó mở ra cơ hội để Real Madrid hiện thực hóa một trong những thương vụ đáng chú ý nhất của kỳ chuyển nhượng mùa hè.