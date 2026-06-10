Real xác nhận siêu sao 150 triệu euro là Alvarez, "cú lừa" của ông trùm Perez

Real xác nhận mục tiêu 150 triệu euro là Alvarez

Rạng sáng 10/6 (giờ Việt Nam), Real Madrid xác nhận trên trang chủ đã chính thức gửi đề nghị trị giá 150 triệu euro tới Atletico Madrid nhằm chiêu mộ tiền đạo Julian Alvarez. Tuy nhiên, đội bóng áo sọc đỏ trắng đã từ chối lời đề nghị này:

"Real Madrid thông báo rằng, sau cuộc họp Hội đồng quản trị diễn ra hôm nay, CLB đã gửi đề nghị trị giá 150 triệu euro tới Club Atlético de Madrid để mua quyền đăng ký thi đấu của cầu thủ Julian Alvarez. Sau khi xem xét và đánh giá đề nghị, Atlético de Madrid cảm ơn CLB vì lời đề nghị được đưa ra trong khuôn khổ mối quan hệ tốt đẹp giữa hai đội bóng, đồng thời từ chối và viện dẫn điều khoản giải phóng hợp đồng của cầu thủ".

Real xác nhận đã hỏi mua Alvarez với giá 150 triệu euro nhưng bị Atletico từ chối

Julian Alvarez, 26 tuổi, còn hợp đồng với Atletico đến năm 2030. Trước Real Madrid, Barcelona cũng từng theo đuổi tiền đạo người Argentina. Thậm chí, đội chủ sân Nou Camp đã chuẩn bị đề nghị chính thức trị giá khoảng 100 triệu euro dành cho Alvarez. Tuy nhiên, Atletico được cho là muốn nhận mức phí chuyển nhượng cao hơn. Nguồn tin của The Athletic khi đó cũng cho biết cầu thủ người Argentina mong muốn chuyển tới khoác áo nhà đương kim vô địch La Liga.

Mùa giải vừa qua, Alvarez ghi 20 bàn sau 49 lần ra sân, trong đó có 10 bàn tại Champions League. Nhà vô địch World Cup 2022 là mục tiêu tiếp theo trong tham vọng tăng cường sức mạnh hàng công của Barca, sau khi họ chiêu mộ thành công Anthony Gordon từ Newcastle với giá 80 triệu euro.

Vì sao Real chọn Alvarez thay vì Olise?

Theo phân tích của phóng viên Guillermo Rai, động thái này xuất phát từ cam kết mà Chủ tịch Florentino Perez từng đưa ra trong chiến dịch tranh cử (sau đó ông đánh bại ứng viên Enrique Riquelme để tái đắc cử).

Xuất hiện trên chương trình truyền hình Horizonte của Tây Ban Nha tuần trước, Perez tuyên bố: "Vào thứ Ba tới, tôi sẽ gửi lời đề nghị tới CLB lớn đang tham dự Champions League để chiêu mộ một ngôi sao hàng đầu. Đó sẽ là mức phí chuyển nhượng lớn nhất mà Real Madrid từng đề nghị. Con số đó sẽ là 150 triệu euro, hoặc thậm chí còn cao hơn".

Bên cạnh đó, Perez cũng bác bỏ những đồn đoán về các mục tiêu khác, đặc biệt là Michael Olise, ngôi sao thuộc biên chế Bayern Munich và được báo chí khẳng định chính là "mục tiêu 150 triệu euro" của Real:

"Michael Olise là cầu thủ tuyệt vời, nhưng không phải cậu ấy. Jeremy Doku cũng là cầu thủ rất giỏi, nhưng cũng không phải. Nếu chúng tôi chi tới 150 triệu euro, đó phải là cầu thủ thuộc đẳng cấp cao nhất. Cũng không phải Erling Haaland, và điều đầu tiên chúng tôi làm sẽ là trao đổi với CLB chủ quản của cầu thủ đó".

Theo các nguồn tin thân cận với tình hình và gần gũi với tân HLV trưởng Jose Mourinho, Olise thực sự từng được Real Madrid cân nhắc. Tuy nhiên, Bayern Munich nhanh chóng khẳng định họ không có ý định đàm phán để bán cầu thủ chạy cánh người Pháp.

Real không thực sự muốn nổ "bom tấn" 150 triệu euro

"Bom tấn 150 triệu euro" chỉ là chiêu trò của Perez

Sau đó, truyền thông Tây Ban Nha bắt đầu rộ lên thông tin cho rằng Julian Alvarez mới là mục tiêu mà Real Madrid nhắm tới. Cả Real lẫn phía cầu thủ đều không xác nhận điều này. Trong khi đó, Atletico từng tuyên bố sẽ từ chối mọi lời đề nghị dành cho Alvarez.

Theo Guillermo Rai, thương vụ Alvarez "dường như mang ý nghĩa thực hiện lời hứa tranh cử của Florentino Perez hơn là phản ánh đúng những ưu tiên chuyển nhượng thực sự của Real Madrid".

Alvarez chưa được đánh giá là siêu sao có tầm ảnh hưởng tương đương Kylian Mbappe. Một bộ phận người hâm mộ Real Madrid cũng mong muốn đội bóng tập trung vào việc chiêu mộ một tiền vệ hàng đầu như Vitinha (PSG).

Hiện vẫn chưa rõ liệu Real Madrid có tiếp tục theo đuổi Julian Alvarez hay chuyển hướng sang những mục tiêu khác trong kỳ chuyển nhượng sắp tới. The Athletic cho biết, đội chủ sân Bernabeu đang ưu tiên bổ sung một hậu vệ phải, một hậu vệ trái, ít nhất một trung vệ có tố chất thủ lĩnh và một tiền vệ sáng tạo, tùy thuộc vào ngân sách chuyển nhượng.