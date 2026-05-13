Mourinho đạt thỏa thuận dẫn dắt Real Madrid, 8 sao ‘bật bãi’

Theo phóng viên Sacha Tavolieri của Sky Sports, việc Mourinho trở lại Real Madrid lần thứ 2 “đã xong”:

“Thỏa thuận đã hoàn tất! Jose Mourinho chuẩn bị trở thành HLV tiếp theo của Real Madrid. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã đạt được các thỏa thuận với lãnh đạo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Dự kiến, Mourinho sẽ đưa ra tuyên bố chính thức vào tuần tới”.

Việc Mourinho trở lại Real Madrid lần thứ 2, được cho 'đã xong'. Ảnh: DAZN Football

HLV Mourinho cùng Benfica có trận đấu cuối mùa giải Primeira Liga 2025/26, gặp Estoril Praia vào cuối tuần này (17/5) nên việc xác nhận dẫn dắt Real Madrid có thể được ông thông báo sau đó.

Theo các nguồn tin, HLV Mourinho có điều khoản bí mật với Benfica, cho phép ông có thể ra đi trước thời hạn so với hợp đồng đến 2027. Tờ AS đưa tin, Real Madrid chỉ tốn 3 triệu euro cho Benfica để đưa ‘người đặc biệt’ trở lại Bernabeu lần thứ 2, sau triều đại đầu (2010-2013).

Một trong những nhiệm vụ đầu tiên khi Mourinho trở lại dẫn dắt Real Madrid là thiết lập lại kỷ luật một đội hình với những cái tôi quá lớn đang gây hỗn loạn trong phòng thay đồ, trong đó Mbappe là vấn đề lớn nhất.

Mourinho sẽ phải làm sao để có thể khiến Mbappe, Vinicius, Jude Bellingham,… chơi hiệu quả cùng nhau, cùng đặt lợi ích Real Madrid lên trên hết.

MB thông tin thêm, Real Madrid sắp tới đây sẽ có những thay đổi cực lớn về lực lượng, với 8 cái tên nhiều khả năng ‘bật bãi’ dưới thời Mourinho. Đầu tiên là Dani Carvajal và David Alaba đều hết hạn hợp đồng vào cuối mùa và lãnh đạo không có ý định ký mới.

Trong khi đó, CLB sẽ lắng nghe những lời đề nghị dành cho Dani Ceballos, Ferland Mendy, Fran Garcia và Eduardo Camavinga. Hai cầu thủ trẻ Franco Mastantuono và Gonzalo Garcia khả năng được Real Madrid cho mượn.