Bayern Munich vs Paris Saint-Germain
Freiburg vs Sporting Braga
Aston Villa vs Nottingham Forest
SHB Đà Nẵng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Ninh Bình vs Hải Phòng
Đông Á Thanh Hóa vs Hà Nội
Liverpool vs Chelsea
Brighton & Hove Albion vs Wolverhampton Wanderers
Fulham vs AFC Bournemouth
Sunderland vs Manchester United
Lazio vs Inter Milan
Manchester City vs Brentford
Atlético de Madrid vs Celta de Vigo
Lecce vs Juventus
Real Sociedad vs Real Betis
Hoàng Anh Gia Lai vs PVF-CAND
Hellas Verona vs Como
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thể Công - Viettel
Công An TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Công An Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Burnley vs Aston Villa
Crystal Palace vs Everton
Nottingham Forest vs Newcastle United
West Ham United vs Arsenal
Milan vs Atalanta
Barcelona vs Real Madrid
HLV Mourinho sắp trở lại Real: Dải ngân hà biến đổi, Olise và Osimhen cập bến?

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa hè Real Madrid HLV Mourinho

HLV Jose Mourinho bất ngờ nổi lên như ứng viên sáng giá cho chiếc ghế nóng tại Real Madrid. Nếu kịch bản này trở thành hiện thực, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha hoàn toàn có thể bước vào một cuộc cách mạng chiến thuật, với sự kết hợp giữa bản lĩnh, thực dụng và dàn sao thượng hạng.

  

Mourinho và viễn cảnh tái ngộ đầy duyên nợ với Bernabeu

Viễn cảnh Jose Mourinho trở lại Real Madrid từng bị xem là điều khó tưởng tượng, nhưng giờ đây lại đang trở thành khả năng hoàn toàn có thể xảy ra. Sau những đồn đoán xuất hiện dày đặc trong tuần qua, “Người đặc biệt” không còn phủ nhận khả năng tái xuất Bernabeu như trước.

Có khả năng cao HLV Mourinho trở lại Real Madrid

Theo nhiều nguồn tin tại Tây Ban Nha, Chủ tịch Florentino Perez đánh giá Mourinho là lựa chọn giàu kinh nghiệm và đủ cá tính để đưa Real Madrid trở lại đỉnh cao. Trong bối cảnh HLV hiện tại Alvaro Arbeloa nhiều khả năng sẽ ra đi sau nửa mùa giải thất vọng, Mourinho nổi lên như một “quân bài tẩy” đầy sức nặng.

Sự trở lại của chiến lược gia người Bồ Đào Nha không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, đồng thời tăng sức hút của Real Madrid trên thị trường chuyển nhượng.

Dải ngân hà mới: Mbappe, Vinicius và những mảnh ghép trong mơ

Nếu tiếp quản Real Madrid, Mourinho nhiều khả năng sẽ xây dựng đội bóng theo sơ đồ 4-2-3-1, hệ thống từng mang lại thành công cho ông trong giai đoạn đầu tại Bernabeu.

Real Madrid đang sở hữu hàng công cực mạnh

Trên hàng công, Kylian Mbappe sẽ là trung phong lĩnh xướng, được hỗ trợ bởi Vinicius Junior bên cánh trái. Ở hành lang đối diện, Michael Olise là cái tên được đánh giá rất phù hợp nhờ tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến. Tuy nhiên, Real Madrid sẽ phải làm việc vất vả để thuyết phục Olise rời Bayern Munich hè này.

Phía sau bộ ba tấn công, Jude Bellingham hoặc Arda Guler sẽ đảm nhiệm vai trò “số 10”, kết nối tuyến giữa với hàng công. Trong khi đó, tuyến giữa có thể chứng kiến sự xuất hiện của Rodri – mục tiêu hàng đầu của Real Madrid – đá cặp cùng Federico Valverde. Ngoài ra, Enzo Fernandez cũng là phương án đáng cân nhắc nếu "Los Blancos" muốn tăng chiều sâu và sự sáng tạo.

Đội hình ưa thích của HLV Mourinho

Phòng ngự kiểu Mourinho: Nền tảng cho tham vọng chinh phục

Nhắc đến Mourinho là nhắc đến những hệ thống phòng ngự kỷ luật và hiệu quả. Tại Real Madrid, ông gần như chắc chắn sẽ ưu tiên xây dựng một hàng thủ vững chắc làm nền móng cho mọi thành công.

Bộ tứ hậu vệ lý tưởng có thể gồm Trent Alexander-Arnold ở cánh phải, Alvaro Carreras bên trái, cùng cặp trung vệ Dean Huijsen và Antonio Rudiger. Trong khung gỗ, Thibaut Courtois vẫn là chốt chặn không thể thay thế.

Nếu Vinicius không thể trụ lại Real, thì đây có thể là sơ đồ mà HLV Mourinho sử dụng trong trường hợp trở lại Bernabeu

Ngoài sơ đồ 4-2-3-1, Mourinho cũng có thể chuyển sang 3-5-2, hệ thống ông từng vận hành hiệu quả tại Roma. Khi đó, Rudiger, Huijsen và David Alaba sẽ tạo thành hàng thủ ba người, trong khi Trent và Carreras đảm nhiệm vai trò wing-back.

Ở tuyến trên, Bellingham sẽ hoạt động ngay phía sau cặp tiền đạo Mbappe – Vinicius. Tuy nhiên, nếu mối quan hệ giữa Mourinho và Vinicius không thể hàn gắn sau những căng thẳng trước đây, Real Madrid hoàn toàn có thể cân nhắc một thương vụ lớn khác, với Victor Osimhen là phương án thay thế tiềm năng.

Dù lựa chọn sơ đồ nào, Mourinho vẫn sở hữu trong tay một tập thể đầy chất lượng. Và lịch sử đã chứng minh, ở bất cứ đâu "Người đặc biệt" xuất hiện, những cầu thủ hàng đầu luôn có cơ hội vươn tới đỉnh cao mới.

Theo Tiến Sơn

06/05/2026 14:51 PM (GMT+7)
