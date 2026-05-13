"Ông trùm" Perez thách kẻ khác lật ghế chủ tịch Real Madrid, nói gì về vụ đánh nhau?

Chủ tịch Perez quyết không từ chức, thách thức đối thủ ra tranh cử

Báo giới thành Madrid đã xôn xao khi Real Madrid công bố một cuộc họp báo khẩn trong buổi chiều ngày 12/5 theo giờ địa phương. Giữa lúc đội bóng đang có tình cảnh vô cùng hỗn độn sau khi chính thức có 2 mùa giải liên tiếp trắng tay, cuộc họp báo khẩn này trở nên thú vị bởi đây là lần đầu tiên nó được tổ chức kể từ năm 2013.

Mục đích của cuộc họp báo này rốt cuộc là gì? Đích thân chủ tịch Florentino Perez cho chúng ta biết ngay sau khi ông này bước vào phòng họp báo. "Rất tiếc khi phải công bố rằng tôi sẽ không từ chức, tôi hôm nay ở đây để kêu gọi tổ chức bầu cử", Perez tuyên bố. "Tôi đã yêu cầu Ủy ban bầu cử của CLB chuẩn bị cho việc này".

"Ở Real Madrid không có một ông chủ nào, mà là 1000 thành viên cùng chịu trách nhiệm cho tương lai. Tôi đưa ra quyết định này vì đã có một tình huống kỳ quặc xảy ra, tạo bởi những chiến dịch muốn loại bỏ tôi và gây hại đến lợi ích của Real Madrid. Kết quả thi đấu gần đây không tốt, nhưng trong thể thao anh không phải lúc nào cũng thắng mãi".

"Có những kẻ lợi dụng kết quả thi đấu của đội bóng để công kích cá nhân tôi. Thậm chí có kẻ còn tung tin tôi bị ung thư hiểm nghèo. Thường tôi không muốn nói gì, nhưng tôi phải gọi các anh tới đây hôm nay để khẳng định rằng tôi vẫn là chủ tịch Real Madrid và sức khỏe của tôi là hoàn hảo. Nếu bị ung thư thì tôi đã đến bệnh viện".

Perez sau đó lấy điện thoại ra và bắt đầu chỉ đích danh một tờ báo. "Tờ ABC, tờ báo này tôi rất thích đọc và cả bố tôi ngày xưa cũng thích đọc, nhưng gần đây họ tạo ra một chiến dịch chỉ để công kích tôi. Tôi không biết phải làm thế nào, làm sao mà một tờ báo lại làm vậy với tôi trong khi họ còn đang lỗ chổng vó 25 triệu euro năm vừa rồi", Perez nói.

"Sao các nhà báo đó lại muốn bới móc đội bóng uy tín nhất của Tây Ban Nha? Chúng tôi có doanh thu hàng đầu thế giới và đội hình cũng được định giá số 1 thế giới. Không thắng được Barcelona hôm trước chẳng phải là một thảm họa".

Perez sau đó chuyển sang nói thẳng với Ruben Canizarez, một nhà báo của ABC có mặt trong phòng họp báo. "Tôi rất bất bình về những gì anh viết, tôi quyết định sẽ chấm dứt đặt mua báo của các anh, và báo của anh sẽ không được đến dự họp báo của chúng tôi. Còn nếu anh và các đồng nghiệp phục vụ cho lợi ích của những kẻ lăm le muốn lấy ghế chủ tịch của tôi, hãy bảo họ mạnh dạn ra tranh cử để chấm dứt kỷ nguyên mà tôi đã mang về 66 danh hiệu vô địch cho mọi đội thể thao mà Real Madrid sở hữu".

Ông trùm ngành xây dựng sau đó một lần nữa nhấn mạnh những gì mình đã xây dựng tại Bernabeu. "Tôi đã ở đây 26 năm và nếu ra tranh cử lần nữa, tôi cũng sẵn sàng. Khi tôi mới về CLB, các cầu thủ bị chậm lương và Roberto Carlos đã phải đến hỏi tôi mượn tiền, thậm chí cả vợ của Bodo Ilgner cũng thế. Tôi đã giúp họ không bao giờ phải lo điều đó, và nếu ai muốn tranh cử với tôi thì cứ vui lòng ứng trước tiền lương của các cầu thủ để họ an tâm".

"Tôi đã được chúc mừng sau khi đuổi cổ bọn ultras quá khích trên khán đài và hàng năm diệt trừ nạn phe vé, riêng năm vừa rồi tôi đã đuổi đi 1600 thành viên của hội CĐV đội bóng vì phe vé. Đó là lời chúc mừng từ những CĐV bình thường và tôi tự tin có được sự ủng hộ của họ, chứ họ không tin mấy tay nhà báo. Chúng tôi đã đối mặt nhiều kẻ thù, bao gồm cả La Liga. Chúng tôi đang phải chuẩn bị bộ hồ sơ dày hơn 600 trang gửi cho UEFA về vụ Negreira, bất chấp Chủ tịch hội đồng trọng tài của nước này khuyên Real Madrid nên quên chuyện đó đi".

Kết thúc màn độc thoại của mình, Perez nói: "Tôi đứng đầu một công ty có doanh thu lớn và thuê hơn 170.000 nhân viên. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mệt, thế mà ABC nói tôi đã mệt mỏi. Tin đồn tôi bị ung thư ở đâu ra vậy? Phải chăng mấy tay nhà báo là fan Atletico? Tôi vẫn sẽ ở đây và ngày mai quá trình chuẩn bị cho bầu cử sẽ bắt đầu, tôi sẽ rất vui lòng đứng sang một bên nếu có ai khác thắng".

Perez nói về tin đồn Mourinho, giận dữ vì vụ đánh nhau bị rò rỉ

Chủ tịch Perez sau đó bắt đầu phần hỏi đáp với các nhà báo (mặc dù người tổ chức cuộc họp định cho kết thúc). Ông một mực khẳng định hôm nay mình sẽ không nói nhiều về kết quả thi đấu của các đội thể thao, kể cả bóng rổ. "Tôi sẽ không nói gì về chuyện HLV hay cầu thủ hôm nay. Mourinho? Chúng tôi chưa đi đến khúc đó đâu, hiện chúng tôi đang ở khúc bảo vệ thanh danh của Real Madrid", Perez đáp.

"Như mọi khi, thành tích thi đấu của các đội sẽ được nhìn lại ở cuối mùa giải. Còn tôi lúc này lo việc khác (chỉ tay vào một phóng viên), anh có phải đến từ đài COPE không? Hãy bảo Juanma Castaño thể hiện một chút yêu thương cho Real Madrid. Còn gã ở Relevo hay gì đó thì tôi không có gì để nói".

Perez cũng tranh thủ công kích Barca về vụ scandal Negreira. "Barca đã luôn trục lợi từ vụ này trong khi tôi biết có những CLB bị hại, bởi chính họ nói cho chúng tôi. Tôi sẽ không chấp nhận để cho một số trọng tài tham bẩn làm giàu cho bản thân từ tiền của Barcelona. Tôi đã giành 7 La Liga trên tổng số 14 danh hiệu có thể đoạt được, nhưng đáng lẽ Real Madrid đã phải vô địch cả 14 La Liga nếu không bị kẻ khác ăn trộm, chúng cướp của Real Madrid 18 điểm mùa này", Perez đáp.

Một phóng viên khác vừa hỏi về vụ HLV và cũng hỏi về nội bộ Real Madrid sau những vụ đánh nhau. Perez đáp: "HLV vẫn hay bị sa thải và 2 cầu thủ lao vào đánh nhau chẳng phải chuyện gì mới. Mùa nào cũng có đánh nhau cả, nhưng chuyện trong nội bộ thì cứ giữ trong nội bộ. Tuy nhiên năm nay có kẻ đã nói ra và tôi biết kẻ đó là ai, đó là điều tôi cảm thấy tồi tệ".

"Real Madrid bị chỉ trích nhưng tôi đâu có thể điều đó xảy ra với các CLB khác. Atletico thì sao? Hãy nhìn vào 2 bài báo của ABC hôm nay nhắm vào chúng tôi, một trong số đó đến từ một người phụ nữ mà cô ta có biết gì về bóng đá hay không là điều tôi không biết được".

Real Madrid gần đàm phán xong với Mourinho

Nhiều nguồn tin khác nhau ở cả Anh, Tây Ban Nha lẫn Bồ Đào Nha đều đã cho biết Jose Mourinho đang trong giai đoạn cuối cùng của cuộc đàm phán với Real Madrid. Ông đang là HLV duy nhất được Real Madrid mời chuyển về làm việc.

Theo tờ Record (BĐN), Real Madrid sẽ phải trả một khoản phí cho Benfica nếu muốn phá hợp đồng của Mourinho. Dù vậy số tiền đó sẽ không đắt vào một thời điểm cụ thể: Nguồn tin cho hay trong vòng 10 ngày sau khi Benfica đá trận cuối cùng của mùa giải 2025/26, Real Madrid sẽ được phá hợp đồng của Mourinho nếu trả 3 triệu euro.

Benfica vừa có trận hòa 2-2 trước Braga vào đêm thứ Hai và họ chỉ còn 1 trận nữa là trận gặp Estoril ở giải VĐQG Bồ Đào Nha vào rạng sáng Chủ nhật tuần này. Trận đấu này vẫn có ý nghĩa bởi Benfica phải thắng, cũng như chờ Sporting ở vị trí thứ 2 (hơn Benfica 2 điểm) trượt ngã trước Gil Vicente, qua đó Benfica chiếm vị trí nhì bảng kèm suất dự Champions League (dù phải đá từ vòng sơ loại thứ 3).

Benfica đã thắng 1 hòa 1 trước Sporting trong mùa giải này nên nếu hai đội bằng điểm, Benfica sẽ đứng trên theo luật tính kết quả đối đầu trực tiếp. Còn nếu không, Benfica sẽ không được dự Cúp C1 mùa sau mà phải xuống chơi Europa League.

Như vậy, Real Madrid có thể chờ sang tuần sau để vừa biết số phận của Benfica, vừa quyết định có kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng của Mourinho hay không. Việc đàm phán hợp đồng trước là để khi Real chính thức đặt tiền lên bàn, mọi thứ sẽ diễn ra nhanh chóng cho “Người đặc biệt” trở lại Bernabeu sau 13 năm.