Messi giành FIFA The Best 2022: Lập kỷ lục mới, chính thức vượt mặt Ronaldo

Siêu sao người Argentina, Lionel Messi vừa giành giải thưởng "FIFA The Best 2022" - "Cầu thủ nam xuất sắc nhất năm 2022" do liên đoàn bóng đá thế giới tổ chức và bình chọn. Tiền đạo 35 tuổi vượt qua hai ứng cử viên nặng ký khác là Kylian Mbappe và Karim Benzema để đoạt giải thưởng này.

Messi nhận giải "FIFA The Best" lần thứ 7 trong sự nghiệp

Kết quả này đã được dự đoán từ trước bởi Lionel Messi đã thi đấu tuyệt hay tại VCK World Cup 2022 giúp ĐT Argentina có lần thứ 3 đứng trên đỉnh thế giới. Số 10 của ĐT Argentina nhận giải thưởng "Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2022" và về nhì trong cuộc đua "Vua phá lưới World Cup 2022" khi kém đúng 1 bàn so với Kylian Mbappe của ĐT Pháp.

Tính riêng trong năm 2022, siêu sao người Argentina chơi 51 trận tính trên mọi đấu trường, ghi được 35 bàn thắng và kiến tạo 30 lần. Như vậy trung bình, Messi chỉ cần 69 phút để góp dấu giày trong bàn thắng của đội nhà tính trên mọi đấu trường.

Đây là lần thứ 7 trong sự nghiệp Lionel Messi giành giải thưởng "Cầu thủ nam xuất sắc nhất năm" do FIFA bình chọn, nhiều nhất trong lịch sử. Nếu tính riêng kể từ khi "FIFA The Best" ra đời, đây là lần thứ hai Messi nhận giải thưởng này, bằng với Cristiano Ronaldo và Robert Lewandowski.

Siêu sao người Argentina giành danh hiệu này trong cả 3 phiên bản "FIFA World Player of the year" (1991-2009), "FIFA Ballon d'Or" (2010-2015, giai đoạn gộp chung với danh hiệu "Quả bóng vàng") và "FIFA The Best" (2016-nay).

Messi đã có 7 danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" do FIFA bình chọn và 7 "Quả bóng vàng"

Người duy nhất có thể sánh vai cùng Messi trong hạng mục này là Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên, siêu sao người Bồ Đào Nha mới chỉ có 5 lần đoạt giải thưởng, đang kém 2 lần so với "đại kình địch". Không chỉ bị Messi bỏ xa ở danh hiệu "FIFA The Best", CR7 còn bị siêu sao người Argentina vượt mặt ở một hạng mục khác.

Messi vừa chính thức vượt qua Ronaldo để trở thành cầu thủ góp mặt nhiều nhất trong "Đội hình tiêu biểu của năm" do FIFA bình chọn (16 lần). M10 vẫn góp mặt trong đội hình tiêu biểu năm 2022 trong khi đó Ronaldo "mất dạng". Đây dường như cũng là điểm đánh dấu sự kết thúc cuộc đua vĩ đại trong hơn 1 thập kỷ qua của hai siêu sao.

Trước đó, Messi cũng có lần thứ 7 giành danh hiệu "Quả bóng vàng", hơn hẳn so với Ronaldo. Tổng cộng trong lịch sử, siêu sao người Argentina đã đoạt tới 77 danh hiệu cá nhân. Đó là những thành tích vô tiền khoáng mà có lẽ rất lâu nữa mới có thể bị phá vỡ.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/messi-gianh-fifa-the-best-2022-lap-ky-luc-moi-chinh-thuc-vuot-...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/messi-gianh-fifa-the-best-2022-lap-ky-luc-moi-chinh-thuc-vuot-mat-ronaldo-c28a49046.html