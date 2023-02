Danh sách rút gọn tranh FIFA The Best: Messi đua với 2 SAO nào?

Cụ thể, Messi sánh vai cùng Benzema và Mbappe trong cuộc đua giành danh hiệu FIFA The Best 2022. Giải thưởng này có mục đích vinh danh cầu thủ có màn thể hiện ấn tượng nhất tính từ ngày 8/8/2021 cho tới ngày 18/12/2022.

Messi, Benzema và Mbappe, ai sẽ giành FIFA The Best 2022?

Theo giới chuyên môn đánh giá, Messi có cơ hội cao nhất để giành danh hiệu FIFA The Best 2022. Anh có màn trình diễn quá đỗi phi thường ở World Cup 2022, qua đó giúp Argentina giành chức vô địch.

Benzema có nhiều cơ hội cạnh tranh nhất với Messi ở danh hiệu này. Tiền đạo người Pháp có mùa giải 2021/22 đại thành công cùng Real Madrid khi vô địch La Liga cũng như Cúp C1.

So với Benzema và Messi, Mbappe có ít cửa cạnh tranh FIFA The Best 2022 nhất. Ngôi sao người Pháp có kỳ World Cup 2022 chơi xuất sắc không kém cạnh Messi, nhưng vấn đề ở chỗ anh không thể giúp đội nhà vô địch thế giới. Trong màu áo PSG, Mbappe cũng không có danh hiệu đủ lớn.

Bên cạnh hạng mục cầu thủ nam xuất sắc nhất, FIFA The Best 2022 còn công bố những danh sách rút gọn khác đáng chú ý như top 3 HLV xuất sắc nhất, top 3 thủ môn hay nhất và top 3 bàn thắng đẹp nhất. Vào ngày 27/2, chủ nhân của những danh hiệu kể trên sẽ được công bố.

