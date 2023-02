Đêm nay trao giải FIFA The Best: Rò rỉ kết quả, Messi hay Mbappe chiến thắng?

Gala FIFA The Best 2022 diễn ra tại Salle Pleyel, thủ đô Paris, Pháp. Thảm đỏ bắt đầu vào lúc 3h sáng 28/2 (giờ Hà Nội). Gala năm nay sở dĩ trở nên đặc biệt vì là lần đầu tiên sau 3 năm, lễ trao giải tiếp đón khán giả. 3 năm vừa qua, gala FIFA The Best phải diễn ra trong môi trường thực tế ảo.

Hạng mục thu hút nhiều sự quan tâm nhất chắc chắn là Nam cầu thủ xuất sắc. Cách đây 2 tuần, LĐBĐ thế giới (FIFA) đã công bố danh sách top 3 bình chọn giải cầu thủ nam xuất sắc nhất năm 2022 (The Best). Cụ thể, danh hiệu này sẽ là cuộc cạnh tranh của Lionel Messi, Kylian Mbappe và Karim Benzema.

Một thông tin được nhà báo thể thao người Argentina có tên Francesc Aguilar tiết lộ, chủ nhân của giải thưởng cao quý nhất chính là Lionel Messi. Thậm chí theo nhà báo này, hình ảnh Messi nâng cao danh hiệu The Best 2022 đã được chụp để đăng lên trang bìa của L’Equipe và France Football.

Thực ra, cũng không cần đến các nguồn tin nội bộ, chiến thắng cho Messi là điều đa số người hâm mộ đoán định. Bởi lẽ, sau chiến tích vô địch World Cup 2022 tại Qatar, Messi được nhận định là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. Tầm ảnh hưởng của tiền đạo này trong hành trình của Argentina lấn át tất cả.

Những người yêu mến Kylian Mbappe vớt vát một chút hy vọng. Ở vòng chung kết World Cup 2022, Mbappe cũng bùng nổ với 8 bàn thắng, đoạt danh hiệu Vua phá lưới và đưa ĐT Pháp vào đến chung kết. Thậm chí trong trận đấu cuối cùng, "Cậu bé vàng" của bóng đá Pháp còn lập hat-trick.

Dù vậy, chiếc cúp vàng sau cùng đã về Argentina và điều đó đồng nghĩa các giải thưởng cao quý sẽ tìm đến Messi. Sau FIFA The Best, giới mộ điệu tin chắc rằng danh hiệu Quả bóng vàng cũng đã tìm thấy chủ nhân sớm, và đương nhiên là Messi.

Trong 6 danh hiệu The Best nam đã trao, Ronaldo giành 2 lần, Lewandowski 2 lần, Modric 1 lần và Messi 1 lần. Tiêu chí xét danh hiệu căn cứ vào màn trình diễn từ ngày 8/8/2021 đến 18/12/2022.

