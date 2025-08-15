Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Son Heung Min khiến bóng đá Mỹ chao đảo: Áo đấu bán chạy số 1 thế giới, vượt Messi

Sự kiện: Son Heung Min - Mãnh hổ châu Á Lionel Messi Messi thi đấu ở giải bóng đá Mỹ - MLS

Son Heung Min đang là cầu thủ gây sốt nhất của bóng đá Mỹ chỉ trong chưa đầy 1 tháng anh đặt chân tới Los Angeles.

⭐ Hiệu ứng tức thì

“Sonnymania”, cơn cuồng Son Heung Min tại nước Mỹ xa xôi, đang bùng phát theo một tầm vóc ít ai ngờ. Siêu sao lừng lẫy của bóng đá Hàn Quốc đã chia tay Tottenham sau 10 năm tận tụy phục vụ CLB Bắc London, anh đã xuống phong độ trong mùa 2024/25 nhưng lời chia tay đã trọn vẹn khi anh cùng các đồng đội lên ngôi tại Europa League.

Son Heung Min ra mắt Los Angeles FC và đang tạo ra "cơn bão" thương mại chưa từng có cho CLB này

Son Heung Min ra mắt Los Angeles FC và đang tạo ra "cơn bão" thương mại chưa từng có cho CLB này

Quyết định chọn nước Mỹ làm bến đỗ tiếp theo, Son Heung Min gia nhập Los Angeles FC, CLB ở miền Tây của giải MLS. Lựa chọn này là “không phải nghĩ” bởi không chỉ được đá tại Los Angeles, Son Heung Min còn có sẵn một lực lượng CĐV đông đảo là cộng đồng dân Hàn Quốc tại đây. Và họ đã khiến LAFC bỗng chốc trở thành đội bóng ăn khách hàng đầu nước Mỹ, không thua gì Inter Miami của Lionel Messi.

Theo nhiều kênh tin tức tại Mỹ và Anh, áo đấu của Son Heung Min mới bước sang tuần thứ 2 lên kệ tại các tiệm bán của LAFC nhưng đã trở thành áo đấu bán chạy số 1 của thế giới thể thao. Không phải chỉ riêng bóng đá, mà cả thế giới thể thao.

👕 Áo đấu "cháy hàng"

Tờ New York Times cho biết mặc dù áo đấu của “Sonny” có mức giá lên tới 195 USD/chiếc, áo đấu này đã bán hết veo cả 2 lượt đặt hàng sẵn của LAFC chỉ sau 2 tuần mặc dù họ đã đặt số lượng rất lớn trong cả 2 đợt đầu tiên. Hiện LAFC đang đặt tiếp 3 đợt hàng mới và họ vẫn tới tấp nhận đề nghị đặt mua qua mọi kênh của CLB.

Áo đấu của Son Heung Min đã làm được điều không VĐV nào làm nổi trong 2 năm qua: Phá vỡ top 3 áo đấu bán chạy nhất thể thao nước Mỹ của Messi, LeBron và Curry

Áo đấu của Son Heung Min đã làm được điều không VĐV nào làm nổi trong 2 năm qua: Phá vỡ top 3 áo đấu bán chạy nhất thể thao nước Mỹ của Messi, LeBron và Curry

Trong 2 tuần qua, Son Heung Min đã trở thành VĐV thể thao bán được áo đấu nhiều nhất nước Mỹ. Áo đấu của danh thủ xứ Hàn đã vượt qua cả Messi của bóng đá, lẫn LeBron James và Stephen Curry của bóng rổ, để đứng đầu về số lượng bán ra lẫn doanh thu. Cần nói rằng con số này tính cả lượng áo đấu Messi, James và Curry bán được cho khách hàng quốc tế, và họ đã liên tục chiếm top 3 trong 2 năm qua.

Giám đốc điều hành John Thorrington của LAFC mới đây cho biết ông và các quan chức CLB đang vô cùng phấn khởi trước sức hút của tân binh họ đưa về với giá 20 triệu bảng. “Chúng tôi đã hỏi các công ty thống kê về con số và trong 2 tuần liên tiếp, anh ấy chính là VĐV có áo đấu bán chạy nhất thế giới thể thao. Đó là tầm vóc mà chúng tôi cũng không nghĩ tới”, Thorrington nói.

“Hiện Cristiano Ronaldo và Lionel Messi vẫn là những VĐV bán áo đấu bóng đá nhiều nhất trong năm 2025, theo những gì tôi được cung cấp. Nhưng Son Heung Min đã đạt tới gần một nửa số lượng áo đấu bán ra so với họ chỉ trong thời gian ngắn”.

🐓 Gà đẻ trứng vàng

Đó mới chỉ là về áo đấu. LAFC đang chuẩn bị bội thu từ khoản bán vé, theo tờ Korea Times hiện vé xem trận LAFC gặp San Diego FC trên sân nhà ngày 1/9 tới đã tăng vọt. Trước đó giá vé cao nhất được niêm yết là 300 USD nhưng nay đã lên tới 1500 USD, và đó là chưa nói tới thị trường chợ đen.

Son Heung Min đang là tâm điểm của Los Angeles với nhiều hoạt động ngoài bóng đá

Son Heung Min đang là tâm điểm của Los Angeles với nhiều hoạt động ngoài bóng đá

Son Heung Min sẽ dự và thực hiện cú ném nghi thức cho trận bóng chày giữa Los Angeles Dodgers với đội khách San Diego Padres vào ngày 27/8. Dodgers đang là đội đương kim vô địch bóng chày nước Mỹ và sở hữu không chỉ cầu thủ châu Á xuất sắc nhất của môn thể thao này, siêu sao Shohei Ohtani tới từ Nhật Bản, mà còn có trong đội hình một cầu thủ Hàn Quốc là Kim Hye Seong, lẫn một cầu thủ lai Hàn là Tommy Huynsu Edman. Cả Son Heung Min, Ohtani và Kim Hye Seong đều chung công ty đại diện.

Guồng máy thương mại của LAFC đang hoạt động hết công suất sau sự ra mắt của Son Heung Min, nhưng ông Thorrington cho biết mục tiêu vẫn phải là cạnh tranh danh hiệu. “Chúng tôi tất nhiên nghĩ về cả 2 thành công mà anh ấy có thể mang tới, thương mại và thành tích thi đấu, nhưng mục tiêu là phải đạt được cả hai, bởi chúng tôi cũng đã từng là nhà vô địch MLS Cup”, ông nói.

Son Heung Min ra mắt ấn tượng tại Mỹ, kiếm phạt đền giúp đội nhà thoát hiểm
Son Heung Min ra mắt ấn tượng tại Mỹ, kiếm phạt đền giúp đội nhà thoát hiểm

Son Heung Min đã để lại dấu ấn ngay trong trận ra mắt Los Angeles (LAFC) khi mang về quả phạt đền chỉ sau chưa đầy 20 phút vào sân từ băng ghế dự bị.

Theo Q.D (Tổng hợp)

Nguồn: [Link nguồn]

15/08/2025 07:56 AM (GMT+7)
