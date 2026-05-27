Đêm hội bóng đá châu Âu bùng nổ trên VTVcab, World Cup 2026™ sẵn sàng khởi tranh

Chung kết Champions League diễn ra vào giờ siêu đẹp

Tâm điểm đầu tiên chính là trận chung kết UEFA Champions League giữa Paris Saint-Germain và Arsenal F.C.. Cuộc đối đầu diễn ra lúc 23h00 ngày 30/05 tại Puskás Arena được xem là một trong những trận chung kết đáng chờ đợi nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Đây không chỉ là màn so tài giữa hai trong số những đội bóng có lối chơi tấn công hấp dẫn nhất châu Âu hiện tại, mà còn là cuộc đấu trí chiến thuật giữa hai HLV hàng đầu là Luis Enrique và Mikel Arteta. Với PSG, đội bóng nước Pháp đang hướng tới mục tiêu khẳng định vị thế mới của mình tại châu Âu sau nhiều năm đầu tư mạnh mẽ. Trong khi đó, Arsenal đứng trước cơ hội viết lại lịch sử với tham vọng lần đầu tiên nâng cao chiếc cúp Champions League danh giá.

Bên cạnh sự hấp dẫn về mặt chuyên môn, khung giờ thi đấu cũng mang đến nhiều thuận lợi cho người hâm mộ Việt Nam khi trận đấu diễn ra vào 23h00 – khung giờ được xem là “siêu đẹp” đối với các tín đồ bóng đá châu Âu tại Việt Nam. Điều này hứa hẹn tạo nên một đêm hội thực sự dành cho khán giả cả nước.

Chung kết UEFA Conference League: Chờ đợi lịch sử

Trong khi đó, UEFA Conference League cũng thu hút sự chú ý đặc biệt với màn chạm trán giữa Crystal Palace và Rayo Vallecano. Đây được xem là trận chung kết mang đậm màu sắc bất ngờ và cảm xúc của bóng đá châu Âu mùa giải năm nay.

Crystal Palace đang đứng trước cơ hội giành danh hiệu châu Âu đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ. Hành trình tiến vào trận đấu cuối cùng của đại diện nước Anh được đánh giá là một trong những câu chuyện truyền cảm hứng nhất mùa giải. Ở phía bên kia chiến tuyến, Rayo Vallecano cũng tạo nên hành trình đầy cảm xúc khi lần đầu tiên góp mặt ở một trận chung kết cúp châu Âu. Tinh thần thi đấu máu lửa, tốc độ và sự cống hiến của hai đội được kỳ vọng sẽ tạo nên một trận cầu giàu cảm xúc cho người hâm mộ.

VTVcab sẽ tiếp phát sóng trọn vẹn 104 trận đấu của FIFA World Cup 26™ từ VTV

Không chỉ mang đến những ưu đãi hấp dẫn, mùa hè 2026 còn đánh dấu sự trở lại của FIFA World Cup™ – kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử có sự tham dự của 48 đội tuyển quốc gia. Giải đấu được tổ chức tại ba quốc gia gồm United States, Canada và Mexico, hứa hẹn trở thành kỳ World Cup có quy mô lớn nhất từ trước tới nay.

Trên hạ tầng của VTVcab và ứng dụng VTVprime, người hâm mộ sẽ có cơ hội theo dõi những trận cầu hấp dẫn nhất của bóng đá thế giới, quy tụ hàng loạt siêu sao hàng đầu cùng bầu không khí lễ hội bóng đá cuồng nhiệt kéo dài xuyên suốt mùa hè năm nay.