Man City nghẹt thở hạ Leeds: HLV Guardiola & người hùng Semenyo nói gì?

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester City Pep Guardiola

Man City giành chiến thắng 1-0 trên sân của Leeds với pha làm bàn của Antoine Semenyo. Sau trận, HLV Pep Guardiola hồ hởi chia sẻ quan điểm cá nhân.

   

Man City giành chiến thắng lớn, HLV Guardiola khen ngợi tân binh

HLV Pep Guardiola chia sẻ với Sky Sports sau trận đấu tại Elland Road: “Như mọi lần đến đây, họ luôn chơi cực kỳ quyết liệt. Man City thực hiện hàng nghìn đường chuyền và điều đó vẫn phát huy hiệu quả trong bóng đá. Chúng tôi kiểm soát tốt các pha chuyển trạng thái, làm mọi thứ đúng thời điểm. Đây thực sự là một chiến thắng rất lớn! Tôi hiểu rõ họ khó chịu đến mức nào".

Semenyo tỏa sáng, giúp Man City giành chiến thắng

Semenyo tỏa sáng, giúp Man City giành chiến thắng

Chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng đề cập đến những tân binh: “Khi bạn chiêu mộ một cầu thủ, ý định lúc nào cũng tích cực, nhưng không ai có thể chắc chắn điều gì. Semenyo cũng như Marc Guehi, họ tạo ra tác động rất tốt".

Pep nói về cuộc đua vô địch

HLV Pep Guardiola nhấn mạnh cách tiếp cận thận trọng cho chặng đường phía trước: “Từng trận một. Giờ là lúc hồi phục. Chúng tôi bắt đầu giai đoạn thực sự của mùa giải. Còn rất, rất nhiều trận đấu. Các cầu thủ đều mệt mỏi. Mỗi trận đều vô cùng khắc nghiệt.

Hôm qua Wolves đã giành chiến thắng. Premier League đang cạnh tranh hơn bao giờ hết. Mỗi trận là một cuộc chiến thực sự. Điều quan trọng là chúng tôi phải tạo ra bước tiến lớn và giành vé dự Champions League mùa tới, bởi điều đó cực kỳ quan trọng với CLB. Mọi thứ chưa xong, nhưng chúng tôi đang tạo ra khoảng cách đáng kể với nhóm phía sau”.

HLV Guardiola luôn đòi hỏi rất nhiều ở các học trò

HLV Guardiola luôn đòi hỏi rất nhiều ở các học trò

Nhà cầm quân của Man City tiếp tục giữ sự tỉnh táo trước chuỗi phong độ ấn tượng: “Từng trận một. Tôi không biết liệu chúng tôi có thể duy trì mạch này hay không. Khi từng thắng 13-14 trận liên tiếp trong cuộc đua với Liverpool, chúng tôi cũng không biết điều đó sẽ xảy ra. Cứ ba ngày lại đá một trận”.

HLV Guardiola cũng không quên pha chút mỉa mai về lịch thi đấu: “Cảm ơn rất nhiều vì xếp trận FA Cup lúc 20h tối (mỉa mai), khiến chúng tôi có ít thời gian hơn để chuẩn bị cho Real Madrid. Đó là thực tế chúng tôi phải sống chung. Cảm ơn rất nhiều".

Người hùng Semenyo đe dọa Arsenal

Sau khi tỏa sáng với bàn thắng phút 45+2, Antoine Semenyo nói về cuộc đua vô địch: “Điều đó có ý nghĩa rất lớn với toàn đội khi thu hẹp khoảng cách với Arsenal xuống còn 2 điểm. Man City muốn thắng tất cả những trận của mình, bất kể Arsenal làm được gì. Chúng tôi sẽ chờ xem, nhưng trước hết phải kiểm soát những gì mình có thể kiểm soát. Tôi rất hạnh phúc".

Semenyo ghi bàn duy nhất của trận đấu

Semenyo ghi bàn duy nhất của trận đấu

Tiền đạo này thừa nhận đối thủ đã tạo ra không ít khó khăn: “Họ thực sự rất lì lợm. Đó là một đội bóng chơi chuyển trạng thái nhanh, liên tục lên xuống khắp mặt sân và khiến trận đấu trở nên cực kỳ vất vả. Hình ảnh các cầu thủ Man City nằm sân cuối trận cho thấy chúng tôi đã tiêu tốn nhiều năng lượng thế nào. Đây là một chiến thắng tuyệt vời".

Nói về quá trình hòa nhập, Semenyo cho biết: “Các đồng đội giúp tôi thích nghi rất dễ dàng. Họ cố gắng khai thác tối đa điểm mạnh của tôi. HLV cũng vậy, ông ấy giúp tôi tự tin hơn, giữ được sự điềm tĩnh ở những thời điểm quan trọng và xuất hiện đúng lúc để ghi bàn. Được chơi cùng những cầu thủ đẳng cấp thế giới giúp tôi tiến bộ từng ngày và luôn duy trì sự tập trung cao nhất".

Theo Tiến Sơn

Nguồn: [Link nguồn]

01/03/2026 02:39 AM (GMT+7)
