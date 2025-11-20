Bảng xếp hạng FIFA: ĐT Việt Nam thăng tiến, Brazil vượt Bồ Đào Nha

ĐT Việt Nam thăng tiến

Tối 19/11, ĐT Việt Nam đã giành chiến thắng khá vất vả 2-0 trên sân của Lào trong khuôn khổ lượt trận áp chót vòng loại Asian Cup 2027. Kết quả đó giúp đoàn quân của HLV Kim Sang Sik tăng 1 bậc leo lên vị trí thứ 110 trên bảng xếp hạng FIFA vừa được công bố.

ĐT Việt Nam leo lên hạng 110 thế giới sau trận thắng Lào

Tương tự, Thái Lan cũng tăng 1 bậc leo lên hạng 95 thế giới, qua đó củng cố vững chắc vị trí số 1 khu vực Đông Nam Á. “Voi chiến” được cộng 7,91 điểm nhờ hai chiến thắng 4-0 trước Sri Lanka và 3-2 trước Singapore trong đợt “FIFA Days” vừa qua.

Trong khi đó, Malaysia tăng 2 bậc vị trí thứ 116 trên bảng xếp hạng FIFA. “Hổ Mã Lai” được cộng 6,88 điểm từ trận thắng 1-0 trước Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027. Chiến thắng đó giúp đoàn quân của HLV Peter Cklamovski củng cố ngôi đầu bảng F với 15 điểm tuyệt đối, hơn ĐT Việt Nam 3 điểm. Hai đội sẽ đối đầu trực tiếp vào tháng Ba năm sau để quyết định ngôi nhất bảng. Nhưng nên nhớ, Malaysia đang đối mặt khả năng bị xử thua 0-3 hai trận thắng Nepal và ĐT Việt Nam (4-0 trên sân Bukit Jalil hồi tháng 6).

Brazil vượt mặt Bồ Đào Nha

Ở top 10, Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo đã rơi xuống vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng FIFA. Hai trận gần nhất, thua Ireland 0-2 trên sân khách và thắng Armenia 9-1 trên sân nhà, khiến Bồ Đào Nha bị trừ 17,62 điểm, trong khi Brazil vươn lên vị trí thứ năm.

Bảng xếp hạng FIFA mới nhất xác định nhóm hạt giống số 1 cho lễ bốc thăm World Cup 2026

Bồ Đào Nha hiện có 1.760,38 điểm, chỉ kém Brazil đôi chút (1.760,46 điểm). Trong top 10, Hà Lan cũng tụt từ hạng 6 xuống hạng 7, trong khi Đức tăng từ hạng 10 lên hạng 9. Italia đã rơi xuống vị trí thứ 12, trong khi Croatia vươn lên hạng 10 và Morocco đứng thứ 11.

Tây Ban Nha tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng FIFA với 1.877,18 điểm, bám sát là ĐKVĐ thế giới Argentina (1.873,33) và Pháp (1.870). Anh đứng thứ tư với 1.834,12 điểm.

Chín đội tuyển có thứ hạng FIFA cao nhất trong số các đội đã giành vé dự World Cup 2026 sẽ cùng ba đội chủ nhà Canada, Mexico và Mỹ sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 1 tại lễ bốc thăm ngày 5/12 và tránh gặp nhau ở vòng bảng. Đội tuyển Na Uy của Erling Haaland (hạng 29 thế giới) sẽ là đối thủ đáng gờm từ nhóm hạt giống số 3.

Bảng xếp hạng FIFA mới nhất cũng quyết định việc xếp hạt giống cho lễ bốc thăm vòng play-off hôm nay (20/11), để xác định sáu suất cuối cùng trong số 48 đội tham dự World Cup 2026.

Trong 22 đội play-off, châu Âu có 16 đội tranh 4 suất, còn 6 đội từ các khu vực khác cạnh tranh 2 suất ở vòng liên lục địa.

Italia là tâm điểm của vòng play-off châu Âu khi nhà vô địch 4 lần thế giới muốn tránh việc vắng mặt tại World Cup lần thứ ba liên tiếp. Đội bóng thiên thanh phải tranh vé vớt sau khi chỉ về nhì bảng tại vòng loại.

Ở vòng play-off liên lục địa, hai đội hạt giống số 1 Iraq và Congo sẽ chờ đợi đội thắng ở bán kết bao gồm Bolivia, Jamaica, New Caledonia và Suriname.