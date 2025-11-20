Hồi hộp bốc thăm play-off World Cup 2026: Chờ nhánh tử thần, Italia âu lo

⚽ Cơ hội rộng mở

World Cup 2026 mở rộng lên 48 đội đang mở toang cánh cửa cho nhiều nền bóng đá. Đến thời điểm hiện tại, đã có 42 đội tuyển chính thức ghi tên mình vào chuyến hành trình tới Mỹ, Canada và Mexico.

Scotland trở lại sân khấu World Cup sau 28 năm, nhờ chiến thắng 4-2 trước Đan Mạch. Bên cạnh đó, bốn tân binh Cape Verde, Jordan, Curacao và Uzbekistan sẽ lần đầu trải nghiệm bầu không khí của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

42 đội bóng đã có vé tham dự vòng chung kết World Cup 2026 CONCACAF (6 đội): Mỹ, Mexico, Canada (chủ nhà), Haiti, Curacao, Panama Châu Á (8 đội): Australia, Iran, Nhật Bản, Jordan, Hàn Quốc, Uzbekistan, Saudi Arabia, Qatar Nam Mỹ (6 đội): Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay Châu Âu (12 đội): Anh, Pháp, Croatia, Na Uy, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Đức, Thụy Sĩ, Scotland, Tây Ban Nha, Áo, Bỉ. Châu Đại Dương (1 đội): New Zealand Châu Phi (9 đội): Ai Cập, Senegal, Nam Phi, Cape Verde, Morocco, Bờ Biển Ngà, Algeria, Tunisia, Ghana

🔥 Cuộc chiến sinh tử cho 6 suất cuối

6 suất cuối chưa tìm được chủ nhân, biến vòng play-off thành cửa sinh tử cho các đội hụt vé trực tiếp. Lễ bốc thăm diễn ra lúc 18h50 ngày 20/11/2025 (giờ Hà Nội) tại trụ sở FIFA ở Zurich, quyết định con đường sống còn của những đội bóng.

🔍 Play-off châu Âu: Một trận là tất cả

Vòng play-off UEFA áp dụng thể thức loại trực tiếp một trận với 16 đội chia thành 4 nhánh, mỗi nhánh có bán kết và chung kết để chọn ra 4 tấm vé cuối cùng. Các tên tuổi đáng chú ý gồm Italia, Ukraine, Ba Lan, Đan Mạch, Thổ Nhĩ Kỳ, Xứ Wales, Bosnia & Herzegovina, cùng những đại diện mạnh từ Nations League như Romania, Thụy Điển, Bắc Ireland và Bắc Macedonia.

Italia phải bước vào vòng play-off

🌎 Play-off liên lục địa: Khốc liệt không kém

6 đội gồm Bolivia, Iraq, Jamaica, New Caledonia, Suriname và CHDC Congo tranh 2 suất cuối. Sáu đội chia thành 2 nhánh, mỗi nhánh 3 đội. Iraq và CHDC Congo – hai hạt giống số 1 – vào thẳng chung kết nhánh, trong khi 4 đội còn lại bốc thăm đá bán kết một lượt. Đội thắng chung kết nhánh sẽ giành tấm vé dự World Cup 2026.

📅 Bốc thăm vòng chung kết: Washington chờ đón

Khi đủ 48 đội xác định, lễ bốc thăm vòng chia bảng vòng chung kết World Cup 2026 sẽ diễn ra tại Washington (Mỹ), ngày 5/12/2025.