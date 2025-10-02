Man City mất 3 điểm phút 90: Haaland "bay" đúng nghĩa, Pep ôm hận vì trọng tài & sự đen đủi

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Đông Á Thanh Hóa vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Ninh Bình vs Thể Công - Viettel
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Ludogorets Razgrad vs Real Betis
Logo Ludogorets Razgrad - LUD Ludogorets Razgrad
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Nice
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Celtic vs Sporting Braga
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Bologna vs Freiburg
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Roma vs Lille
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Celta de Vigo vs PAOK
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Maccabi Tel Aviv vs Dinamo Zagreb
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Feyenoord vs Aston Villa
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Porto vs Crvena zvezda
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Crvena zvezda - CZV Crvena zvezda
-
Basel vs Stuttgart
Logo Basel - BAS Basel
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs PVF-CAND
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-

Man City mất 3 điểm phút 90: Haaland "bay" đúng nghĩa, Pep ôm hận vì trọng tài & sự đen đủi

Sự kiện: Manchester City Erling Haaland Cup C1 - Champions League 2025/26
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Man City đã trải qua trận đấu với nhiều cung bậc cảm xúc trước Monaco ở Cúp C1. Erling Haaland như thường lệ có màn thể hiện làm HLV Pep Guardiola hài lòng, nhưng anh không thể giúp đội nhà có 3 điểm trọn vẹn.

  

Haaland gợi nhớ đến Ronaldo

Haaland đang trong một chuỗi phong độ đỉnh cao. Anh ghi 2 bàn trong hiệp một dù không tạo ra sự kết nối tốt khi đạt tỷ lệ chuyền thành công chỉ ở mức 50% ở hiệp đấu này. 

Trong đó, bàn thắng thứ 2 khiến tất cả phải trầm trồ. Tiền đạo người Na Uy chờ đường chuyền bổng của Nico O’Reilly như thể ngưng đọng thời gian, giống hệt phong cách "bay giữa ngân hà" của Cristiano Ronaldo thời đỉnh cao, trước khi đánh đầu mạnh mẽ vào góc hiểm. 

Đó là một bàn thắng mà ít ai có thể thực hiện. Cristiano Ronaldo là một trong số ít người sở hữu khả năng bật nhảy và sức mạnh như Haaland. 

Cú đúp này nâng tổng số bàn thắng của Haaland tại Cúp C1 lên 52 bàn sau 50 trận, vượt qua Thierry Henry để cùng Mohamed Salah đứng thứ 10 trong danh sách ghi bàn nhiều nhất Cúp C1 mọi thời đại. 

Trong khi đó, bàn đầu tiên của Haaland giống pha lập công của anh trước Napoli hai tuần trước. Một pha chạy chỗ chéo thông minh giữa các trung vệ, đón đường chuyền vượt tuyến và lốp bóng qua thủ môn Kohn trước khi đối phương kịp phản ứng.

Sự đen đủi của dàn sao Man City

Man City đáng lẽ phải kết liễu Monaco từ sớm, trước khi họ được hưởng quả phạt đền vào cuối trận. Nhưng sự đen đủi đến với việc Foden rồi Reijnders dứt điểm đưa bóng dội thẳng vào xà ngang khung thành đối phương. Ngoài ra cũng cần nói tới việc thủ môn của Monaco có ngày thi đấu không hề tồi khi thực hiện một số pha cản phá tốt. 

Ngoài nói đến sự đen đủi, cũng cần khẳng định Man City không thể làm chủ hoàn toàn trận đấu. Họ đã không thể ngăn cản Teze ghi siêu phẩm gỡ hòa 1-1 vào phút 18. Nên nhớ Teze là hậu vệ nhưng được xếp chơi ở hàng tiền vệ do Monaco gặp khủng hoảng nhân sự.

Monaco còn có thời điểm tạo được sức ép lớn về phía khung thành Man City. Trong khi đó, thủ thành Donnarumma bị phạt thẻ vàng vì lỗi câu giờ.

Man City cần nhớ rằng Monaco là 1 trong những đối thủ dễ chơi nhất của họ ở giai đoạn vòng bảng. Man City sẽ nhìn lại trận đấu này và nhận ra rằng họ đã không làm đủ để bảo vệ chiến thắng. Trong khi đó, Monaco đáng nhận về sự khen ngợi khi đã không không lung lay tinh thần trong những thời điểm khó khăn nhất. 

*Tiếp tục cập nhật...

Man City "rơi vàng" dù Pep học Mourinho, khác biệt Haaland và siêu dự bị Arsenal
Man City "rơi vàng" dù Pep học Mourinho, khác biệt Haaland và siêu dự bị Arsenal

Haaland ghi bàn, Martinelli tiếp tục tỏa sáng với vai trò "siêu dự bị", nhưng Pep Guardiola và Mikel Arteta mới là những nhân vật được nhắc đến nhiều...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-02/10/2025 04:27 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Manchester City Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN