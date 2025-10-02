Man City mất 3 điểm phút 90: Haaland "bay" đúng nghĩa, Pep ôm hận vì trọng tài & sự đen đủi

Haaland gợi nhớ đến Ronaldo

Haaland đang trong một chuỗi phong độ đỉnh cao. Anh ghi 2 bàn trong hiệp một dù không tạo ra sự kết nối tốt khi đạt tỷ lệ chuyền thành công chỉ ở mức 50% ở hiệp đấu này.

Trong đó, bàn thắng thứ 2 khiến tất cả phải trầm trồ. Tiền đạo người Na Uy chờ đường chuyền bổng của Nico O’Reilly như thể ngưng đọng thời gian, giống hệt phong cách "bay giữa ngân hà" của Cristiano Ronaldo thời đỉnh cao, trước khi đánh đầu mạnh mẽ vào góc hiểm.

Đó là một bàn thắng mà ít ai có thể thực hiện. Cristiano Ronaldo là một trong số ít người sở hữu khả năng bật nhảy và sức mạnh như Haaland.

Cú đúp này nâng tổng số bàn thắng của Haaland tại Cúp C1 lên 52 bàn sau 50 trận, vượt qua Thierry Henry để cùng Mohamed Salah đứng thứ 10 trong danh sách ghi bàn nhiều nhất Cúp C1 mọi thời đại.

Trong khi đó, bàn đầu tiên của Haaland giống pha lập công của anh trước Napoli hai tuần trước. Một pha chạy chỗ chéo thông minh giữa các trung vệ, đón đường chuyền vượt tuyến và lốp bóng qua thủ môn Kohn trước khi đối phương kịp phản ứng.

Sự đen đủi của dàn sao Man City

Man City đáng lẽ phải kết liễu Monaco từ sớm, trước khi họ được hưởng quả phạt đền vào cuối trận. Nhưng sự đen đủi đến với việc Foden rồi Reijnders dứt điểm đưa bóng dội thẳng vào xà ngang khung thành đối phương. Ngoài ra cũng cần nói tới việc thủ môn của Monaco có ngày thi đấu không hề tồi khi thực hiện một số pha cản phá tốt.

Ngoài nói đến sự đen đủi, cũng cần khẳng định Man City không thể làm chủ hoàn toàn trận đấu. Họ đã không thể ngăn cản Teze ghi siêu phẩm gỡ hòa 1-1 vào phút 18. Nên nhớ Teze là hậu vệ nhưng được xếp chơi ở hàng tiền vệ do Monaco gặp khủng hoảng nhân sự.

Monaco còn có thời điểm tạo được sức ép lớn về phía khung thành Man City. Trong khi đó, thủ thành Donnarumma bị phạt thẻ vàng vì lỗi câu giờ.

Man City cần nhớ rằng Monaco là 1 trong những đối thủ dễ chơi nhất của họ ở giai đoạn vòng bảng. Man City sẽ nhìn lại trận đấu này và nhận ra rằng họ đã không làm đủ để bảo vệ chiến thắng. Trong khi đó, Monaco đáng nhận về sự khen ngợi khi đã không không lung lay tinh thần trong những thời điểm khó khăn nhất.

*Tiếp tục cập nhật...