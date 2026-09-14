Man City hạ gục MU với 10 người: Lisandro Martinez bức xúc, Anderson nói mất người thắng càng vui

Lisandro Martinez: "Chúng tôi phải sống chung với sự bất công này"

Trung vệ Lisandro Martinez bực dọc cho biết Enzo Fernandez đã việt vị nên kể cả Haaland không việt vị, bàn thắng đáng lẽ vẫn không được tính. "Cậu ta việt vị rồi, tôi lúc đó tới chỗ Enzo vì tôi biết cậu ta đã cố tham gia vào tình huống bóng. Tôi muốn bình tĩnh và kiểm soát bản thân nhưng khó lắm", anh nói.

Lisandro cho rằng Haaland không việt vị thì Enzo Fernandez vẫn việt vị

"Mùa này cũng thế, tổ trọng tài giải thích luật này nọ một cách rất tự tin nhưng đến lúc làm việc thật sự thì 5-6 người cùng lúc sai. Không thể chấp nhận được, đây là giải VĐQG lớn nhất thế giới đấy. Chúng tôi sẽ phải về nhà sống chung với sự bất công này, nhưng tôi cũng đang chờ xem bọn họ sẽ giải thích thế nào".

Haaland: "Chúng tôi có những chiến binh"

Erling Haaland ghi bàn duy nhất nhưng anh sau trận không quên nói về màn trình diễn hay của các đồng đội. Haaland bình luận: "Thắng với 10 người như một trải nghiệm mới cho chúng tôi vậy, và nó rất tuyệt. Chúng tôi đôi lúc phải lùi thấp, rất không lý tưởng chút nào, nhưng giữ được bóng và sau đó thắng với chỉ 10 người tại Old Trafford là sự thể hiện của bản lĩnh".

Haaland ghi bàn duy nhất cho Man City

"Đội bóng này có rất nhiều chiến binh. Cứ nhìn vào hàng tiền vệ của chúng tôi mà xem, họ thích chiến đấu vì trái bóng và tôi rất tự hào về điều đó. Thẻ đỏ của Phil thật không may nhưng cậu ấy khích lệ chúng tôi, tôi nghĩ thậm chí chúng tôi càng tập trung và sắc sảo hơn khi chỉ còn 10 người".

Nói riêng về pha ghi bàn, Haaland đùa rằng anh cảm thấy "bị xúc phạm" vì trọng tài ban đầu nghĩ mình việt vị. "Tôi bình thường đâu có việt vị nên tôi nghĩ chắc có ai chạm bóng trước rồi. Tôi bảo Michael Oliver rằng tôi tự ái vì ông nghĩ tôi việt vị".

Man City dù vậy vẫn phải nhờ Gianluigi Donnarumma cứu thua cuối trận để bảo toàn 3 điểm. "Một pha cản phá tuyệt vời! Cậu ấy như một con sói vậy", Haaland khen.

Elliot Anderson: "Thắng trong thế thiếu người càng vui hơn"

Đây là trận derby Manchester đầu tiên trong sự nghiệp cho Elliot Anderson và trước trận anh đã gây chú ý khi tuyên bố Man City là "Vua" thành Manchester. Anh được hỏi về điều này sau trận và đáp: "Phải vậy, chúng tôi giờ là vua. Điều xảy ra với Phil (Foden) là rất không vui nhưng chúng tôi tự nhủ với nhau ở giờ giải lao rằng như thế thắng lại càng sướng".

"Để dược như vậy thì tất cả mọi người đều phải chạy nhiều hơn, chiến đấu mạnh mẽ hơn, và tôi nghĩ từng cá nhân của chúng tôi trên sân đều xuất sắc hơn họ. Đây là một kỷ nguyên mới và thắng derby theo cách này là quá tuyệt".