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Trực tiếp bóng đá MU - Man City: CĐV MU biểu tình trước khi trận đấu bắt đầu (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Man City - MU, derby Manchester rực lửa Manchester City

(22h30, 13/09, vòng 4 Ngoại hạng Anh) Các nhóm CĐV bản địa tổ chức biểu tình bên ngoài sân Old Trafford trước trận.

   

Premier League | 22h30, 13/9 | Old Trafford

MU
Trực tiếp bóng đá MU - Man City: CĐV MU biểu tình trước khi trận đấu bắt đầu (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá MU - Man City: CĐV MU biểu tình trước khi trận đấu bắt đầu (Ngoại hạng Anh) - 1
Man City
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá MU - Man City: CĐV MU biểu tình trước khi trận đấu bắt đầu (Ngoại hạng Anh) - 1
Lammens, Dalot, Maguire, Lisandro Martínez, Dorgu, Tielemans, Mainoo, Mbeumo, Fernandes, Rashford, Cunha
Trực tiếp bóng đá MU - Man City: CĐV MU biểu tình trước khi trận đấu bắt đầu (Ngoại hạng Anh) - 1
Donnarumma, Nunes, Guéhi, Dias, Gvardiol, Anderson, Enzo Fernández, Semenyo, Cherki, Ndiaye, Haaland

CĐV MU biểu tình vì bị đối xử bất công

Các nhóm cổ động viên bản địa nổi tiếng của MU như the Manchester United Supporters' Trust (MUST), The Red Army, Manchester United Youth Supporters Club, The 1958 đã lên kế hoạch tổ chức một cuộc biểu tình bên ngoài sân Old Trafford vào lúc 3 giờ chiều (theo giờ địa phương) để bày tỏ sự bất bình trước cách câu lạc bộ đối xử với những người sở hữu vé cả mùa, cũng như cách thức triển khai chiến dịch ngăn chặn nạn bán lại vé trái phép.

Trực tiếp bóng đá MU - Man City: CĐV MU biểu tình trước khi trận đấu bắt đầu (Ngoại hạng Anh) - 1

Theo thông tin ghi nhận, nhóm "The Red Army" sẽ không trưng bày bất kỳ lá cờ hay biểu ngữ nào tại khán đài Stretford End trong ngày hôm nay, ngoại trừ một tấm biểu ngữ chỉ trích cách câu lạc bộ đối xử với người hâm mộ.

Maresca cảnh báo các học trò

Trong cuộc phỏng vấn trước trận, HLV Enzo Maresca cảnh báo các học trò về khả năng chơi phản công của đối thủ. "Hiện tại, họ là đội bóng ở Premier League chơi nhiều đường bóng ra phía sau nhất. Điều đó khá rõ ràng. Họ rất nguy hiểm và không cần thực hiện nhiều đường chuyền. Khi giành lại bóng, họ chơi khá trực diện".

HLV Michael Carrick kêu gọi sự cổ vũ từ CĐV MU

Trước thềm cuộc đại chiến, HLV Carrick đã có lời kêu gọi sự cổ vũ từ người hâm mộ của Man United. "Chúng tôi hiểu rằng trận derby Manchester sẽ là cuộc đối đầu hoàn toàn khác biệt. Những ngày và những trận cầu như thế này chính là điều khiến mọi cầu thủ khao khát khi khoác áo Manchester United. 

HLV Micheal Carrick

HLV Micheal Carrick

Đây luôn là một trận cầu mang ý nghĩa đặc biệt trong bất kỳ mùa giải nào và là cơ hội tuyệt vời. Bởi lẽ, màn trình diễn ấn tượng trong những trận đấu này có thể tạo ra động lực to lớn và mang lại những kỷ niệm đáng nhớ, được nhắc mãi về sau.

Chúng ta đã thấy rõ điều đó vào tháng Giêng – trong trận đầu tiên tôi nắm quyền huấn luyện – rằng Old Trafford trở nên kỳ diệu đến nhường nào khi cả sân vận động tràn ngập bầu không khí đầy hứng khởi và lan tỏa mạnh mẽ. Sự kết nối giữa các bạn và các cầu thủ thật tuyệt vời kể từ khi tôi trở lại, và tôi hy vọng chúng ta sẽ lại thấy điều đó vào chiều nay.

Khi tiếp đón đội hình Manchester City của Enzo Maresca, chúng tôi cần tập trung phát huy thế mạnh của mình và tận dụng lợi thế từ bầu không khí cuồng nhiệt mà sân vận động này mang lại."

Thành tích đối đầu

Lịch sử derby Manchester vẫn nghiêng về MU. Tính riêng tại Ngoại hạng Anh, hai đội có 87 lần gặp nhau, với 36 trận thắng dành cho “Quỷ đỏ”, 23 trận của Man City cùng 28 trận hòa.

Đáng chú ý, hai cuộc đối đầu gần nhất tại Old Trafford đem lại những kết quả khá bất ngờ khi MU duy trì thành tích bất bại (hòa 0-0 vào tháng 4/2025 và thắng 2-0 vào tháng 1/2026).

Điều đó cho thấy sân nhà vẫn có thể là một yếu tố quan trọng trong derby này. MU không bước vào trận đấu với phong độ tốt bằng đối thủ, nhưng họ có cơ sở để tin rằng Old Trafford có thể tạo ra khác biệt.

Trực tiếp bóng đá MU - Man City: CĐV MU biểu tình trước khi trận đấu bắt đầu (Ngoại hạng Anh) - 3

Erling Haaland tiếp tục là mối đe dọa lớn

Việc nhắc đến Erling Haaland như một trong những cầu thủ nguy hiểm nhất đối với MU không phải điều bất ngờ. Tiền đạo người Na Uy có thành tích đặc biệt tốt trong các trận đấu lớn và derby Manchester cũng không phải ngoại lệ.

Sau 7 lần gặp MU tại Ngoại hạng Anh, Haaland đã ghi 8 bàn. Chỉ Mohamed Salah (13 bàn) và Alan Shearer (10 bàn) có thành tích ghi bàn tốt hơn trước MU trong lịch sử giải đấu.

Haaland chỉ ghi nhiều bàn hơn trước Crystal Palace, Wolves (cùng 10 bàn) và West Ham (11 bàn). Chỉ số xG 7,1 trước MU cũng là mức cao thứ 3 của anh khi đối đầu một đội bóng.

Khả năng khởi đầu mùa giải tốt cũng là một điểm đáng chú ý của Haaland. Trong 4 mùa đầu tiên tại Ngoại hạng Anh, tháng 8 và tháng 9 lần lượt là những tháng Haaland ghi nhiều bàn nhất, với 24 và 16 bàn. Trước trận derby, anh cũng đang có chuỗi ghi bàn trong 3 trận liên tiếp trên mọi đấu trường.

Mainoo đối đầu Anderson ở tuyến giữa

Trận derby cũng mang đến cuộc đối đầu đáng chú ý giữa hai tiền vệ trẻ giàu triển vọng của bóng đá Anh: Kobbie Mainoo bên phía MU và Elliot Anderson của Man City.

Trực tiếp bóng đá MU - Man City: CĐV MU biểu tình trước khi trận đấu bắt đầu (Ngoại hạng Anh) - 4

Anderson trải qua mùa hè đáng nhớ khi đóng vai trò quan trọng trong đội tuyển Anh giành vị trí thứ 3 World Cup, trước khi chuyển đến Man City với thương vụ trị giá 116 triệu bảng.

Ở chiều ngược lại, Mainoo là cầu thủ duy nhất trong số các cầu thủ ngoài thủ môn của đội tuyển Anh không thi đấu phút nào tại World Cup. Điều này từng khiến người hâm mộ MU đặt câu hỏi.

Tuy nhiên, Mainoo đang có khởi đầu rất tốt ở mùa giải mới. Những nghi ngờ trước đây về khả năng tranh chấp thể chất và ý thức phòng ngự của anh dường như đã được cải thiện. Mainoo khó bị cướp bóng hơn, mạnh mẽ hơn trong các pha tranh chấp và xuất hiện thường xuyên ở nhiều khu vực của tuyến giữa MU.

Trực tiếp bóng đá MU - Man City: CĐV MU biểu tình trước khi trận đấu bắt đầu (Ngoại hạng Anh) - 5

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Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-13/09/2026 15:49 PM (GMT+7)
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