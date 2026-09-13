Rashford có cơ hội vàng ở derby Manchester, quyết phá lưới Man City tri ân Carrick

Cơ hội không thể tốt hơn

Marcus Rashford trở lại Man Utd sau quãng thời gian tưởng như đã khép lại cánh cửa tại Old Trafford. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Michael Carrick đã thay đổi tất cả. Nhà cầm quân người Anh không chỉ chấp nhận sự trở lại của Rashford mà còn chủ động tìm cách giúp anh tìm lại vị trí trong kế hoạch của đội bóng.

Rashford đang chơi tốt kể từ khi trở lại MU

Đó là điều Rashford rất cần ở thời điểm này. Anh từng chịu sức ép khổng lồ khi được kỳ vọng trở thành ngôi sao số một của Man Utd. Gánh nặng ấy dần khiến tiền đạo sinh ra tại Manchester đánh mất sự tự tin và phong độ.

Giờ đây, Rashford không còn là trung tâm của mọi thứ. Carrick muốn anh trở thành một mắt xích quan trọng trong tập thể, thay vì gánh trên vai nhiệm vụ giải quyết mọi trận đấu. Sự thay đổi ấy có thể tạo ra phiên bản Rashford hiệu quả hơn.

Và derby Manchester chính là bài kiểm tra lớn đầu tiên.

Derby để xóa bỏ những hoài nghi

Rashford chưa ghi bàn kể từ khi trở lại, nhưng những tín hiệu về khả năng tấn công đang tích cực. Anh đã có thêm sự tự tin sau quãng thời gian làm việc với Hansi Flick tại Barcelona, đồng thời nhận được sự ủng hộ từ Carrick và nhiều đồng đội tại Old Trafford.

Đáng chú ý, Rashford cũng được trao áo số 9 sau khi Rasmus Hojlund chuyển tới Napoli. Chi tiết tưởng nhỏ này lại mang ý nghĩa lớn. Sau khi mất áo số 10 vào tay Matheus Cunha, Rashford cần cảm giác rằng anh vẫn thuộc về kế hoạch dài hạn của Man Utd. Carrick đã trao cho anh điều đó.

Trước Man City, Rashford có cơ hội biến sự ủng hộ ấy thành màn trình diễn trên sân cỏ.

Một bàn thắng trong trận derby Manchester thứ 199, đặc biệt nếu góp phần giúp Man Utd giành chiến thắng, sẽ lập tức thay đổi câu chuyện xung quanh Rashford. Những nghi ngờ về tương lai, phong độ và vị trí của anh sẽ tạm thời được đẩy lùi.

Quan trọng hơn, Rashford có thể chứng minh rằng anh vẫn đủ khả năng tạo khác biệt trong những trận đấu lớn.

Rashford từng nhiều lần tỏa sáng trước Man City

Man City & món nợ đặc biệt

Derby Manchester càng trở nên đặc biệt khi Man City từng dành sự quan tâm cho Rashford. Pep Guardiola từng đánh giá rất cao tiền đạo người Anh và xem anh là cầu thủ sở hữu nền tảng thể chất, kỹ thuật cùng tiềm năng phát triển đặc biệt.

Man City thậm chí từng hỏi thăm tình hình Rashford trước khi anh ký hợp đồng mới với Man Utd vào năm 2023. Tuy nhiên, thương vụ chưa bao giờ xảy ra bởi Man Utd nhất quyết không bán ngôi sao của mình cho đối thủ cùng thành phố.

Giờ đây, Rashford có thể đối đầu đội bóng từng muốn chiêu mộ anh trong hoàn cảnh hoàn toàn khác.

Anh không còn là tài năng trẻ đầy hứa hẹn, cũng chưa phải ngôi sao số một của Man Utd. Rashford bước vào derby với nhiệm vụ đơn giản hơn nhưng cũng thiết thực hơn: chứng minh bản thân vẫn có thể đóng vai trò quyết định.

Một màn trình diễn xuất sắc trước Man City sẽ là câu trả lời mạnh mẽ nhất cho tất cả những hoài nghi từng xuất hiện xung quanh anh.

Tìm lại Rashford từng khiến cả nước Anh kỳ vọng

Điều Man Utd cần ở Rashford lúc này không nhất thiết là phiên bản từng ghi 30 bàn trên mọi đấu trường mùa 2022/23. Đó là đỉnh cao mà rất khó tái lập, đồng thời cũng là mùa giải tạo ra bản hợp đồng với mức lương khổng lồ sau này trở thành gánh nặng cho cả cầu thủ lẫn CLB.

Rashford cần tìm lại một phiên bản khác: bình tĩnh hơn, ổn định hơn và biết cách tận dụng những thời cơ phù hợp.

Carrick đang trao cho anh môi trường ấy. Những người đồng đội thân thiết như Luke Shaw, Bruno Fernandes hay Harry Maguire cũng giúp Rashford không cảm thấy mình đang trở lại một nơi xa lạ.

Derby Manchester vì thế đến vào thời điểm không thể phù hợp hơn.

Nếu Rashford tỏa sáng, anh không chỉ có thể giúp Man Utd giành chiến thắng trước đối thủ lớn nhất thành phố mà còn mở ra chương mới cho chính mình tại Old Trafford. Sau những tháng ngày bị đặt dấu hỏi, đây là cơ hội vàng để tiền đạo người Anh lấy lại vị thế.

Và đôi khi, với một cầu thủ từng trải qua quá nhiều sức ép như Rashford, cách tốt nhất để trở lại không phải bằng những lời tuyên bố, mà bằng một khoảnh khắc quyết định trong trận derby Manchester.

Thành tích của Rashford trước Man City